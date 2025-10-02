Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 cổ phiếu bị HOSE đình chỉ giao dịch

02-10-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

2 cổ phiếu bị HOSE đình chỉ giao dịch

BCG và TCD bị HoSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch do vi phạm về công bố thông tin báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu của 2 công ty từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch. Đó là Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (Bamboo Capital- mã chứng khoán BCG) và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Tradico- mã chứng khoán TCD).

Theo đó, Bamboo Capital và Tracodi hiện đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đến thời điểm hiện tại cả 2 công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất). Cổ phiếu TCD và BCG đồng thời được theo dõi ở diện cảnh báo và diện kiểm soát vào ngày 30-9.

Từ đó, theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là: "Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định".

Thương hiệu BCG nổi tiếng trên sàn HOSE

Vì vậy cổ phiếu BCG và TCD sẽ bị HoSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Ngoài ra, HoSE cũng lưu ý 2 công ty Bambo Capital và Tradico là theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: "Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp bảo cáo tài chính năm được kiểm toán trong 3 năm liên tiếp hoặc kết thúc năm tài chính mà tổ chức niêm yết không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với báo cáo tài chính kiểm toán của năm tài chính liền trước".

Vì vậy 2 cổ phiếu BCG và TCD sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc nếu kết thúc năm tài chính 2025 mà công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với BCTC kiểm toán năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, 2 cổ phiếu này hiện đang ở mức chỉ vài ngàn đồng cổ phiếu, với thanh khoản rất thấp. Cụ thể đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 1-10, BCG có giá 3.230 dđồng/cổ phiếu, và TCD còn 2.410 đồng/cổ phiếu.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

