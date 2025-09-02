Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 số điện thoại nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

02-09-2025 - 15:55 PM | Sống

Kẻ gian đã lợi dụng các số này để thực hiện nhiều cuộc gọi giả mạo, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Giữa lúc các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, nhiều người dùng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ những số hiển thị tên lạ. Chỉ cần nghe máy hay đọc tin nhắn, người dùng đã có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân và mất quyền kiểm soát thiết bị.

Cụ thể, hai số điện thoại 0765011538 hiển thị tên EHUYENTRANG0782359439 hiển thị tên CT LUATQTVN đang bị nhiều người báo cáo có dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hàng loạt cuộc gọi giả mạo, nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và tài sản của người dân.

Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn của kẻ gian được triển khai theo hai kịch bản phổ biến.

2 số điện thoại nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị- Ảnh 1.

Việc bấm vào những đường link lạ, tải ứng dụng lạ được các đối tượng lừa đảo gửi qua tin nhắn có thể khiến điện thoại bị chiếm quyền. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp đầu tiên, số điện thoại hiển thị tên EHUYENTRANG thường được dùng để giả danh nhân viên của các tổ chức tài chính. Người nghe sẽ nhận được lời mời vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Điều đáng nói là kẻ gọi thường tỏ ra am hiểu rõ ràng về thông tin cá nhân của nạn nhân, từ đó tạo dựng lòng tin. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng sẽ yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí chuyển trước một khoản tiền để “xử lý hồ sơ”.

Trong kịch bản thứ hai, số điện thoại hiển thị tên CT LUATQTVN lại được dùng để giả danh cơ quan thuế. Bằng giọng điệu nghiêm túc, chúng thông báo về những khoản nợ thuế giả, vi phạm hành chính hoặc các yêu cầu cập nhật dữ liệu. Dù không trực tiếp đòi cung cấp thông tin ngay, nhưng việc sử dụng tên gọi gắn với pháp luật khiến nhiều người mất cảnh giác, dễ tin theo và rơi vào vòng kiểm soát của kẻ lừa đảo ở bước tiếp theo.

Để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi ma mị, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC - Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc “6 KHÔNG”:

- KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết, thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền;

- KHÔNG kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng;

- KHÔNG truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc;

- KHÔNG cán bộ cơ quan Nhà nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án hay đơn vị tài chính... nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhần hay đóng tiền;

- KHÔNG thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc, chuyển khoản tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào;

- KHÔNG tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận "phi thực tế" mà không tốn sức lao động, những lời mời chào dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".

Công an Hà Nội công bố 20 số điện thoại mới mà người dân cần đặc biệt chú ý

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi những "em bé" năm xưa trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Khi những "em bé" năm xưa trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử Nổi bật

Cựu giám đốc nghỉ hưu với 7 tỷ đồng tiết kiệm, được 2 năm vội xin đi làm bảo vệ: “Ở nhà áp lực không thở được”

Cựu giám đốc nghỉ hưu với 7 tỷ đồng tiết kiệm, được 2 năm vội xin đi làm bảo vệ: “Ở nhà áp lực không thở được” Nổi bật

Bên trong hang động lớn nhất hành tinh, các nhà khoa học Việt Nam phát hiện “kho báu sống” mới

Bên trong hang động lớn nhất hành tinh, các nhà khoa học Việt Nam phát hiện “kho báu sống” mới

15:45 , 02/09/2025
Khoảng cách xa, yêu thương vẫn gần: Vinamilk Optimum tiếp sức hậu phương dịp 2/9

Khoảng cách xa, yêu thương vẫn gần: Vinamilk Optimum tiếp sức hậu phương dịp 2/9

15:30 , 02/09/2025
Khối VTV sáng nay oke quá chừng!

Khối VTV sáng nay oke quá chừng!

15:18 , 02/09/2025
Gặp lại "chú Phạm Tuân trong sách giáo khoa" trên TV vào ngày Đại lễ 2/9: Thật sự nể phục và xúc động

Gặp lại "chú Phạm Tuân trong sách giáo khoa" trên TV vào ngày Đại lễ 2/9: Thật sự nể phục và xúc động

15:17 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên