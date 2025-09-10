Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10-09-2025 - 10:45 AM | Sống

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng kiểm tra thông tin.

Ngày 08/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo danh sách phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ, từ ngày 11/7 đến ngày 15/8/2025. Theo thông báo, tổng số phương tiện vi phạm là 712 trường hợp. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; rẽ trái/phải tại nơi cấm rẽ trái/phải.

Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

712 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo thông báo, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an nơi người điều khiển phương tiện vi phạm hoặc cơ quan Công an địa phương nơi người điều khiển phương tiện đang cư trú (theo địa chỉ đăng ký xe) để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng.

92 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

 

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm Nổi bật

"Đặc sản" ngày 9/9 của ĐH Y Hà Nội: Màn hô tên chuyên ngành của Top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú gây bão MXH

"Đặc sản" ngày 9/9 của ĐH Y Hà Nội: Màn hô tên chuyên ngành của Top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú gây bão MXH Nổi bật

Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Ngoại thương điểm tuyệt đối

Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Ngoại thương điểm tuyệt đối

10:43 , 10/09/2025
Phụ nữ EQ cao thường có 3 thói quen này khi nói chuyện

Phụ nữ EQ cao thường có 3 thói quen này khi nói chuyện

10:26 , 10/09/2025
Nữ ca sĩ phải bỏ nghề đi buôn bán, giảm 17kg: "Tôi không chịu nổi áp lực"

Nữ ca sĩ phải bỏ nghề đi buôn bán, giảm 17kg: "Tôi không chịu nổi áp lực"

10:23 , 10/09/2025
Loại đồ uống được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Người Việt tiêu thụ số 3 châu Á

Loại đồ uống được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Người Việt tiêu thụ số 3 châu Á

10:15 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên