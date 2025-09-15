Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay đổi này hứa hẹn giúp rút gọn đáng kể thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dân.

Mới đây, Zalo đã chính thức giới thiệu tính năng Trợ lý công dân số. Đây được xem là bước tiến đột phá, khẳng định nỗ lực của nền tảng trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng hành và hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.

Trợ lý công dân số được phát triển như một trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo, chuyên cung cấp lời giải đáp nhanh chóng và chính xác cho những thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý. Thay vì phải tốn thời gian tra cứu trên nhiều kênh thông tin khác nhau hay đọc hiểu các văn bản phức tạp, người dùng chỉ cần nhập câu hỏi trực tiếp hoặc chọn câu hỏi gợi ý để nhận câu trả lời chi tiết, dễ hiểu. Hệ thống hoạt động 24/7, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, giúp tiết kiệm tối đa công sức cho người dân.

Zalo ra thông báo mới nhất, tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay- Ảnh 1.

Điểm nhấn của Trợ lý công dân số nằm ở khả năng tối ưu hóa riêng cho người Việt. Được phát triển bởi đội ngũ Zalo AI, công cụ này có khả năng hiểu tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác, tạo trải nghiệm gần gũi, thân thiện với mọi đối tượng, kể cả những người ít tiếp xúc với công nghệ. Nhờ đó, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bao giờ hết.

Không chỉ là một tính năng mới, Trợ lý công dân số còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của Zalo: đưa công nghệ phục vụ trực tiếp đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây chính là cầu nối giúp các dịch vụ công đến gần hơn với người dân, xây dựng một xã hội số hiện đại và tiện lợi.

Để sử dụng Trợ lý công dân số, người dùng cần cập nhật ứng dụng Zalo lên phiên bản mới nhất, sau đó thực hiện các bước đơn giản:

- Mở ứng dụng Zalo và truy cập tab Khám phá

- Chọn mục Trợ lý công dân số

- Nhập câu hỏi trực tiếp hoặc chọn một trong những câu hỏi gợi ý có sẵn để bắt đầu nhận hỗ trợ.

Zalo ra thông báo mới nhất: Tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay để không bị mất quyền lợi

Theo Huỳnh Duy

