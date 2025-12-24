Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh
Nhà thờ Song Vĩnh (TP.HCM) với kiến trúc Gothic độc đáo đã lên đèn rực rỡ trong đêm Giáng sinh, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Nhà thờ gồm 1 trệt, 1 lầu, dài 82m, rộng 35m, hai tháp chuông cao 55m và có sức chứa khoảng 1.500 người.
Kiến trúc Gothic tinh tế với hệ thống cửa sổ lớn, giúp không gian bên trong luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
VTC NEWS