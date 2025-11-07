10 tổng tài đẹp nhất Việt Nam: Mạnh Trường chỉ xếp thứ 5, hạng 1 visual sát thương cực mạnh

Hình tượng tổng tài - người đàn ông thành đạt, lạnh lùng nhưng ấm áp, vừa quyền lực vừa đa cảm luôn là “mỏ vàng” của phim truyền hình. Không chỉ đại diện cho mẫu người lý tưởng mà nhiều khán giả nữ mơ ước, tổng tài còn là biểu tượng của sức hấp dẫn nam tính: Ánh mắt kiên định, dáng đứng tự tin và cách yêu vừa bản lĩnh vừa yếu mềm.

Từ các bộ phim chính luận, tâm lý cho đến dòng phim tình cảm đô thị, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của những “ông chủ tập đoàn” điển trai người khiến đối phương tan chảy chỉ với một cái nhìn. Mỗi diễn viên lại mang đến một sắc thái riêng: có người lạnh lùng kiêu ngạo, có người dịu dàng sâu sắc, có người lại ẩn chứa tổn thương phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ.

Mới đây trên nền tảng Tiktok có 1 video bàn luận về top 10 tổng tài đẹp nhất Việt Nam, nhận về lượt tương tác rất cao. Hãy cùng xem họ là ai?

Nhan Phúc Vinh

Trong Tình Yêu và Tham Vọng, Nhan Phúc Vinh hóa thân thành Hoàng Nam một doanh nhân trẻ nắm giữ tập đoàn lớn, lạnh lùng, quyết đoán nhưng lại đầy cảm xúc với nữ chính.

Với gương mặt điển trai, ánh mắt sâu và phong thái lịch lãm, anh mang đến hình mẫu “tổng tài hiện đại” vừa có lý trí của người làm kinh doanh, vừa có trái tim của kẻ si tình. Đây cũng là vai diễn đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp phim truyền hình của Nhan Phúc Vinh.

Quốc Trường

Nhân vật Vũ trong Về Nhà Đi Con là một trong những “tổng tài quốc dân” hiếm hoi được yêu thích bởi cả nét ngạo nghễ lẫn hành trình trưởng thành.

Khởi đầu là anh chàng giàu có, đào hoa, Vũ dần thay đổi khi bước vào hôn nhân và làm cha. Quốc Trường thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tâm lý từ một người chỉ biết dùng tiền và bản lĩnh thương trường, đến người đàn ông biết yêu thương, chịu trách nhiệm. Một tổng tài “vừa đáng ghét vừa đáng thương” mà khán giả không thể quên.

Lê Hải

Không ồn ào nhưng gây ấn tượng mạnh, Lê Hải mang đến hình tượng tổng tài trưởng thành, trầm tĩnh và bản lĩnh. Trong Ước Mình Cùng Bay, nhân vật của anh luôn giữ dáng vẻ điềm đạm, quyết đoán trong thương trường nhưng ẩn chứa tổn thương tình cảm.

Cách thể hiện tiết chế, nam tính khiến nhân vật vừa “soái” vừa gần gũi không phải tổng tài hoàn hảo, mà là người đàn ông thật giữa đời.

Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Viễn một tổng tài kiêu ngạo, đầy mâu thuẫn nội tâm trong Cách Em 1 Milimet. Viễn của Hà Việt Dũng có sự si tình của 1 tổng tài, có cả sự hài hước nhưng không hề thiếu đi sự quyền lực.

Cách Dũng thể hiện sự kiềm nén, ánh mắt và dáng đi trầm tĩnh giúp nhân vật vừa uy quyền vừa quyến rũ. Một tổng tài đúng nghĩa, khó ai có thể rời mắt.

Mạnh Trường

Vai Long trong Hương Vị Tình Thân gần như định danh Mạnh Trường với biệt hiệu “tổng tài quốc dân”. Anh là giám đốc công ty xây dựng lớn, có trí tuệ, có cá tính và tình cảm mãnh liệt dành cho Nam (Phương Oanh). Những pha đối đáp đậm chất “tổng tài kiêu ngạo” nhưng cũng đầy ấm áp khiến nhân vật này trở thành biểu tượng.

Mạnh Trường được khen ngợi nhờ thần thái sang trọng, biểu cảm tiết chế và phong cách diễn xuất chuẩn “đàn ông thành đạt” mà khán giả nữ luôn mơ tưởng.

Song Luân

Nếu các “ông chủ” khác thường lạnh lùng, Song Luân lại khiến khán giả say mê bằng một tổng tài ngọt ngào, chân thành. Trong Yêu Trước Ngày Cưới, nhân vật của anh là người đàn ông thành đạt, biết yêu thương và bảo vệ người mình yêu.

Lối diễn tự nhiên, ánh mắt dịu dàng cùng ngoại hình sáng màn ảnh khiến Song Luân trở thành “tổng tài mơ ước” của thế hệ khán giả trẻ. Một mẫu tổng tài mang năng lượng tích cực, khiến ai xem cũng phải mỉm cười.

Thuận Nguyễn

Thuận Nguyễn gây ấn tượng mạnh với vai Trung Quân - một luật sư tổng tài có nội tâm phức tạp trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Nhân vật của anh toát lên quyền lực và bản lĩnh, nhưng lại giằng xé giữa tình yêu và danh dự. Sự lạnh lùng pha chút yếu mềm khiến hình ảnh “tổng tài đẹp trai” này trở nên rất thật.

Diễn xuất trầm ổn, ánh mắt chứa đựng nhiều tầng cảm xúc giúp Thuận Nguyễn nổi bật giữa dàn diễn viên nam cùng thời.

Steven Nguyễn

Là gương mặt mới, Steven Nguyễn ghi dấu với hình tượng tổng tài thế hệ Gen Z: Hiện đại, gai góc và có chiều sâu tâm lý. Trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, anh thể hiện một doanh nhân trẻ giàu khát vọng, yêu mãnh liệt và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.

Ngoại hình sáng, biểu cảm tinh tế và nhịp diễn tự nhiên giúp anh được khán giả gọi là “tổng tài vạn người mê” của màn ảnh Việt.

Quốc Huy

Trong Tiểu Tam Không Có Lỗi, Quốc Huy mang đến hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh, quyền lực nhưng lắm trăn trở. Không cần thoại nặng hay cảnh hành động, anh chỉ cần ánh mắt và phong thái cũng đủ khắc họa nét “tổng tài Sài Gòn” từng trải.

Với chất giọng trầm ấm và dáng vẻ lịch lãm, Quốc Huy giữ vững phong độ của một trong những “ông chủ màn ảnh” được khán giả miền Nam yêu mến nhất.

Hứa Vĩ Văn

Trong Em là Bà Nội của Anh, Hứa Vĩ Văn vào vai một giám đốc sản xuất trẻ tuổi, tài năng, nhạy bén và có phong thái “quý ông” khiến mọi cô gái phải ngoái nhìn.

Vai diễn nhẹ nhàng nhưng tinh tế này từng khiến khán giả ví Hứa Vĩ Văn là “soái ca văn phòng” chuẩn mực điển trai, thông minh và biết lắng nghe.



