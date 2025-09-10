NSƯT Kim Tử Long bị một nữ NSND giao vai phụ: "Tôi sốc nặng"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Tôi lập tức cầm kịch bản lên gặp má bảy" – Kim Tử Long nói.

Mới đây, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã kể lại kỷ niệm với cố NSND Phùng Há: "Ngày xưa, tôi học ở trường cải lương Trần Hữu Trang 3 năm. Trước khi ra trường, mỗi học sinh sẽ được diễn 2 vở diễn tốt nghiệp và được mời gia đình mình đến xem.

Đạo diễn Hùng Tấn đưa tôi vở Nàng tiên mẫu đơn. Đạo diễn có tới hỏi má bảy Phùng Há là trong lớp má dạy, má phân ai vào vai nào. Tôi là học trò cưng của má bảy Phùng Há vì trong 40 học sinh ở trường thì tôi là điểm cao nhất, nên cứ nghĩ má sẽ giao tôi kép chánh.

Nhưng sau khi đọc xong kịch bản, má bảy Phùng Há quyết định Quang Châu đóng kép chánh, tôi vào vài đồng (vai trẻ con). Bị giao vai như vậy, tôi sốc nặng.

Tôi lập tức cầm kịch bản lên gặp má bảy và bảo: "Cô ơi, sao thi tốt nghiệp mà cô lại giao con vai hề?". Mà nói một câu khiến tôi thấm thía: "Không có vai nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ. Vai này không hề nhỏ đâu con. Má nhìn thấy con mới diễn được vai này còn Quang Châu không làm được. Con cứ làm đi".

Tôi cầm kịch bản về buồn lắm vì thi tốt nghiệp mời cả cha mẹ đến xem, lại hát ở rạp lớn. Tôi nghĩ, học 3 năm trời mà bị đi hát hề thì không đáng. Nhưng tôi vẫn nghe lời má bảy diễn vai đó và chính má bảy là ngưởi dựng vở cho tôi.

Tôi cũng là một học sinh dám cãi lời thầy dạy hát để ca hơi dài. Lúc dựng vở xong, tôi có hát câu vọng cổ dài hơi. Thầy Tấn Đạt là người thầy dạy hát cho tôi phản bác luôn.

Thầy bảo: "Không được, hát vọng cổ là phải hát mùi mẫn. Không được ca hơi dài, bỏ đi!". Thầy muốn giữ nguyên tắc của bài vọng cổ.

Nhưng má bảy Phùng Há đồng ý cho tôi hát dài hơi và bảo cứ để cho tôi làm. Má còn ra góp ý với đạo diễn. Thế là sau khi vở diễn đó lên sân khấu, mọi người chỉ nhớ tới vai đồng của tôi.

Từ đó tôi mới nhận thấy, những gì má bảy dạy cho tôi đều đúng và giúp tôi đi đúng đường đúng hướng. Năm 1991, anh Vũ Linh là diễn viên nam duy nhất được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Tới năm 1992 cũng chỉ mình tôi là diễn viên nam duy nhất được huy chương vàng. Và tôi được huy chương vàng cũng nhờ má bảy Phùng Há bảo tôi diễn vai Lục Vân Tiên.

Lúc đầu tôi không dám vì vai đó nhiều người diễn quá, nhất là nghệ sĩ Thanh Sang diễn thành công. Nhưng má bảy bảo tôi cứ diễn đi vì tôi có đủ tổ chất từ vũ đạo tới sắc vóc".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

