Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen

24-12-2025 - 23:45 PM | Lifestyle

Chị em đừng giới hạn style với quần đen, hãy sắm thêm 2 kiểu quần sau đây cho tủ đồ.

Những năm gần đây, quần màu trắng và xám đã thực sự làm mưa làm gió trong thế giới thời trang, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ sành điệu. Nếu quần đen từ lâu được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, thì quần trắng và xám lại mang đến một làn gió mới mẻ, trẻ trung hơn, nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Vậy tại sao những chiếc quần này lại có sức hút lớn đến vậy? Hãy cùng khám phá lý do và cách mix đồ để luôn nổi bật với hai gam màu này.

Sự lên ngôi của quần màu trắng và xám

2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 1.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 2.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 3.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 4.

Lý do đầu tiên khiến quần trắng và xám đang được ưa chuộng là bởi tính linh hoạt và khả năng kết hợp dễ dàng của chúng. Những gam màu này không chỉ dễ dàng phối với đa dạng các loại áo mà còn có thể tạo nên những bộ outfit khác nhau cho nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở cho đến dạo phố hay các buổi tiệc. Trong khi quần đen thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, lịch sự, quần trắng và xám lại mang lại sự tươi mới và trẻ trung hơn, dễ dàng biến hóa từ trang phục thanh lịch đến phong cách casual.

Quần trắng với gam màu sáng giúp làm sáng tông da và tạo hiệu ứng thanh thoát cho người mặc. Màu trắng còn dễ dàng tạo điểm nhấn với bất kỳ phụ kiện nào, từ giày dép đến túi xách. Quần xám, tuy là một gam màu trung tính nhưng lại mang vẻ đẹp sang trọng, rất phù hợp với những ai yêu thích sự thanh lịch, tinh tế nhưng không muốn quá nổi bật.

Lý do quần màu trắng và xám không thể thiếu trong tủ quần áo

2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 5.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 6.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 7.

Một trong những lý do quần trắng và xám được yêu thích là vì chúng dễ dàng kết hợp với mọi item trong tủ đồ. Quần trắng có thể tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn khi kết hợp với áo sơ mi hay blazer cho môi trường công sở. Trong khi đó, quần xám lại cực kỳ phù hợp với những chiếc áo phông basic hay áo len nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ ngoài đơn giản nhưng vô cùng sành điệu. Quần trắng và xám không hề kén dáng người, dù bạn có là người cao ráo hay có thân hình hơi mũm mĩm, chúng đều có thể tạo ra sự cân đối và giúp bạn tự tin hơn.

Một yếu tố khác khiến quần màu trắng và xám trở thành lựa chọn lý tưởng là sự phù hợp với mọi mùa trong năm. Trong mùa hè, quần trắng nhẹ nhàng và thoải mái sẽ giúp bạn xua tan cái nóng oi ả, trong khi quần xám lại rất thích hợp cho mùa thu và đông, khi có thể kết hợp với các lớp áo dày dặn hơn như áo khoác, cardigan.

Mix & match quần màu trắng và xám để tạo sự khác biệt

2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 8.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 9.
2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen - Ảnh 10.

Với quần trắng, cách mix đồ đơn giản nhưng hiệu quả chính là lựa chọn những item có màu sắc nổi bật hoặc gam màu trầm để tạo điểm nhấn. Một chiếc áo phông đơn sắc màu pastel như xanh nhạt hay hồng nhẹ sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Nếu muốn một chút gì đó năng động, bạn có thể phối quần trắng với áo hoodie hay áo thun oversized, thêm một đôi sneaker trắng để hoàn thiện phong cách trẻ trung và khỏe khoắn. Với quần xám, bạn có thể diện cùng áo sơ mi hay áo kiểu để tạo vẻ thanh lịch cho công sở, hoặc phối với áo len mỏng, áo khoác trench coat khi trời lạnh.

Đặc biệt, khi kết hợp quần trắng và xám với các món phụ kiện như túi xách, giày cao gót hay giày thể thao, bạn nên chọn màu sắc trung tính như đen, beige hoặc những gam màu nhẹ nhàng để không làm mất đi sự hài hòa của tổng thể. Quần trắng và xám cũng cực kỳ phù hợp khi phối với các gam màu pastel, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm

65 tuổi, người phụ nữ sống một mình mà sung túc đến mức Gen Z phải thốt lên: Tuổi già tôi mơ là đây

Theo Như Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đêm 24/12: Một nhà thờ tại TP.HCM khiến dân tình vượt 30km đến check-in vì trang trí quá hoành tráng

Đêm 24/12: Một nhà thờ tại TP.HCM khiến dân tình vượt 30km đến check-in vì trang trí quá hoành tráng Nổi bật

Một thương hiệu vừa "trình làng" BST có loạt mẫu áo dài ấn tượng, thêu tay và đính kết thủ công từng chi tiết

Một thương hiệu vừa "trình làng" BST có loạt mẫu áo dài ấn tượng, thêu tay và đính kết thủ công từng chi tiết Nổi bật

Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh

Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh

22:36 , 24/12/2025
65 tuổi, người phụ nữ sống một mình mà sung túc đến mức Gen Z phải thốt lên: Tuổi già tôi mơ là đây

65 tuổi, người phụ nữ sống một mình mà sung túc đến mức Gen Z phải thốt lên: Tuổi già tôi mơ là đây

22:24 , 24/12/2025
Đám cưới của ái nữ tập đoàn lớn ở Bình Thuận đang "gây bão" MXH: Nhà gái cỡ này thì nhà trai "khủng" cỡ nào!

Đám cưới của ái nữ tập đoàn lớn ở Bình Thuận đang "gây bão" MXH: Nhà gái cỡ này thì nhà trai "khủng" cỡ nào!

21:06 , 24/12/2025
Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, 22 tuổi tự tin theo đuổi đam mê kinh doanh

Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, 22 tuổi tự tin theo đuổi đam mê kinh doanh

20:45 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên