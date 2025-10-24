Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn

24-10-2025 - 21:37 PM | Lifestyle

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn

Gia chủ là một cặp vợ chồng trung niên rất "có gu", sẵn sàng chi đến nửa tỷ đồng để tái sinh căn nhà tập thể 65 năm tuổi này.

Một căn hộ tập thể chỉ hơn 20m2 nằm giữa trung tâm Hà Nội, tưởng chừng chật chội và cũ kỹ, lại được "tái sinh" thành không gian sống sang trọng, tinh tế chẳng kém chung cư cao cấp. Nhân vật đứng sau màn tái sinh ấy là Phương Anh, cô gái được biết đến với nhiều dự án cải tạo nhà cũ đầy sáng tạo, luôn tin rằng: "Giá trị thật của ngôi nhà không nằm ở số mét vuông" .

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 1.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 2.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 3.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 4.

Phương Anh chia sẻ về hình ảnh căn nhà tập thể cũ, rộng 20m2 khi chưa cải tạo.

Phương Anh chia sẻ: "Với hơn 20m2 ở trái tim của Thủ đô và ngự ở một trong những khu tập thể đẹp nhất còn sót lại, thì đương nhiên tôi phải làm nó xứng tầm với địa thế! Mọi sự thay đổi đều có thể thấy qua hình ảnh, và với căn hộ này, tôi chọn phương án thanh lịch hài hoà nhất để ở và chọn những chất liệu mới bền bỉ nhất để "nhà Ngô Quyền" có thể ở đó thêm cả vài chục năm nữa vẫn vẹn nguyên giá trị thẩm mỹ khi chẳng phải chạy theo trường phái nào!".

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 5.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 6.

Chủ nhân của căn hộ là một cặp vợ chồng trung niên "có gu", đặt trọn niềm tin vào Phương Anh chỉ với một lời nhắn: "Hãy làm cho chị những gì tốt nhất để chị ở" . Và kết quả là một không gian nhỏ nhưng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết: Căn bếp vintage nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, từ máy rửa bát, máy giặt sấy, đến bồn rửa cỡ lớn...

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 7.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 8.

Khi "tái sinh" căn nhà này, Phương Anh vẫn chú trọng nét mềm mại, thơ mộng của không gian sống. Ghế sofa nhìn tưởng giản đơn lại là loại Cozy Fabric cao cấp, có thể mở thành giường 2m2 cho hai người nằm thoải mái. Vì không làm cho người trẻ, phần decor và tranh ảnh được tiết chế về màu sắc, tạo cảm giác tinh tế, nhã nhặn.

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 9.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 10.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 11.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 12.

Phương Anh chia sẻ thêm, chủ nhà mong muốn có một góc thiền và yoga với không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Vì thế cô đã biến mảng tường bê tông cũ kỹ thành bức tranh tường lớn, mở ra một "view yên bình giữa phố phường nhộn nhịp".

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 13.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 14.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 15.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 16.

Một số yếu tố "rất phố thị" như: chuồng cọp quây kính, cửa sắt, quạt treo tường vẫn được giữ lại, điều mà Phương Anh thú nhận ban đầu không mấy yêu thích, nhưng cuối cùng lại thấy đúng: "Chúng mang lại cảm giác rất Hà Nội cho một không gian trông có vẻ tây tây".

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 17.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 18.

Chi phí cải tạo cho căn hộ 20m2 này hơn nửa tỷ đồng, một mức giá cao gấp đôi so với những dự án cùng diện tích mà cô từng thực hiện. Nhưng theo Phương Anh, con số ấy là xứng đáng: "Sau tất cả, giá trị không đo bằng số mét vuông. Một căn hộ 65 năm tuổi còn là chứng nhân cho lịch sử, cho cả một thời đại. Tôi không phá bỏ quá khứ, mà đối thoại với nó để cùng trường tồn".

20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 19.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 20.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 21.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 22.
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn- Ảnh 23.

Sau khi hoàn thiện, Phương Anh gọi vui căn hộ 20m2 này là phiên bản "quiet luxury" của nhà tập thể Hà Nội, khi sự tinh tế nằm ở vật liệu, ánh sáng, và cách người ta trân trọng từng mét vuông. Với Phương Anh, người chọn cải tạo một căn hộ cũ thay vì mua chung cư mới không chỉ mua "nhà", mà mua cả giá trị tinh thần, thứ không thể đo đếm bằng tiền.

Nguồn ảnh: NVCC

24 gia đình trung lưu góp 554 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang xây làng "biệt phủ" để nghỉ hưu: Sau 10 năm, giá nhà tăng chóng mặt nhưng không ai muốn bán

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

