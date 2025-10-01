18 doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, HUD, Nam Long… được Bộ Xây dựng "chọn mặt gửi vàng" để phát triển nhà ở xã hội

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, danh sách 18 doanh nghiệp được đề xuất gồm những tập đoàn, tổng công ty có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô lớn và cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong lĩnh vực nhà ở xã hội.

Cụ thể gồm: Vingroup, Sun Group, Viglacera, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Hancorp, Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng, Nam Long, Becamex IDC, Vinaconex, Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11), Tổng công ty Trường Sơn (Binh đoàn 12), Kinh Bắc City (KBC), UDIC, Đức Mạnh, TasecoLand, Cát Tường Group, Công ty CP Đầu tư Thủ đô và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1).

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp này được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí then chốt như năng lực tài chính vững, khả năng huy động vốn, quỹ đất sẵn có phù hợp, kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở quy mô lớn và có cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ, giá thành. Việc lựa chọn nhóm doanh nghiệp “đầu tàu” được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai, đồng thời tạo sức lan tỏa để thu hút thêm khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.

Song song đó, Bộ Xây dựng cũng xác định 15 địa phương có nhu cầu và điều kiện phát triển nhà ở xã hội lớn nhất, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình và Quảng Trị.

Đây đều là các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp phát triển mạnh và nhu cầu về nhà ở công nhân, người thu nhập thấp ngày càng tăng cao. Việc xác định danh sách trọng điểm giúp Bộ tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, đồng thời tăng tính giám sát trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành khoảng 43.600 căn nhà ở xã hội, đạt hơn 43% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm, con số này sẽ đạt khoảng 83.000 căn, tương đương 83% mục tiêu đề ra cho năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ tại nhiều địa phương vẫn còn chậm do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Vì vậy, việc xác định rõ nhóm doanh nghiệp có năng lực và địa phương trọng điểm được xem là bước đi cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời tạo khuôn khổ đồng bộ trong việc thực hiện chương trình.

Việc “chọn mặt gửi vàng” 18 doanh nghiệp đầu tàu không chỉ thể hiện định hướng tập trung của Bộ Xây dựng mà còn nhằm tăng tính chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát trong quá trình phát triển nhà ở xã hội.

Khi các đơn vị lớn tham gia, Chính phủ có thể xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất, rút ngắn thời gian thẩm định, đẩy nhanh phê duyệt và đảm bảo chất lượng công trình. Đây là bước chuyển từ phát triển tự phát sang mô hình quy hoạch và đầu tư có chọn lọc, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn cung bền vững, ổn định và minh bạch hơn.

Trong giai đoạn 2025–2030, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị. Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng và thủ tục hành chính, đồng thời đề xuất cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ tiến độ và chất lượng các dự án. Nếu được triển khai đồng bộ, việc hình thành nhóm doanh nghiệp đầu tàu cùng hệ thống địa phương trọng điểm sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu đảm bảo chỗ ở an toàn, phù hợp cho người dân có thu nhập thấp trong thập kỷ tới.