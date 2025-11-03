2 chiếc đồng hồ tiền tỷ của chồng Đỗ Hà và Quỳnh Châu: Tổng tài nhưng mỗi người 1 gu

Tháng 10 vừa qua, showbiz Việt rộn ràng với hai hôn lễ được xem là tâm điểm của giới giải trí - đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Quỳnh Châu. Không chỉ dừng lại ở độ hoành tráng hay nhan sắc rạng ngời của hai cô dâu, spotlight lần này còn hướng về hai chú rể: Viết Vương và Ngọc Phát. Cả hai đều là những doanh nhân trẻ, thành đạt, được đánh giá cao về ngoại hình và gu thời trang tinh tế.

Nếu trong ngày trọng đại, váy hay hoa cưới là chi tiết thể hiện phong cách của cô dâu thì chiếc đồng hồ trên tay những chú rể "tổng tài" là item sẽ nói lên nhiều điều về cá tính và địa vị của họ. Trong khi Viết Vương sử dụng Hublot Big Bang, thì lựa chọn của chú rể Ngọc Phát là Audemars Piguet Royal Oak: 2 biểu tượng xa xỉ đại diện cho 2 cá tính khác biệt.

Viết Vương - Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium Pavé

Trong lễ cưới sang trọng của mình, thiếu gia tập đoàn Sơn Hải chọn đeo Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium Pavé - một phiên bản giới hạn, đậm tinh thần nghệ thuật và táo bạo của thương hiệu Thụy Sĩ Hublot. Thiết kế thuộc dòng Big Bang nổi tiếng với những đường cắt hình học sắc sảo, phần vỏ titan phủ kín hơn 170 viên kim cương, tạo hiệu ứng ánh sáng cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn.

Giá bán trên thị trường thứ resell của mẫu đồng hồ này khá dao động. Tại Việt Nam, theo ghi nhận trên một số trang phân phối xa xỉ, phiên bản này được niêm yết trong khoảng từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tùy tình trạng sản phẩm. Trong khi đó, ở các website quốc tế, giá của dòng Sang Bleu II Titanium Pavé được niêm yết từ 28.800 USD đến 48.600 USD (tương đương khoảng 750 triệu - 1,2 tỷ đồng).

Ra đời năm 1980, Hublot luôn được biết đến như thương hiệu tiên phong trong việc kết hợp giữa vật liệu truyền thống và công nghệ hiện đại, điển hình là triết lý Art of Fusion. Chính điều đó khiến Hublot trở thành lựa chọn yêu thích của những người trẻ thành đạt, năng động và ưa thể hiện cá tính.

Chiếc đồng hồ trên tay Viết Vương không chỉ là món phụ kiện sang trọng, mà còn cho thấy tinh thần phóng khoáng và sự tự tin của một người đàn ông cá tính. Cách anh phối chiếc Hublot nạm kim cương cùng bộ suit cổ điển tạo nên hình ảnh đối lập đầy thú vị: vừa sang trọng, vừa có chút "cool ngầu" của thế hệ doanh nhân trẻ.

Ngọc Phát - Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding

Nếu Hublot đại diện cho sự bứt phá và phá cách, thì Audemars Piguet (AP) lại là biểu tượng của đẳng cấp tinh tế và giá trị di sản. Đây là thương hiệu thuộc "Holy Trinity" của đồng hồ Thụy Sĩ, cùng với Patek Philippe và Vacheron Constantin - nhóm ba cái tên được xem là tinh hoa chế tác hàng đầu thế giới.

Ngọc Phát - chú rể của Á hậu Quỳnh Châu chọn mẫu Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding. Ra mắt từ năm 1972, dòng Royal Oak được xem là cột mốc thay đổi cục diện ngành đồng hồ cơ khí, với thiết kế mặt bát giác và bộ dây thép liền khối trứ danh.

Việc Ngọc Phát lựa chọn AP cho ngày trọng đại thể hiện gu thẩm mỹ chuẩn mực, điềm đạm nhưng không kém phần xa xỉ. Trong lễ cưới, chiếc đồng hồ Royal Oak với vân mặt Grande Tapisserie tỉ mỉ, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho vẻ lịch lãm và chỉn chu của một "tổng tài" tinh tế.

Mẫu đồng hồ sang trọng này có giá chính hãng 24.900 CHF (tương đương hơn 800 triệu đồng). Tuy nhiên, với danh sách đặt hàng luôn kéo dài dằng dặc của Audemars Piguet, nhiều người sẽ có lựa chọn mua lại trên thị trường thứ cấp với mức giá resell hơn 1 tỷ đồng.