0 đồng tiết kiệm khi về hưu nhưng làm được 5 điều này thì bạn chính là "đại gia"

Một bài đăng trên nền tảng Xiaohongshu gần đây bất ngờ trở thành chủ đề “hot” trên mạng xã hội. Nhân vật chính là một phụ nữ 62 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc tự nhận mình “về hưu tay trắng”, không có khoản tiết kiệm nào trong ngân hàng, vẫn có lương hưu.

Tuy nhiên, bà khẳng định cuộc sống hiện tại vẫn rất dư dả, tự do và vui vẻ như “một đại gia đích thực”. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý là bà không nói về đầu tư chứng khoán hay bất động sản, mà kể lại 5 thói quen, lựa chọn rất đời thường. Chính sự thực tế, dễ áp dụng này đã khiến hàng nghìn người trung niên và trẻ tuổi chia sẻ lại, gọi đây là “bản kế hoạch sống” đáng học theo.

1. Sức khỏe là khoản đầu tư lời nhất

Nhiều người thường nghĩ để về hưu an nhàn thì điều quan trọng nhất là tích lũy tiền bạc. Nhưng trên thực tế, sức khỏe mới là “cột trụ” đầu tiên quyết định chất lượng tuổi già.

Khi sức khỏe ổn định, bạn không chỉ tiết kiệm được những khoản viện phí khổng lồ mà còn có thể tự chăm sóc bản thân, tiếp tục làm việc nhẹ nhàng nếu muốn. Không ít trường hợp phải bán nhà, dùng hết tiền tiết kiệm vì bệnh tật bất ngờ, để rồi tuổi già gắn với bệnh viện hơn là niềm vui.

Người phụ nữ cho biết bản thân duy trì thói quen đi bộ hằng ngày, kiểm tra sức khỏe định kỳ và ăn uống điều độ từ năm 50 tuổi. Nhờ vậy, bà gần như không phải chi trả cho những khoản viện phí lớn, có thể tự lập trong sinh hoạt và đi du lịch thường xuyên.

2. Mạng lưới xã hội chất lượng - “tài sản” ít ai tính đến

Bên cạnh sức khỏe, các mối quan hệ tốt đóng vai trò rất lớn trong việc giữ tinh thần tích cực và đảm bảo cuộc sống ổn định khi về già. Ở tuổi 60 trở đi, sự cô đơn và lệ thuộc dễ khiến người ta nhanh suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất. Những người có mạng lưới xã hội lành mạnh thường ít bị stress, ít chi tiêu cho các hoạt động “bù đắp cảm xúc” và dễ tiếp cận các nguồn hỗ trợ khi cần.

Người phụ nữ trong câu chuyện có một nhóm bạn cùng tập thể dục, học vẽ và tham gia hoạt động cộng đồng. Họ cùng nhau chia sẻ thời gian, giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Ở Trung Quốc, các “câu lạc bộ về hưu” phát triển mạnh, trở thành nơi những người lớn tuổi duy trì kết nối xã hội, học kỹ năng mới và giữ tinh thần trẻ trung. Một mạng lưới tốt chính là “tài sản vô hình” giúp cuộc sống tuổi hưu không rơi vào cảnh lủi thủi hay bấp bênh.

3. Kỹ năng sinh kế - tấm vé tự chủ ở tuổi hưu

Khi không có tiền tiết kiệm, kỹ năng chính là thứ giúp bạn không bị động trước cuộc sống. Không cần phải làm công việc nặng nhọc hay có vốn lớn, chỉ cần một kỹ năng nhỏ phù hợp với nhu cầu xung quanh cũng đủ tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Đó có thể là dạy vẽ, nấu ăn, may vá, dạy nhạc, làm thủ công, sửa chữa nhỏ… Ở Trung Quốc, xu hướng “về hưu nhưng vẫn làm nghề nhẹ” ngày càng phổ biến.

Ngoài lương hưu, người phụ nữ nêu trên cũng kiếm thêm thu nhập từ việc mở lớp dạy vẽ trẻ em tại nhà. Mỗi tháng bà kiếm được vài nghìn tệ, không nhiều nhưng đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

4. Tư duy tài chính thông minh - ít nợ, chi tiêu có mục đích

Nhiều người đến lúc về hưu mới nhận ra nguyên nhân khiến mình “không có tiền” không phải vì thu nhập thấp, mà vì cách tiêu tiền thiếu kiểm soát trong nhiều năm. Chi tiêu theo cảm xúc, vay nợ tiêu dùng và chạy theo hình thức khiến tài chính dần trở nên mỏng manh. Ngược lại, những người có tư duy tài chính rõ ràng thường không cần quá nhiều tiền tiết kiệm mà vẫn sống vững vàng.

Người phụ nữ ở Hàng Châu không mua sắm theo trào lưu, không vay nợ để thể hiện, chỉ chi cho những thứ thực sự cần thiết. Bà còn sử dụng ứng dụng ghi chép chi tiêu hằng tháng để biết chính xác dòng tiền ra vào. Nhờ vậy, chi phí sinh hoạt luôn ở mức hợp lý, không phát sinh những khoản “rò rỉ” vô hình. Cách quản lý này hoàn toàn có thể áp dụng với bất kỳ ai, bất kể mức thu nhập, và hiệu quả nhất là bắt đầu từ khi còn trẻ.

5. Niềm vui và mục tiêu sống - tài sản tinh thần trường tồn

Nhiều nghiên cứu xã hội chỉ ra rằng người có mục tiêu sống rõ ràng thường sống lâu hơn, khỏe hơn và ít tiêu xài phung phí để khỏa lấp khoảng trống tinh thần. Ở tuổi hưu, điều khiến cuộc sống trở nên “giàu có” không phải là nhà to hay tài khoản ngân hàng đầy, mà là cảm giác mỗi ngày đều có lý do để thức dậy.

Bà nhân vật chia sẻ rằng lịch học vẽ, những buổi yoga, những cuộc gặp bạn bè hàng tuần khiến cuộc sống của bà luôn tràn đầy năng lượng. Chính niềm vui và sự chủ động ấy giúp bà trở thành hình mẫu “người về hưu kiểu mới” được cộng đồng Xiaohongshu yêu thích. Thay vì ngồi đếm tiền, bà đầu tư vào những trải nghiệm khiến cuộc sống đáng sống hơn.