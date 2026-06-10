1.200 tỷ USD vốn hóa bốc hơi trong vòng 8 tháng, chuyện gì đã xảy ra với bitcoin?

Kể từ khi chạm mức cao kỷ lục 126.000 USD vào mùa thu năm ngoái, giá bitcoin đã rơi xuống chỉ còn hơn 60.000 USD giữa những làn sóng bán tháo. Diễn biến này đã xóa sổ hơn 1.200 tỷ USD vốn hóa thị trường trong 8 tháng và thổi bay toàn bộ mức tăng của đồng tiền số này trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Hôm thứ sáu, bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ ngay trước thời điểm ông Trump tái đắc cử năm 2024.

Đó là một sự đảo chiều rõ rệt so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Trump, khi kỳ vọng về một chính quyền thân thiện hơn với tiền số đã góp phần thổi bùng đợt tăng giá lên các mức kỷ lục. Bitcoin lần đầu tiên cán mốc 100.000 USD chỉ một tháng sau cuộc bầu cử tổng thống.

Nhưng tâm lý thị trường kể từ đó đã thay đổi. Đồng tiền số này giảm gần 30% trong năm nay và thấp hơn hơn 6% kể từ khi ông Trump nhậm chức. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng gần 10% trong năm nay và tăng 30% kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bắt đầu.

Tám tháng ảm đạm kể từ đỉnh kỷ lục gần nhất của bitcoin đã khiến một số nhà đầu tư bán ra lượng nắm giữ, trong khi những người khác đánh giá lại vai trò mà tiền số có thể đóng trong danh mục đầu tư. Quỹ ETF bitcoin chủ lực của BlackRock ghi nhận dòng vốn rút ròng trong mọi phiên giao dịch từ ngày 15/5 đến ngày 3/6, theo dữ liệu từ Farside Investors.

Bitcoin từng tăng vào giai đoạn đầu khi xung đột với Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2, khiến các nhà phân tích cân nhắc liệu nó có thể lấy lại vị thế như một dạng vàng kỹ thuật số, hay công cụ phòng hộ trước bất định hay không. Nhưng đồng tiền số này kể từ đó đã đánh mất toàn bộ mức tăng ấy.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau cú giảm ban đầu liên quan đến xung đột và liên tục lập các mức cao kỷ lục. Trong khi đó, vàng gần như đi ngang trong năm nay, nhưng tăng 60% kể từ khi ông Trump nhậm chức.

“Tôi nghĩ bitcoin đã lạc mất cốt truyện của mình”, Mark Cuban, doanh nhân và nhà đầu tư trong chương trình “Shark Tank” nói trên podcast “Front Office Sports” hồi tháng 5. Cuban, người cho biết ông đã bán phần lớn lượng bitcoin nắm giữ, nói thêm: “Đồng tiền số này không phải công cụ phòng hộ như tôi từng kỳ vọng, và điều đó thật sự gây thất vọng”.

Điều gì đứng sau cú lao dốc của bitcoin?

Bitcoin vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng kể từ cú sập chớp nhoáng ngày 10/10, sự kiện đã kích hoạt hàng tỷ USD vị thế bị thanh lý. Kể từ cú sập đó, bitcoin không phục hồi, trong khi các tài sản khác như cổ phiếu và vàng lại vượt trội. Một loạt yếu tố khác sau đó tiếp tục tạo thêm áp lực.

Toàn ngành tiền số cũng cảm nhận rõ đợt suy yếu này. Cổ phiếu sàn giao dịch tiền số Coinbase giảm khoảng 30% trong năm nay.

Theo các nhà phân tích, sự hào hứng với trí tuệ nhân tạo đã gia tăng trong những tuần gần đây, kéo sự chú ý rời khỏi tiền số. Sự phấn khích quanh các thương vụ IPO khổng lồ như SpaceX, công ty tên lửa và vệ tinh của Elon Musk đồng thời cũng có mảng AI, có thể đang thay thế làn sóng hưng phấn từng dành cho crypto.

“Rất nhiều dòng tiền đầu cơ có thể đang bán bitcoin và chạy theo AI”, Jonathan Bier, CEO Farside Investors nói.

Một yếu tố khác là sự bất định về lạm phát và lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các báo cáo lạm phát nóng và dữ liệu việc làm mạnh đang khiến một số nhà giao dịch và nhà kinh tế điều chỉnh kỳ vọng theo hướng lãi suất sẽ duy trì cao hơn trong thời gian dài hơn.

“Nỗi lo về lãi suất cao hơn và môi trường tiền tệ thắt chặt hơn đang gây áp lực lên tiền số”, Gerry O’Shea, giám đốc bộ phận thông tin thị trường toàn cầu tại Hashdex Asset Management cho biết.

“Crypto thường vận hành tốt hơn khi hệ thống có nhiều thanh khoản hơn và môi trường lãi suất thấp hơn, vì vậy hiện có sự bất định quanh yếu tố này”, O’Shea nói.

Trong một đợt giảm giá, những nhà giao dịch vay tiền để đặt cược vào bitcoin có thể bị các sàn giao dịch tự động đóng vị thế nếu khoản lỗ trở nên quá lớn. Những đợt thanh lý này có thể làm các cú giảm trở nên nghiêm trọng hơn, Ryan Rasmussen, giám đốc nghiên cứu tại Bitwise Asset Management nói.

Gần 2,5 tỷ USD vị thế mua bitcoin đã bị thanh lý trong giai đoạn 5 ngày đầu tháng, theo dữ liệu CoinGlass do Bitwise tổng hợp.

Strategy, một công ty chủ chốt trong hệ sinh thái bitcoin, cũng đã tác động tới thị trường. Công ty này mua bitcoin, cho phép nhà đầu tư của mình tiếp xúc với tài sản này. Tuần trước, Strategy tiết lộ đã bán 32 bitcoin, lần bán đầu tiên kể từ năm 2022, khiến đồng tiền số này giảm hơn 17%, tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022.

Nhưng hôm thứ hai, Strategy đã đảo chiều và mua 1.550 bitcoin, động thái châm ngòi cho một đợt phục hồi trên toàn ngành tiền số.

Điều gì tiếp theo với crypto?

Trong khi bitcoin ì ạch, một số đồng tiền số khác lại thu hút sự chú ý. HYPE, đồng tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Hyperliquid, tăng 150% trong năm nay, đi ngược đà suy yếu chung của crypto.

Chất xúc tác ngắn hạn lớn nhất đối với ngành tiền số có thể là Đạo luật CLARITY, văn bản sẽ đặt ra các hướng dẫn quản lý và giúp hợp pháp hóa hơn nữa ngành crypto. Dự luật này hiện đang được tranh luận tại Quốc hội Mỹ.

Đạo luật CLARITY cũng sẽ mở đường cho các quy định đối với stablecoin, một loại tiền số được neo vào đồng USD, cũng như các đồng tiền khác như Ethereum.

Nếu được thông qua, Đạo luật CLARITY có thể trở thành một “chất xúc tác” giúp đẩy giá trị các đồng tiền số tăng lên, O’Shea của Hashdex nói.

“Một số người ngoài kia từng nghĩ crypto đã chết sẽ đột nhiên nói: ‘Ồ, nước Mỹ giờ đã có luật để hỗ trợ dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này’”, O’Shea nói.

Theo: CNN