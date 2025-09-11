226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

Theo thông báo của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 29/8/2025 đến 4/9/2025 đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ô tô vượt đèn đỏ - 35 trường hợp

2. Xe máy vượt đèn đỏ - 25 trường hợp

Xe máy vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/9 vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 11/7/2025 đến ngày 15/8/2025. Trong đó có 136 trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

Trước đó, theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, trong 2 tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 7/9), lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 30 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể:

Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.