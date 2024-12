1 loại củ giòn ngọt là “thần dược” tăng cường sức khỏe mùa đông, giàu vitamin C hơn cam chanh, kiểm soát đường huyết, ngừa ung thư

Su hào là loại rau phổ biến, được người Việt ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, giá rẻ và nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Tuy nhiên không phải ai cũng biết loại củ này chứa lượng lớn vitamin C với 62 mg vitamin C trong 100g su hào, nhiều hơn so với cam (53,2 mg vitamin C) và chanh (29,1 mg vitamin C).

Ngoài vitamin C, su hào còn chứa cả kali, magie, phốt pho, canxi, folate,... cung cấp cho cơ thể nguồn khoáng chất và vitamin dồi dào. Loại củ này còn chứa ít calo, phù hợp với người đang muốn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Dưới đây là những tác dụng của loại củ này:

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin B6 trong su hào rất cần thiết cho nhiều chức năng trong cơ thể như chuyển hóa protein, phát triển hồng cầu và chức năng miễn dịch. Thiếu vitamin B6 có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho,...

Ngoài ra vitamin C có trong su hào cũng hỗ trợ chức năng của bạch cầu, tăng cường hệ thống miễn dịch, thích hợp để bổ sung vào mùa đông để ngăn ngừa các bệnh do nhiễm lạnh. Vitamin C trong 100g su hào có thể đáp ứng 84% lượng vitamin C phụ nữ cần nạp mỗi ngày và 70% với nam giới.

Kiểm soát đường huyết

Su hào rất dồi dào các chất chống oxy hóa như vitamin C, anthocyanin, isothiocyanate,... Chế độ ăn nhiều các loại rau giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và giảm khả năng tử vong sớm.

Su hào còn giàu chất xơ hòa tan, giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định. Loại củ này có chỉ số đường huyết thấp (chỉ số GI 20), phù hợp cho cả bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Những loại rau củ giàu chất xơ như su hào còn làm chậm quá trình hấp thụ đường ở niêm mạc ruột, không làm đường huyết tăng vọt sau khi ăn.

Một nghiên cứu trên 2.332 đàn ông Phần Lan chỉ ra rằng việc ăn nhiều trái cây, quả mọng và rau quả bao gồm su hào có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bệnh tiểu đường loại 2.

Tốt cho đường ruột

Chất xơ không hòa tan trong su hào thúc đẩy nhu động ruột hoạt động thường xuyên, giúp hệ vi sinh vật trong đường ruột khỏe mạnh hơn từ đó tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ béo phì và mắc bệnh đường ruột.

Tốt cho tim mạch

Su hào chứa các hợp chất thực vật isothiocyanate và glucosinolate, có khả năng giãn mạch máu và giảm viêm, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch gây xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Hàm lượng anthocyanin cao trong loại củ này còn có thể giúp giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ còn kali trong su hào giúp điều hòa nhịp tim.

Một đánh giá từ 15 nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm 24% nguy cơ tử vong do bệnh tim so với chế độ ăn ít chất xơ. Chất xơ hòa tan trong su hào cũng giúp làm giảm mức cholesterol - một yếu tố liên quan đến các bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư

Su hào thuộc họ cải, các hợp chất trong rau họ cải được chứng minh khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm các khối u ở vú, nội mạc tử cung, phổi, gan, đại tràng và cổ tử cung.

Ngoài những công dụng kể trên, su hào còn tốt cho sức khỏe não bộ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson, củng cố xương và tăng cường thị lực.

Lưu ý khi ăn su hào

Su hào an toàn với hầu hết mọi người nhưng không nên ăn quá nhiều để tránh đầy hơi, khó chịu, đau dạ dày. Ngoài ra người bị bệnh tuyến giáp nên hạn chế hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn loại củ này vì các hợp chất thực vật trong su hào có thể làm sưng tuyến giúp.

