1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc

11-09-2025 - 10:25 AM | Sống

Đại học VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận khoá sinh viên có chất lượng đầu vào tốt nhất từ trước đến nay.

Đại học VinUniversity vừa tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học 2025–2026 chào mừng 700 tân sinh viên khóa 6. Đáng chú ý, theo chia sẻ của TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH VinUni, năm nay trường đã nhận về số lượng hồ sơ lớn kỷ lục - 6.400 hồ sơ. Trong đó, chỉ hơn 700 tân sinh viên được nhận, cho thấy tỷ lệ chọi 1/9 khốc liệt tại ngôi trường này.

Bên cạnh đó, tân sinh viên ĐH VinUni có chất lượng đầu vào vượt trội khi có điểm SAT trung bình 1480/1600, IELTS trung bình 7.5. 100% sinh viên đều đạt giải thưởng học thuật hoặc có thành tích nổi bật trong hoạt động ngoại khóa, khẳng định chất lượng tuyển sinh tốt nhất từ trước đến nay của VinUni.

Sinh viên quốc tế học tập tại VinUni đến từ 35 quốc gia, chiếm 5% số lượng sinh viên toàn trường. VinUni cũng đón thêm 100 giảng viên, trong đó có nhiều giáo sư đầu ngành, thể hiện tốc độ triển khai chiến dịch VinUni500 (Chương trình mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới) nhanh chóng và hiệu quả.

1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Chia sẻ gây chú ý của TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH VinUni

TS. Lê Mai Lan cũng bày tỏ niềm tự hào khi cựu sinh viên tốt nghiệp khoá 2024 của VinUni, em Giáp Vũ Nam Dương (Vicky Giáp) đã trở thành Tổng Giám đốc Story Co Vietnam. Vicky Giáp từng theo học viện Kinh doanh Quản trị, sở hữu loạt thành tích như IELTS 8.0, điểm SAT 1510 thuộc top 1% cao nhất thế giới. Cô gái sinh năm 2001 đã có bài phát biểu gây chú ý tại Lễ Khai giảng, truyền cảm hứng cho nhiều tân sinh viên năm nay.

1 năm chưa từng có tại ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tỷ lệ chọi 1/9, IELTS trung bình 7.5, cựu sinh viên SN 2001 đã giữ chức Tổng giám đốc- Ảnh 2.

TS. Lê Mai Lan tại Lễ Khai giảng khoá 6 VinUni

Đại học VinUniversity khai giảng khoá đầu tiên năm 2020, là trường đại học tư thục phi lợi nhuận được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup. Năm 2024, VinUni trở thành trường Đại học trẻ nhất với tốc độ nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 Sao toàn diện.

VinUni đang đào tạo các khối ngành thuộc 4 Viện bao gồm: Viện Kinh doanh quản trị, Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Viện Khoa học sức khỏe và Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng.

Chính sách học bổng cũng là yếu tố giúp ngôi trường này thu hút lượng lớn hồ sơ chất lượng mỗi năm khi 100% sinh viên nhập học nhận Tài trợ 35% học phí, nhiều chương trình học bổng trị giá 50-100%.


Kim Linh

