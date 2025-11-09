Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á: Ông Phạm Nhật Vượng đứng ở đâu với khối tài sản gần 19 tỷ USD?

09-11-2025 - 07:16 AM | Doanh nghiệp

10 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á: Ông Phạm Nhật Vượng đứng ở đâu với khối tài sản gần 19 tỷ USD?

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,7 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Forbes tại ngày 8/11/2025, người giàu nhất Đông Nam Á hiện nay là tỷ phú Prajogo Pangestu đến từ Indonesia với khối tài sản đạt 44,1 tỷ USD, tăng 24,1 tỷ USD so với thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2025. Ông Prajogo Pangestu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng thông qua các công ty như Barito Pacific và Barito Renewables Energy. Ông Prajogo Pangestu bắt đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes từ năm 2017, với tài sản ước tính tại thời điểm đó ghi nhận khoảng 1,8 tỷ USD.

Indonesia cũng là quốc gia có nhiều tỷ phú nằm trong top 10 người giàu nhất Đông Nam Á với 5 tỷ phú, bao gồm: Prajogo Pangestu, Low Tuck Kwong, R. Budi Hartono, Michael Hartono, Tahir và gia đình. Và 4 người giàu nhất Đông Nam Á đều là tỷ phú Indonesia.

Low Tuck Kwong được biết đến là “ông vua” ngành than Indonesia với khối tài sản 25,1 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ngoài sở hữu Bayan Resources - công ty khai thác than ở Indonesia, Low Tuck Kwong còn tham gia điều hành Metis Energy - công ty về năng lượng tái tạo ở Singapore và có cổ phần tại The Farrer Park Company và Samindo Resources.

Cả 2 anh em nhà Hartono, R. Budi Hartono và Michael Hartono, đều lọt top 5 trong bảng xếp hạng 10 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á. Cụ thể R. Budi Hartono đứng ở vị trí thứ 3 với khối tài sản 22 tỷ USD và Michael Hartono ở ngay vị trí kế tiếp với khối tài sản 21,2 tỷ USD. Anh em nhà Hartono đã kiếm được phần lớn tài sản nhờ việc mua lại cổ phần trong Bank Central Asia thời điểm châu Á đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998. Bên cạnh đó, gia đình Hartono ban đầu trở nên giàu có nhờ thuốc lá và hiện vẫn là một trong những doanh nghiệp sản xuất thuốc lá lớn nhất Indonesia.

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,7 tỷ USD. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes từ năm 2016 đến nay, tại thời điểm đó tài sản của ông khoảng 1,8 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh khi cổ phiếu VIC đã tăng lên gấp gần 5 lần so với hồi đầu năm.﻿

Tỷ phú Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group), một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Thái Lan góp mặt trong danh sách này ở vị trí thứ 6 với tài sản thời điểm hiện tại ghi nhận 17,6 tỷ USD.

Người giàu nhất Malaysia, Robert Kuok, hạ cánh ở vị trí thứ 8 với tài sản ước tính đạt 13,3 tỷ USD. Robert Kuok sở hữu Kuok Group, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và hàng hóa (nguyên liệu thô/nguyên liệu cơ bản).

Ở vị trí tiếp theo là Enrique Razon Jr., đại diện duy nhất của Philippines, với tài sản ước tính đạt 18,8 tỷ USD. Enrique Razon Jr. là Chủ tịch của International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), công ty điều hành cảng lớn nhất Philippines tính theo doanh thu. ICTSI có rất nhiều chi nhánh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Đông Âu, Châu Phi và Châu Mỹ.

Một đại diện khác của Indonesia góp mặt trong danh sách này là tỷ phú Tahir và gia đình, đứng ở vị trí thứ 9 với tài sản tính đến thời điểm hiện tại đạt 12,5 tỷ USD. Ông Tahir là nhà sáng lập Tập đoàn Mayapada, một tập đoàn đa ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và bất động sản. Ngoài ra gia đình ông còn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng Mayapada và Maha Properti Indonesia -  một công ty phát triển bất động sản của Indonesia.

Vị trí thứ 10 là tỷ phú Li Xiting đến từ Singapore với tài sản ước tính đạt 11,7 tỷ USD. Li Xiting là đồng sáng lập và chủ tịch của Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế. Li Xiting bắt đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes từ 2018.

Ngọc Điệp

