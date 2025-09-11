Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

11-09-2025 - 11:25 AM | Sống

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

Phòng CSGT Công an các tỉnh đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo thông báo của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 29/8/2025 đến 4/9/2025 đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ô tô vượt đèn đỏ - 35 trường hợp

30G-381.08; 99C-104.65; 99A-238.21; 99A-863.46; 30L-627.06; 19A-157.77; 30H-360.98; 99A-597.57; 30L-493.30; 29A-481.78; 20A-917.50;

98A-684.14; 34A-968.70; 14A-946.46; 30F-241.08; 20A-132.25; 98A-812.84; 98A-574.29; 30E-199.92; 20A-641.49; 20H-020.46;

98A-920.46; 98A-565.35; 29H-526.01; 29C-941.44; 29D-005.73; 30Y-6813; 30H-128.88; 98C-132.01; 98A-796.46; 34A-213.28;

98C-225.29; 98A-107.57; 98A-836.22; 98C-241.00

2. Xe máy vượt đèn đỏ - 25 trường hợp

99G1-530.88; 29F2-1521; 98K1-347.37; 18F1-321.76; 99G1-215.20; 29.097-Y5; 11B1-356.18; 99G1-421.44; 34E1-320.52; 99E1-683.89; 99H5-6829; 97B1-279.82; 98G1-075.94; 98D1-112.22; 98D1-661.19; 98D1-958.12; 98B2-982.44; 98D1-697.06; 98D1-976.90; 98D1-161.18; 98D1-874.18; 98B2-931.77; 98D1-902.26; 98B2-495.47; 98H1-409.87

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 1.

Xe máy vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/9 vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 11/7/2025 đến ngày 15/8/2025. Trong đó có 136 trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 2.

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 3.

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 4.

Trước đó, theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, trong 2 tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 7/9), lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 30 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể:

15A-289.32; 89A-287.47; 17B2-56240; 29D-035.03; 29A-035.13; 17B7-08343; 18A-327.67; 89A-643.75; 17B9-50611; 17A-416.11; 15R-16544; 17AB-16621; 89A-351.58; 30Y-6940; 17B3-63062; 30E-401.51; 29A-95742; 17B7-20920; 29H-7614; 17A-37594; 17B2-61228; 17A-30238; 29C-65963; 17B9-49092; 17B9-21707; 17B3-65008; 17N3-2733; 17B7-15217; 17B9-25862; 17B9-40813

Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot Nổi bật

6 việc người ít tiền thường làm mỗi ngày mà không nhận ra – càng làm càng nghèo

6 việc người ít tiền thường làm mỗi ngày mà không nhận ra – càng làm càng nghèo

11:19 , 11/09/2025
Từ Bắc vào Nam hứng mưa và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ Bắc vào Nam hứng mưa và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

11:15 , 11/09/2025
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình

4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình

11:10 , 11/09/2025
4 thứ này xuất hiện trên da ĐỪNG CHỦ QUAN, e rằng bạn đã mắc ung thư máu!

4 thứ này xuất hiện trên da ĐỪNG CHỦ QUAN, e rằng bạn đã mắc ung thư máu!

11:07 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên