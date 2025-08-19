250 công trình, hơn 1,2 triệu tỷ đồng và lời cam kết về tương lai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu- Ảnh: VGP/NB

Sáng 19/8, Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra với 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp.

250 dự án, tổng mức đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…

Đồng hành cùng cả nước, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp đã nỗ lực phối hợp triển khai các công trình trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khởi công, hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng, góp phần cùng đất nước hoàn thành các mục tiêu đề ra để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8% năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

"Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng, bao gồm vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng)", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đi trước mở đường

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã điểm lại một số công trình tiêu biểu, then chốt, đóng vai trò "đi trước mở đường" đáng ghi nhận.

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476 km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700 km, hướng tới mục tiêu hoàn thành 3.000 km vào cuối 2025 và 5.000 km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397 km, đang triển khai thi công 633 km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838 km.

Hôm nay, có thêm 6 dự án cao tốc dài 364 km được khởi công và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam...

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260 km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, đất nước có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy.

Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí.

Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác hai dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị.

Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài… và đặc biệt là cảng Long Thành đang được nỗ lực triển khai nhằm cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²),…

Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634.000 căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là "Công trình Quốc gia đặc biệt", "Công trình của ý Đảng, lòng dân" và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt TOP 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng - Ảnh: Tạ Hải

Khánh thành ngày hôm nay có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt TOP 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng. Ngoài ra, còn nhiều công trình tiêu biểu khác được khánh thành như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành...

Về phát triển công nghệ, trong những năm qua, ngành Xây dựng đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về khoa học - công nghệ, đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như: thi công cầu các loại, thi công hầm; hệ thống giao thông thông minh; từng bước áp dụng công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo...

Ngoài ra, trên khắp mọi miền Tổ quốc, có nhiều dự án, công trình lớn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, văn hóa, giáo dục… được đồng loạt khánh thành, khởi công, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lời cam kết về tương lai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đa số các công trình khánh thành ngày hôm nay đều được triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, biến động giá vật liệu...

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc"; "Lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ", ngành Xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, vừa động viên cổ vũ, vừa là mệnh lệnh để phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; đồng thời, chủ động khắc phục các khó khăn về vật liệu, điều kiện thời tiết.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã làm việc liên tục với tinh thần "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

"Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc', góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Các công trình không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai. Với tinh thần thi đua yêu nước, chúng ta hãy cùng nhau đặt thêm những viên gạch vững chắc vào nền móng tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.