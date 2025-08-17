Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết"

17-08-2025 - 09:23 AM | Bất động sản

Sau 10 năm sống chung cư, tôi nhận ra căn hộ đáng sống không nằm ở nội thất hào nhoáng hay khuyến mãi ban đầu, mà ở sự cân bằng giữa vị trí, thiết kế, cộng đồng và pháp lý.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của một cư dân sống tại tòa chung cư nằm ở phường Khương Đình, Hà Nội về kinh nghiệm chọn mua chung cư. 

Cư dân này chia sẻ: "10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi mới thấm hết câu nói: mua căn hộ không chỉ là chỗ để ở, mà còn là một tài sản, một khoản đầu tư, và một không gian sống mang lại sự tiện nghi, an ninh và kết nối cộng đồng. Có những lựa chọn khiến tôi thoải mái, an tâm, nhưng cũng có quyết định từng khiến gia đình mệt mỏi. Sau chừng ấy năm, tôi rút ra những kinh nghiệm xương máu mà bất kỳ ai đang tính mua chung cư cũng nên biết".

Dưới đây là những kinh nghiệm chọn mua chung cư mà cư dân này đã đúc kết:

1. Đừng ham rẻ, hãy chọn vị trí trước tiên

Lần đầu tiên mua căn hộ, tôi từng ưu tiên giá rẻ và chấp nhận ở xa trung tâm. Nhưng chỉ sau 1–2 năm, việc đi làm, đưa đón con cái mất quá nhiều thời gian và chi phí di chuyển khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi. Vị trí căn hộ quyết định 70% chất lượng sống, vì thế, hãy chọn dự án có hạ tầng kết nối thuận tiện, gần trường học, bệnh viện, chợ hoặc siêu thị.

"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết”- Ảnh 1.

2. Diện tích và thiết kế quan trọng hơn nội thất sang

Một căn hộ rộng rãi, thiết kế hợp lý sẽ mang lại cảm giác thoải mái lâu dài hơn là căn hộ nhỏ nhưng được trang trí lung linh. Tôi từng ở căn hộ 65m2 nhưng bố trí chật chội, khó kê đồ đạc; sau chuyển sang căn hộ 84m2, dù nội thất đơn giản nhưng sống thoải mái hơn nhiều.

3. Chọn "tầng vàng" chung cư 

Từng có thời gian tôi ở tầng thấp để tiện đi lại, nhưng sau đó nhận ra bụi, tiếng ồn và côn trùng rất phiền. Sau này, tôi chỉ chọn “tầng vàng” – khoảng 2/ chiều cao tòa nhà. Vừa thoáng mát, yên tĩnh, lại giữ giá tốt khi cần bán. Đây là bài học mà hầu hết cư dân lâu năm đều đồng tình.

"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết”- Ảnh 2.

4. Hãy tìm hiểu kỹ hàng xóm và cộng đồng cư dân

Một chung cư có cộng đồng cư dân văn minh sẽ giúp bạn sống an tâm hơn rất nhiều. Tôi từng ở nơi hàng xóm ồn ào, thiếu ý thức, rác xả bừa bãi khiến chung cư nhanh xuống cấp. Sau đó, khi chuyển sang dự án có ban quản lý chặt chẽ, cư dân thân thiện, cuộc sống cải thiện rõ rệt.

5. Phí quản lý và tiện ích – đừng coi nhẹ

Có người nghĩ chỉ cần mua nhà, còn phí dịch vụ là chuyện nhỏ. Nhưng thực tế, phí quản lý quyết định chất lượng cuộc sống hàng ngày: từ thang máy, vệ sinh, an ninh đến hồ bơi, sân chơi. Hãy chọn dự án có phí hợp lý nhưng minh bạch, dịch vụ xứng đáng với số tiền bỏ ra.

6. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng đầy đủ

Một lần tôi mua căn hộ khi chưa có sổ hồng, tưởng rằng “chờ vài tháng” sẽ có. Nhưng cuối cùng phải mất 3 năm mới xong, gây khó khăn khi muốn thế chấp hoặc bán lại. Đây là kinh nghiệm đắt giá: đừng bao giờ lơ là giấy tờ pháp lý, hãy chắc chắn căn hộ có pháp lý minh bạch.

"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết”- Ảnh 3.

Sau 10 năm sống chung cư, tôi nhận ra căn hộ đáng sống không nằm ở nội thất hào nhoáng hay khuyến mãi ban đầu, mà ở sự cân bằng giữa vị trí, thiết kế, cộng đồng và pháp lý. Ai đang cân nhắc mua chung cư, hãy thật kỹ lưỡng, vì lựa chọn đúng sẽ mang lại cuộc sống thoải mái nhiều năm, còn sai lầm có thể khiến bạn phải “trả giá” bằng sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Minh Lan

