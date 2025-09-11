24 giờ sau khi Vingroup khởi kiện: Hơn 50 kênh/trang mạng xã hội đã gỡ bỏ các clip và bài viết xuyên tạc

Ngày 8/9 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Theo thông tin từ Vingroup, chưa đầy 24 giờ sau khi đơn vị công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh hoặc trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Cụ thể, 50 kênh hoặc trang trên thuộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… trong đó một số thuộc danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện. Một số trong số 50 chủ tài khoản trên đã chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh, trang của cá nhân. Một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Trên kênh của BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Trong video, BLV Đoàn Chình BDS thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 15 video liên quan đến Vingroup, trong đó có những nội dung không chính xác về tình hình tài chính và chính sách pháp lý. Theo Youtuber này, sai sót xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về kinh tế – tài chính, quá tin tưởng vào các nguồn nước ngoài như Asia Times, Reuters hay các bài viết, video lan truyền trên mạng, mà không kiểm chứng kỹ từ báo chí chính thống trong nước.

Người này thừa nhận có hai nội dung sai nghiêm trọng trong các video đăng tải. Thứ nhất là thông tin "Vingroup nợ 800.000 tỉ đồng, sắp phá sản", trong khi báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 30-6-2025 cho thấy tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,8 lần, vẫn trong ngưỡng an toàn. Thứ hai là một số bình luận liên quan đến chính sách pháp lý, khiến dư luận hiểu nhầm Nhà nước ưu ái cho Vingroup, trong khi thực tế các nghị định áp dụng chung cho toàn bộ khối kinh tế tư nhân.

YouTuber này khẳng định không có động cơ bôi nhọ hay trục lợi từ việc phát tán tin giả, mà tất cả xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiến thức và cẩu thả trong sản xuất nội dung. "Tôi nhận thấy việc gắn mác "quan điểm cá nhân" không thể xóa đi trách nhiệm của mình. Đây là bài học đắt giá, nhắc tôi và những người làm nội dung phải luôn thận trọng với mỗi thông tin phát ra" – BLV Đoàn Chình BDS bày tỏ.

Để khắc phục, Youtuber này đã gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup có dấu hiệu sai lệch, công khai video xin lỗi này và cam kết từ nay chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, đồng thời dừng hoàn toàn hành vi vi phạm.

Đồng thời, chủ kênh này gửi lời xin lỗi tới Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo, nhân viên bị ảnh hưởng, cũng như tới toàn thể khán giả và cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng.

Kết thúc video, Đoàn Chình cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị xử lý, đồng thời bày tỏ mong muốn được khán giả và Vingroup ghi nhận thiện chí sửa sai.

Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Vingroup như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Hiện tại theo thông tin từ Vingroup, một số trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup. Động thái này là tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

Về tiến trình vụ kiện, theo thông tin từ Vingroup, ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.



