Nữ NSƯT là ứng viên trong danh sách xét công nhận chức danh PSG năm 2025: Trưởng khoa của Nhạc viện, U40 nhận học vị Tiến sĩ

Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ca sĩ Tân Nhàn tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010. Hai năm sau, nữ ca sĩ nhận bằng Thạc sĩ ngành Nghệ thuật âm nhạc, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc.

Năm 2020, ca sĩ Tân Nhàn nhận học vị Tiến sĩ ngành Âm nhạc học, chuyên ngành Âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời điểm đó Tân Nhàn là Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam. Nữ ca sĩ được phong danh hiệu NSƯT năm 2023 và được bổ nhiệm Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam một năm sau đó.

NSƯT Tân Nhàn công bố 14 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, xuất bản 2 cuốn sách, có 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải thưởng quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Một số giải thưởng giọng ca sinh năm 1982 từng đạt được có thể kể đến như Giải nhất Sao mai 2005 - Phong cách dân gian, Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc, Giải thưởng Cống hiến năm 2020 ở hạng mục Chương trình của năm.

Tên tuổi của Tân Nhàn gắn liền với các ca khúc mang âm hưởng dân ca như Gặp nhau trong rừng mơ, Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh… Nhiều album, liveshow nữ ca sĩ thực hiện cũng gây tiếng vang. Nữ ca sĩ còn đào tạo, hướng dẫn không ít học trò dành giải trong các cuộc thi trong nước và quốc tế như Sao Mai, Tuyệt Đỉnh Song Ca, Asia Arts Festival…

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2024

Để đạt được những thành tựu này, Tân Nhàn cho biết cô phải đánh đổi về mặt thời gian và những thú vui khác.“Tôi đã rất nỗ lực, cố gắng và điều khiến tôi tự hào nhất về bản thân mình đó là việc đã hoàn thiện chuyện học hành. Để đi học suốt thời gian dài ấy, tôi phải hy sinh những thú vui khác. Có lẽ, tôi đã không có được thơ ấu hồn nhiên, không có thanh xuân phơi phới vui đùa như bè bạn. Tôi già dặn so với tuổi, trưởng thành sớm, chăm chỉ theo đuổi ước mơ…”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tân Nhàn từng bày tỏ mong muốn được cống hiến cho nghề đào tạo để định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật, truyền đến cho người học tình yêu âm nhạc truyền thống. Đó là động lực để nữ NSƯT không ngừng nghiên cứu, học tập trong suốt 20 năm theo nghề.