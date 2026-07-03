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2 tay "2 job full-time": Thấp thỏm sợ bị phát hiện nhưng kiếm cả tỷ/năm, không dám đặt hết niềm tin vào công ty nào nữa

| | Sống

Làm nhiều việc cùng lúc nhưng không có việc nào là “việc phụ”, hay thật.

Gần đây trên các hội nhóm, diễn đàn việc làm ở Mỹ, có một khái niệm đang được dân văn phòng nhắc tới nhiều hơn bao giờ hết: "Overemployment" - Bí mật làm cùng lúc nhiều công việc toàn thời gian. Với nhiều người, đây là cách để gia tăng thu nhập, tạo lớp đệm tài chính trước nguy cơ bị sa thải cùng những biến động khó đoán trước của thị trường việc làm.

Dù đa số các công ty tại Mỹ không cấm nhân sự làm thêm "job tay trái", nhưng ngày càng nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên quay trở lại văn phòng, tăng cường giám sát hiệu suất và theo dõi thời gian làm việc, nên việc duy trì cùng lúc 2 công việc full-time cũng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng đương nhiên, việc gì cũng có cách cả.

Ảnh minh hoạ

Daniel - Một dân văn phòng sống tại bang Texas (Mỹ), cho biết trong gần 15 năm đi làm, anh chưa bao giờ “bận tối mày tối mặt” như bây giờ vì đang làm 2 công việc full-time cùng lúc. Với sự chăm chỉ và cần mẫn này, Daniel tiết lộ thu nhập của anh lên tới 330.000 USD/năm (khoảng 8,6 tỷ đồng). Con số này giúp anh mua nhiều bất động sản cho thuê và chi trả học phí đại học cho con. Chính vì vậy, dù áp lực ngày càng lớn, anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ.

"Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi việc quay lại chỉ làm một công việc. Tôi đã quen với mức thu nhập hiện tại rồi" - Daniel chia sẻ.

Anh tiết lộ trước đây, khi công ty chưa thắt chặt việc nhân viên phải tới công ty, anh chỉ cần dành khoảng 40-50 giờ mỗi tuần cho cả hai công việc, nhưng bây giờ, khi mọi thứ khó khăn hơn, thời gian làm việc của Daniel lên tới 80 giờ/tuần - tương đương 11,4 tiếng/ngày. May mắn cho Daniel là cả 2 công ty anh đang làm vẫn kết hợp cho nhân viên làm việc tại nhà vào 1 vài ngày trong tuần, vì thế anh mới có thể cùng lúc đáp ứng được yêu cầu của cả 2 doanh nghiệp.

Làm sao để “2 tay 2 job fulltime”?

Với Daniel, bí quyết đầu tiên là tận dụng mọi khoảng thời gian trống. Khi công ty yêu cầu đến văn phòng, anh mang theo cả laptop cá nhân để tiện chạy deadlines của công việc thứ 2 vào giờ nghỉ trưa. Daniel cho biết điều này khả thi vì công việc thứ hai không quá bận rộn.

Theo lời Daniel, công ty chính biết anh có công việc bên ngoài, nhưng thứ họ quan tâm là chất lượng công việc anh đang đảm nhiệm thay vì kiểm soát từng phút anh làm gì trong ngày. Để không bị quá tải, Daniel tận dụng tối đa các công cụ AI để xử lý nhanh hơn nhiều tác vụ thường ngày.

Daniel không phải trường hợp duy nhất tìm cách duy trì mô hình "2 tay 2 job".

George - Một nhân viên IT tại Mỹ, cũng cho biết anh bắt đầu nhận thêm công việc full-time thứ hai từ năm 2022. Để đảm bảo tiến độ, George sử dụng gần như tất cả các công cụ AI như Claude hay Copilot nhằm rút ngắn thời gian xử lý những tác vụ lặp lại, để tập trung dành thời gian cho các đầu việc quan trọng.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, Reed lại đến với "overemployment" vì một lý do khác. Sau khi trải qua 4 lần mất việc chỉ trong vòng 3 năm, anh không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ công ty nào. Từ năm 2024, Reed bắt đầu làm nhiều công việc cùng lúc như một cách phân tán rủi ro. Theo anh, điều quan trọng nhất không phải là làm được bao nhiêu việc, mà là khiến mọi nhà quản lý đều cảm thấy mình là một nhân viên đáng tin cậy.

Reed luôn duy trì trạng thái trực tuyến trong giờ làm, phản hồi email và tin nhắn gần như ngay lập tức, đồng thời cố gắng hoàn thành mọi đầu việc đúng hoặc sớm hơn thời hạn. Anh cho biết một trong các công ty đã tăng cường giám sát hoạt động của nhân viên trong thời gian gần đây, nhưng đến nay chưa từng có quản lý nào đặt câu hỏi về hiệu suất làm việc của anh.

Dẫu vậy, cả Reed, George và Daniel đều đồng tình: Thách thức lớn nhất không phải việc bị phát hiện đang làm cùng lúc nhiều công việc, mà là nguy cơ kiệt sức sau thời gian dài làm việc cường độ cao. Dẫu vậy, cả 3 cũng thừa nhận mình chẳng có lựa chọn nào khác vì bản thân đang là trụ cột tài chính và có quá nhiều khoản chi anh phải lo hàng tháng.

Theo Ngọc Linh

Đời sống pháp luật

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