Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) đã thông qua Quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa phục vụ được điều chỉnh lên mức 405.000 tấn, tăng 6% so với con số 382.000 tấn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 6/2025.

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT)

Tương ứng với sự gia tăng về sản lượng, các chỉ tiêu tài chính cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh. Doanh thu kế hoạch năm 2025 được nâng từ 1.006 tỷ đồng lên 1.156 tỷ đồng , tương ứng mức tăng gần 15%. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 336,8 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng thêm hơn 60 tỷ đồng (tương ứng hơn 22%) so với kế hoạch ban đầu, lên mức 331,6 tỷ đồng.

Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT)

Động thái điều chỉnh kế hoạch diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của NCTS ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Lũy kế 3 quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 839,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 264,2 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch cũ, công ty đã hoàn thành tới 97,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tuy nhiên, với kế hoạch mới vừa được phê duyệt, tỷ lệ hoàn thành của NCTS tính đến hết quý III/2025 là 72,6% về doanh thu và 79,6% về lợi nhuận sau thuế. Để hoàn thành các chỉ tiêu mới này, trong quý IV/2025, công ty cần đạt khoảng 316,7 tỷ đồng doanh thu và 67,4 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Ở chiều ngược lại, kế hoạch giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Mặc dù tổng mức đầu tư được điều chỉnh giảm nhẹ từ 217,2 tỷ đồng xuống 210,2 tỷ đồng, nhưng giá trị giải ngân dự kiến trong năm 2025 giảm hơn 50%, từ mức 118,9 tỷ đồng theo kế hoạch cũ xuống còn 58,8 tỷ đồng.

Đối với cổ tức, tỷ lệ chi trả 80% vốn điều lệ vẫn được bảo toàn. Ngày 18/11 cũng là hạn đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1/2024, dự kiến thanh toán vào 15/12 với tổng chi khoảng 209 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn Vietnam Airlines ước tính thu về hơn 115 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của NCTS đạt 1.033,5 tỷ đồng, tăng 39,5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt lớn, với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng) ghi nhận 596,7 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng tài sản. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 237,3 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu kỳ, chủ yếu là các khoản phải trả ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cập nhật đến trưa ngày 19/11/2025, cổ phiếu NCT đang giao dịch quanh mức 96.000 đồng/cp, giảm nhẹ 0,41% so với tham chiếu với thanh khoản hơn 12.200 đơn vị. Biến động này diễn ra sau nhịp tăng nóng của cổ phiếu NCT hồi đầu tháng 11, khi thị giá từng chạm đỉnh ngắn hạn tại vùng 103.000 - 104.000 đồng/cp trước khi điều chỉnh về vùng giá hiện tại.