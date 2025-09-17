2 năm qua, phân khúc bất động sản nào tăng mạnh nhất?

Theo báo cáo của PropertyGuru Việt Nam, trong 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, tăng mạnh nhất là đất, tăng 44% so với quý I/2024, đứng thứ hai là chung cư với mức tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% trong cùng giai đoạn.

Xét về loại hình, trong giai đoạn 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%) và lượng tin đăng (tăng 17%). Trong khi đó, các loại hình khác như chung cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm từ 3-8% về mức độ quan tâm và tăng từ 5-10% về lượng tin đăng.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam, việc giá bán vẫn duy trì xu hướng tăng là kết quả của tăng trưởng cung tiền mạnh mẽ thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, sự khan hiếm nguồn cung sơ cấp kéo dài, đặc biệt ở các đô thị lớn, cùng với niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai.

Đất là phân khúc có sự tăng trưởng tốt nhất 2 năm qua.

Điều này cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư và tích sản hấp dẫn, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu các nút thắt về pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để.

Về giá bất động sản cho thuê, dữ liệu của PropertyGuru Việt Nam cũng cho thấy giá thuê gần như đi ngang ở hầu hết các loại hình cho thuê trong suốt 2 năm qua, chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức tăng 7%.

Báo cáo của PropertyGuru Việt Nam cũng cho biết, trong tháng 8/2025, thị trường cả nước đã ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.

Cụ thể, tại Hà Nội, mức độ quan tâm tăng 12% đối với bất động sản cho thuê trong tháng 8/2025, trong khi mức độ quan tâm bất động sản bán giảm 6%.

Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật nhất trong tháng 8/2025, tăng vọt 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà trọ của sinh viên nhập học các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội. Ngoài nhà trọ, mức độ quan tâm đối với loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Tương tự diễn biến tại thị trường Hà Nội, trong tháng 8/2025, thị trường TP.HCM (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7.



