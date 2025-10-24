ZAVAK: Hành trình xuyên biên giới từ Việt Nam đến Amazon Bắc Mỹ

Khởi nguồn từ niềm đam mê và sự đổi mới

ZAVAK - Thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực nắp bể ngầm inox của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Tech ra đời năm 2015 với sứ mệnh mang đến giải pháp kỹ thuật vừa chất lượng vừa thẩm mỹ. Với chất liệu inox 304 cao cấp cùng thiết kế đa dạng, sản phẩm ZAVAK đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và sẵn sàng vươn ra biển lớn.

Đội ngũ ZAVAK thành lập năm 2015

Dấu ấn tại những công trình biểu tượng Việt Nam

Với hơn 21 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, ZAVAK tự hào là đối tác tin cậy của các tập đoàn xây dựng hàng đầu như Vinaconex, Ricons, Coteccons, Hòa Bình, Delta, Unicons, Novaland, TNG. Những sản phẩm của ZAVAK hiện diện tại hàng loạt dự án mang tính biểu tượng: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Tống Duy Tân, phố Hàng Hòm, ga Metro Hà Nội, ga Metro Bến Thành và các khu đô thị danh tiếng như Vinhomes Ecopark, The Manor Central, Starlake,...

Nắp kỹ thuật inox ZAVAK lắp đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Cận cảnh nắp kỹ thuật ZAVAK lát đá tự nhiên trên các con đường quanh hồ

Không chỉ dừng lại ở đó, thương hiệu này còn góp mặt tại những resort và khách sạn lớn trên toàn quốc như Hilton, Wyndham, Pullman, Metropole và nhiều công trình khác. Sự xuất hiện của ZAVAK tại những công trình quan trọng này không chỉ là minh chứng cho chất lượng vượt trội mà còn khẳng định uy tín của thương hiệu trên thị trường Việt Nam.

Bước ngoặt toàn cầu hóa trên Amazon

Năm 2023, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ZAVAK, khi những lô hàng đầu tiên của thương hiệu chính thức có mặt trên Amazon tại ba thị trường tiềm năng: Mỹ, Canada và Mexico. Sản phẩm tiên phong trong chiến lược xuất khẩu này là các mẫu nắp kỹ thuật âm tường – dòng sản phẩm chủ lực tại ZAVAK.

Thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ, nổi tiếng với những quy chuẩn kỹ thuật khắt khe cùng nhóm khách hàng khó tính. Từ tiêu chuẩn vật liệu, độ bền, khả năng chịu lực đến tính thẩm mỹ và yếu tố thân thiện với môi trường - mọi khía cạnh đều được đặt dưới "kính hiển vi" của các nhà phân phối và người tiêu dùng. Tuy nhiên, ZAVAK đã chứng minh năng lực cạnh tranh khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials), đồng thời ghi điểm về ứng dụng thực tiễn lẫn thiết kế tinh tế.

Sau thành công của những lô hàng đầu tiên, ZAVAK tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu, mở rộng danh mục sản phẩm và từng bước tăng cường độ phủ trên thị trường Bắc Mỹ. Các phản hồi tích cực từ khách hàng về sản phẩm của ZAVAK trên Amazon, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên sân chơi toàn cầu.

ZAVAK chính thức có mặt trên Amazon Mỹ, Canada, Mexico.

Bí quyết thành công: R&D và kinh nghiệm lâu năm

Yếu tố then chốt giúp ZAVAK chinh phục thị trường quốc tế chính là năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) được đầu tư bài bản. Mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, đáp ứng đồng thời các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ khắt khe. Tư duy đổi mới liên tục trong R&D đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt, giúp ZAVAK chủ động dẫn đầu thay vì chạy theo thị trường.

Bên cạnh đó, ZAVAK xây dựng một đội ngũ thiết kế với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu, am hiểu về vật liệu và kỹ thuật. Nhóm phát triển luôn theo sát xu hướng kiến trúc hiện đại, linh hoạt chuyển hóa nhu cầu thực tế thành giải pháp tối ưu, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn cao tại các thị trường như Bắc Mỹ, châu Âu.

Tầm nhìn 2030: Vươn tầm toàn cầu

Với phương châm "Tận tâm mang đến sự hài lòng cho khách hàng", ZAVAK đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và phân phối phủ khắp thị trường Mỹ, Canada, Mexico trong lĩnh vực sản xuất nắp kỹ thuật âm tường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Hành trình đến Amazon của ZAVAK không chỉ là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào về khả năng cạnh tranh của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.