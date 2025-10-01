23h đêm, đường Hà Nội vẫn ken đặc xe, nhiều người cuốc bộ 6 tiếng về nhà

Chiều 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Giám đốc Sở quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày 1/10.

Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của mỗi trường.