1 thói quen cực tốt để kéo dài tuổi thọ: Chỉ 5 phút mỗi sáng đã rất hiệu quả, sau 50 tuổi nên lưu tâm

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, các phản ứng trong cơ thể không còn linh hoạt như độ tuổi 20-30. Để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, nhiều người sẽ bắt đầu xây dựng các thói quen lành mạnh, trong đó có thói quen vận động buổi sáng.

Theo trang tin sức khỏe Eat this not that (Mỹ), vận động buổi sáng, dù chỉ trong thời gian ngắn khoảng 5 phút, cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ.

Tập một vài động tác đơn giản vào mỗi buổi sáng có thể giúp làm nóng cơ bắp, tăng cường sức khỏe xương khớp, cải thiện chức năng não bộ, tim mạch. Theo đó, trang Eat this not that cho biết, sau 50 tuổi, mọi người có thể cân nhắc tập 5 động tác đơn giản dưới đây vào mỗi buổi sáng để tăng cường sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Vận động buổi sáng giúp tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ.

5 động tác đơn giản nên tập mỗi sáng để kéo dài tuổi thọ

1. Đi bộ tại chỗ kết hợp đánh tay

Đi bộ tại chỗ giúp tăng nhịp tim, tăng cường tuần hoàn và kích thích hệ thần kinh, giúp mọi người tỉnh táo suốt cả ngày. Đi bộ tại chỗ kết hợp với động tác đánh tay cũng giúp mọi người ngăn chặn tình trạng xơ cứng ở vai do tuổi tác, cải thiện khả năng phối hợp và giữ thăng bằng của cơ thể..

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, ưỡn ngực và siết cơ bụng.

- Nâng chân phải lên, đồng thời đưa tay trái về phía trước.

- Hạ xuống và tiếp tục thực hiện với bên còn lại.

-.Lặp lại liên tục động tác trong vòng 1 phút.

Ảnh minh hoạ.

2. Thực hiện tư thế mèo bò (kéo dãn lưng)

Đây là động tác giúp giảm tình trạng căng cứng, đau nhức ở cột sống - một trong những dấu hiệu của tình trạng lão hóa. Khi tập động tác này, cột sống của mọi người sẽ được uốn cong và mở rộng liên tục, từ đó góp phần giúp duy trì sự linh hoạt ở cột sống và tăng khả năng vận động của lưng và hông và làm săn chắc cơ bụng. Không chỉ vậy động tác này còn giúp mọi người điều chỉnh nhịp thở, cải thiện hô hấp.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, hai tay đặt trên đùi.

- Hít vào, cong lưng, đồng thời đưa xương chậu lên cao.

- Thở ra, ưỡn ngực, đẩy hông về phía trước.

- Giữ nhịp thở đều, tiếp tục thực hiện thay phiên giữa 2 động tác cong lưng và ưỡn ngực từ 8-10 lần trong khoảng 1 phút.

Ảnh minh hoạ.

3. Squat

Squat là một trong những bài tập giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Động tác này giúp củng cố sức mạnh ở cơ chân, tăng cường sức khỏe xương khớp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ đầu gối, hông khỏi chấn thương.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai.

- Duỗi tay ra phía trước để giữ thăng bằng.

- Giữ thẳng lưng, đẩy hông về phía sau, gập đầu gối để hạ trọng tâm cơ thể xuống tư thế squat.

- Dùng sức đứng thẳng lại như động tác ban đầu.

- Lặp lại động tác liên tục 12-15 lần trong vòng 1 phút.

Ảnh minh hoạ.

4. Gập người sang ngang

Khi chúng ta già đi, hầu hết các chuyển động của chúng ta có xu hướng hướng về phía trước và phía sau, điều này có thể khiến phần thân bên bị cứng và dễ bị căng cơ. Lúc này, việc tập động tác gập người sang ngang có thể giúp tăng cường độ dẻo dai và sức mạnh của các cơ dọc theo hai bên eo và lưng, cải thiện tư thế và giúp giảm căng thẳng cho lưng, hông sau khi ngồi lâu.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai.

- Giơ tay phải lên cao, vươn người sang trái.

- Quay lại vị trí ban đầu và làm tương tự với bên còn lại.

- Giữ nguyên vị trí của hông khi vươn người sang hai bên..

- Lặp lại động tác liên tục trong 1 phút.

Ảnh minh hoạ.

5. Kiễng chân tại chỗ

Lực chân khoẻ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng di chuyển, vận động của cơ thể. Bài tập kiễng chân tại chỗ không chỉ giúp ngăn chặn tình trạng lão hoá, xơ cứng ở khớp chân, giảm thiểu nguy cơ té ngã khi tuổi tác tăng cao, đồng thời giúp duy trì sự dẻo dai và sức mạnh ở cơ chân, từ đó

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông và tay thả lỏng.

- Kiễng chân rồi từ từ hạ gót chân xuống.

- Thực hiện liên tục trong vòng 1 phút.