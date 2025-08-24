Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 thói quen đơn giản mang lại cho bạn sự thịnh vượng về tài chính

24-08-2025 - 06:08 AM | Lifestyle

Nhiều người nghĩ muốn giàu phải đầu tư lớn, may mắn trúng số hay lương cao ngất. Thực tế, sự thịnh vượng tài chính lại đến từ những thói quen nhỏ, đều đặn mỗi ngày. Sau đây là 10 thói quen đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay.

1. Luôn để dành ít nhất 10% thu nhập

10 thói quen đơn giản mang lại cho bạn sự thịnh vượng về tài chính- Ảnh 1.

Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu. Cứ đều đặn trích 10% lương gửi vào tài khoản tiết kiệm riêng, lâu dài sẽ thành “quỹ an toàn” giúp bạn vững vàng trước biến cố.

2. Ghi chép chi tiêu mỗi ngày

Việc này tưởng tốn thời gian nhưng thực ra là “chiếc gương” phản chiếu cách bạn xài tiền. Nhiều người bất ngờ khi thấy mình tiêu gần nửa tháng lương cho cafe, ăn ngoài hay mua đồ lặt vặt.

3. Ưu tiên chi cho sức khỏe

Khám định kỳ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn – những khoản này không phải “chi phí” mà là “đầu tư”. Một hóa đơn viện phí có thể cuốn bay hết số tiền tích cóp cả năm.

4. Tránh nợ xấu và thẻ tín dụng xoay vòng

Vay mượn hợp lý (mua nhà, kinh doanh) có thể chấp nhận, nhưng nợ thẻ tín dụng lãi suất 30%/năm sẽ là “cái hố” nhấn chìm tài chính. Người thịnh vượng luôn quản lý nợ khôn ngoan.

5. Đọc sách và học kỹ năng mới

Tài sản lớn nhất không phải tiền, mà là khả năng tạo ra tiền. Dành thời gian mỗi tuần để đọc sách tài chính cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp hoặc học thêm ngoại ngữ chính là “bảo hiểm thu nhập” cho bạn.

6. Xây dựng quỹ khẩn cấp

Ít nhất 3–6 tháng chi phí sinh hoạt. Quỹ này giúp bạn không hoảng loạn khi thất nghiệp, bệnh tật hay gia đình có việc đột xuất.

7. Duy trì các mối quan hệ chất lượng

10 thói quen đơn giản mang lại cho bạn sự thịnh vượng về tài chính- Ảnh 2.

Người thịnh vượng không chạy theo đám đông, mà chọn xây dựng vài mối quan hệ thật sự bền vững. Bởi “một người bạn tốt đôi khi quý hơn một khoản tiền tiết kiệm”.

8. Đầu tư cho con cái bằng giáo dục, không phải vật chất

Thay vì ép con mặc đẹp, dùng đồ sang, hãy đầu tư vào tri thức, trải nghiệm và kỹ năng. Đó mới là “tài sản kế thừa” quý giá nhất bạn có thể để lại.

9. Giữ lối sống giản dị

Một bữa cơm gia đình ấm cúng đôi khi đáng giá hơn bữa tiệc sang trọng. Người thông minh biết tiết kiệm ở chỗ phù phiếm để dành cho điều quan trọng.

10. Thường xuyên nhìn lại và điều chỉnh

Mỗi cuối tháng, hãy dành 30 phút xem lại chi tiêu, khoản đầu tư, kế hoạch tiết kiệm. Sự thịnh vượng không đến từ một quyết định lớn, mà từ hàng trăm điều chỉnh nhỏ.

Bảng tóm tắt

Thói quenLợi ích
Tiết kiệm 10% thu nhậpTạo quỹ an toàn dài hạn
Ghi chép chi tiêuKiểm soát dòng tiền
Chi cho sức khỏeTránh rủi ro y tế
Tránh nợ xấuKhông bị gánh lãi nặng
Học kỹ năng mớiTăng khả năng kiếm tiền
Quỹ khẩn cấpGiảm lo âu khi biến cố
Quan hệ chất lượngCó chỗ dựa tinh thần và cơ hội
Đầu tư giáo dục cho conTài sản bền vững cho thế hệ sau
Giản dịTích lũy thực sự
Điều chỉnh định kỳBảo đảm tiến bộ liên tục

Thói quen tài chính thực ra cũng giống như tập thể dục. Bạn không thể tập một tuần rồi mong cơ thể khỏe mạnh cả đời; cũng như không thể tiết kiệm một tháng rồi nghĩ mình sẽ giàu có.

10 thói quen đơn giản mang lại cho bạn sự thịnh vượng về tài chính- Ảnh 3.

Điểm mấu chốt là sự lặp lại đều đặn. Một cốc trà sữa bỏ đi có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng 20 năm cộng dồn lại là cả một khoản tiết kiệm lớn.

Một buổi đọc sách tài chính có thể không thay đổi ngay lập tức thu nhập, nhưng tích lũy tri thức từng ngày sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy chính những thói quen nhỏ bé này mới là “tài sản ngầm” giúp bạn vững vàng hơn bất cứ may mắn bất ngờ nào.

Kết luận

Thịnh vượng không phải là bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là cảm giác an toàn và tự do khi dùng tiền. Chỉ cần kiên trì 10 thói quen đơn giản này, bạn sẽ thấy tài chính của mình dần sáng sủa, ít áp lực hơn – và quan trọng nhất: sống thoải mái, an nhàn hơn mỗi ngày.

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

