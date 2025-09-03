13 năm trước, thí sinh Olympia này từng khiến VTV phải mở họp báo vì bị nghi "biết trước đề": Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ!

Cuộc sống của các thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, không chỉ trong thời điểm tham gia chương trình mà cả sau khi rời sân chơi trí tuệ này. Mỗi quán quân hay thí sinh nổi bật đều để lại dấu ấn riêng ghi dấu trong lòng fan hâm mộ. Đặng Thái Hoàng (sinh năm 1994) chính là một cái tên như vậy.

Đặng Thái Hoàng là nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12. Thời điểm giành chức vô địch, Thái Hoàng đang là học sinh Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh). Chiến thắng của Thái Hoàng năm đó đã làm nổ ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là nghi vấn “lộ đề”. Sau 13 năm, cuộc sống và hành trình hiện tại của Thái Hoàng lại một lần nữa khiến nhiều người chú ý.

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường của Đặng Thái Hoàng.

Thí sinh Olympia dính lùm xùm “lộ đề”

Được biết trong trận Chung kết năm thứ 13, tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Đặng Thái Hoàng là người đưa ra đáp án đúng cho từ khóa ở phần thi Vượt chướng ngại vật với đáp án là “Tiếng Việt”. Đáng nói ở đây là Hoàng đưa ra câu trả lời chính xác khi chưa có một gợi ý nào được mở ra. Trước đó, đã có 2 câu hỏi từ hàng ngang được lựa chọn nhưng cả 4 thí sinh đều trả lời sai.

Những người nghi ngờ có chuyện “lộ đề” còn chỉ ra sự bất thường trong phản ứng của MC Tùng Chi khi Thái Hoàng trả lời đúng. Thay vì hỏi thí sinh: “Vì sao nghĩ đến đáp án này, cơ sở gợi ý nằm ở đâu?” như vẫn thường làm, nữ MC chủ động đọc tất cả đáp án hàng ngang, đồng thời dẫn giải lý do của sự liên quan với từ khóa Vượt chướng ngại vật.

Trước nghi vấn này, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 đã nhanh chóng lên tiếng. Thái Hoàng cảm thấy buồn khi nhiều người nghi ngờ cậu giành ngôi vô địch nhờ biết trước đề.

Nam sinh Quảng Ninh khẳng định, ai nói chương trình bị “lộ đề” là không theo dõi kỹ, bởi phần thi Vượt chướng ngại vật đòi hỏi sự lập luận, xâu chuỗi sự kiện. “Ngay từ đầu em nghĩ với kỳ thi tầm cỡ như chung kết năm, từ khóa của vòng thi này phải thực sự có ý nghĩa như ‘Quốc ngữ’, ‘Quốc hoa’... Mọi người nói chưa có hàng ngang nào mở ra, tại sao em lại tìm ra từ khóa? Thực tế, đáp án ‘La tinh’ em đã tìm ra rồi, nhưng vẫn giữ kín bí mật. Đến câu hỏi tháng đại diện cho Vợ của thần Jupiter trong thần thoại La Mã, em nhớ đó là vị thần của mùa hè nên đoán ra tháng 6. Số 6 đại diện cho 6 thanh điệu của tiếng Việt nên có thể suy ra đáp án”, Thái Hoàng chia sẻ với báo chí.

Trước thông tin lộ đề cuộc thi chung kết từ cư dân mạng, không lâu sau đó, VTV đã có cuộc họp về vấn đề này. Theo đó, đại diện chương trình khẳng định chắc chắn không có sự rò rỉ nào, việc tin đồn lộ đề là phỏng đoán không có căn cứ: “Công tác bảo mật đề của cuộc thi từ trước đến nay rất nghiêm ngặt, ngay cả tổng đạo diễn Lại Văn Sâm cũng không hề biết trước nội dung các câu hỏi. Tôi cho rằng kết quả mà Hoàng có được ngoài lý do kiến thức còn nhờ vào khả năng phán đoán, ước lệ. Đây là kỹ năng rất bình thường của một nhà leo núi Olympia”.

Dẫu sao, những lời bàn tán vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Suốt hành trình chinh phục, các thí sinh góp mặt trong trận chung kết năm đều là những gương mặt xuất sắc, sở hữu nền tảng kiến thức vững vàng cùng tư chất thông minh nổi bật. Chiến thắng của Đặng Thái Hoàng có thể xem là kết quả của bản lĩnh, sự tự tin và khả năng suy luận nhanh nhạy - những phẩm chất làm nên dấu ấn của một nhà vô địch Olympia.

Cuộc sống sau 13 năm

Gác lại những lùm xùm không đáng có sang một bên, sau khi vô địch Olympia, Thái Hoàng sang Úc du học ngành Kỹ sư dân dụng tại trường Đại học Swinburne. Hậu tốt nghiệp, anh làm việc cho một công ty xây dựng ở thành phố Melbourne. Chàng trai người Quảng Ninh từng tiết lộ ý định học lên Tiến sĩ ngành Kiến trúc.

Năm 2018, Thái Hoàng lập gia đình với bà xã cũng là du học sinh người Việt theo học tại Đại học Swinburne. Hiện tại tổ ấm của vợ chồng anh đã có thêm thành viên nhí là một bé trai kháu khỉnh có tên thân mật là Sunny. Trên trang cá nhân, nhà vô địch Olympia năm thứ 12 đăng tải nhiều bức ảnh hạnh phúc bên vợ con.

Thái Hoàng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

Ngoại hình hiện tại của Thái Hoàng cũng là một điều khiến nhiều người bất ngờ. Từ nam sinh với vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, Thái Hoàng của hiện tại nhìn chững chạc và rất phong độ. Anh vẫn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng các thí sinh Olympia những mùa sau để chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng học tập và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Năm 2023, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Đặng Thái Hoàng chụp cùng Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Olympia năm thứ 18 và Nguyễn Hoàng Khánh – Quán quân năm thứ 21 đã khiến nhiều người Quảng Ninh tự hào, bởi cả ba đều là những nhà vô địch đến từ vùng đất mỏ.