Menu bữa sáng cho 2 bình rượu mơ xứng đáng nhận sao Michelin của 1 mom ở TP.HCM: Ngon thế này thì khỏi phải giục con ăn!

Bữa sáng vẫn luôn được ví như “bữa ăn quan trọng nhất trong ngày” đối với mọi đứa trẻ, bởi nó cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết để các con tỉnh táo, vui khỏe suốt cả ngày học tập. Thế nhưng, không ít phụ huynh cảm thấy đau đầu mỗi sáng khi phải nghĩ món, chuẩn bị đồ sao cho con ngon miệng mà vẫn đủ chất.

Với nhiều gia đình có nhiều con, thách thức này càng tăng gấp bội vì mỗi đứa đều có sở thích riêng. Mới đây, chị Huyền (sống tại TP HCM) đã chia sẻ các bữa sáng nấu cho 2 con gái, hy vọng sẽ giúp các mẹ lưu thêm vào thực đơn gia đình một số món ăn sáng dễ làm nhé.

Mẹ 2 con với loạt bữa ăn gây sốt MXH

"Chuyên mục "sáng mai ăn gì mẹ ơi?" đã bắt đầu. Nhà em có 2 bé, bước vào năm học đa số ăn sáng 100% ở nhà, chỉ có hôm nào mẹ bệnh không nấu được thì mới ăn sáng ở ngoài thôi. Con em thích sáng ở nhà vì vừa nhâm nhi vừa được xem tivi cho tỉnh ngủ, chứ không muốn tới cổng trường vừa ăn vừa nghe mẹ giục, mẹ la “ăn nhanh lên”.

Nên thói quen của mẹ là sẽ hỏi con trước, sáng mai con muốn ăn gì? Chở con đi học xong mẹ sẽ ghé chợ mua đồ để chuẩn bị cho sáng ngày tiếp theo. Có 2 bạn nên việc nấu món gì sẽ tùy vào các con, lúc bạn này thích ăn cái này, bạn kia thích ăn cái kia, những lúc như vậy 2 bạn sẽ tự chơi oẳn tù xì ai thắng sẽ được chọn món mình thích, còn mẹ chỉ có nhiệm vụ nấu thôi.

2 bạn nhà mình vào buổi sáng thích ăn đồ khô hơn đồ nước, mặc dù biết sáng ăn đồ nước sẽ tốt hơn, nhưng khuyên không được nên thôi, miễn 2 em chịu ăn sáng để đi học là được rồi" , chị Huyền chia sẻ.

Món nào cũng cực kỳ màu sắc và ngon mắt

Chị Huyền không chỉ làm đa dạng các món ăn sáng cho con mà còn rất chú trọng đến cách trình bày đẹp mắt, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi ngày trong thực đơn đều thay đổi linh hoạt, có đủ món nước như bún, miến, phở; món khô như bánh bao, bánh ngọt, pizza, bánh mì, cơm cuộn, cơm rang... Món nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng về nguyên liệu và cách chế biến.

Có thể thấy, chị không chỉ bỏ ra thời gian mà còn gửi gắm cả tình yêu thương trong từng món ăn cho các con. Được thưởng thức những bữa ăn ngon như vậy chắc chắn các bé sẽ nạp đủ năng lượng, khỏe mạnh, vui vẻ cả ngày dài.

Thi thoảng, các em bé sẽ được đổi món sang cơm cuộn, cơm rang

Các mẻ bánh cũng siêu hấp dẫn

Thực đơn bữa sáng quá phong phú, đa dạng

Ai cũng khen bà mẹ trẻ khéo tay, món nào cũng trông cũng ngon lành, đẹp mắt. Hội chị em thi nhau lưu lại để lên ý tưởng các món ăn sáng cho con.

Dù mỗi gia đình có cách chuẩn bị bữa sáng khác nhau, điều quan trọng nhất vẫn là những phút giây quây quần bên nhau, khởi đầu ngày mới với thật nhiều năng lượng. Bữa sáng không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn là nét văn hóa giản dị, chứa đựng tình cảm và sự quan tâm từ mẹ đến các con.