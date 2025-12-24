Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà thờ Song Vĩnh (TP.HCM) với kiến trúc Gothic độc đáo đã lên đèn rực rỡ trong đêm Giáng sinh, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tối 24/12 - đêm Giáng sinh, nhà thờ Song Vĩnh (quốc lộ 51, phường Tân Phước, TP.HCM), lên đèn rực rỡ, trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách đến chụp ảnh, check-in.

Với những người yêu thích chụp ảnh, nhà thờ Song Vĩnh không còn xa lạ khi mang đậm kiến trúc Gothic đặc trưng của các nhà thờ phương Tây. Phải mất hơn 11 năm, ngôi Thánh đường này mới được xây dựng hoàn thiện.

Nhà thờ Song Vĩnh nổi bật với hai tháp cao vút và kiểu vòm nhọn cổ điển.

Nhà thờ gồm 1 trệt, 1 lầu, dài 82m, rộng 35m, hai tháp chuông cao 55m và có sức chứa khoảng 1.500 người.

Kiến trúc Gothic tinh tế với hệ thống cửa sổ lớn, giúp không gian bên trong luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Du khách và giáo dân đến tham quan, tham dự Thánh lễ đêm Giáng sinh.

"Mình là người ngoại đạo nhưng vì kiến trúc nhà thờ quá ấn tượng nên mình luôn chọn nơi đây để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm", chị Hồng Huế (ngụ phường Bình Cơ) cho hay.

Với quy mô này, nhiều người không ngần ngại ví nhà thờ Song Vĩnh như "cung điện châu Âu" thu nhỏ tại TP.HCM.

Theo Thy Huệ(Ảnh: Hùng Minh)/VTC News

VTC NEWS

