3 cuộc hôn nhân bí ẩn nhất Vbiz: "Nam thần màn ảnh" cưới vợ hào môn không ai hay, sốc nhất đôi tan vỡ vẫn chưa lộ mặt

Trong showbiz vốn dĩ ồn ào và đầy ánh đèn, chuyện tình cảm, hôn nhân của nghệ sĩ luôn nằm trong vùng quan tâm đặc biệt của khán giả. Thế nhưng, không phải ngôi sao nào cũng chọn cách công khai rình rang. Có những mối tình được giữ kín đến mức khi hé lộ khiến công chúng phải "ngã ngửa", thậm chí còn gây sốc bởi những chi tiết chưa từng được biết đến.

Vĩnh Thuỵ cưới vợ tiểu thư không ai hay

Ở thời kỳ đỉnh cao, Vĩnh Thuỵ được khán giả ưu ái gọi là "nam thần showbiz Việt" vì sở hữu vóc dáng cao ráo, điển trai, phong độ và được săn đón bậc nhất làng mẫu. Chính vì vậy, khi thông tin Vĩnh Thuỵ bất ngờ đã gia nhập hội "chồng người ta" khiến nhiều người bất ngờ. Không thông báo, không khoe khoảnh khắc cầu hôn hay ảnh cưới, nam siêu mẫu chọn cách âm thầm tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào tháng 10/2023, sau đó là một buổi tiệc lãng mạn giữa không gian ngập hoa ở Đà Lạt. Tất cả diễn ra lặng lẽ đến mức công chúng cũng hoàn toàn "bỏ lỡ", chỉ đến khi loạt ảnh hiếm hoi từ team qua đường lọt ra ngoài, người hâm mộ mới biết Vĩnh Thuỵ đã chính thức yên bề gia thất.

Vĩnh Thuỵ từng "đánh úp" tổ chức đám cưới không ai hay biết

Hình ảnh hiếm trong lễ cưới của Vĩnh Thuỵ tại Đà Lạt

Cô dâu của Vĩnh Thuỵ là Thuý, tiểu thư gia đình giàu có tại Đà Lạt, từng du học Singapore và hiện nối nghiệp kinh doanh. Nhan sắc và hình ảnh của vợ anh gần như tuyệt đối được giữ kín, chỉ xuất hiện lấp ló qua những khung hình mờ ảo hoặc bị khéo léo che đi. Trên mạng xã hội, Vĩnh Thuỵ chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh tay nắm tay, hay khung hình lãng mạn nhưng vợ luôn trong trạng thái "giấu mặt".

Sự bí ẩn này càng khiến hôn nhân của Vĩnh Thuỵ thêm phần tò mò. Một nam thần từng được hàng nghìn cô gái hâm mộ giờ chọn cho mình cuộc sống gia đình kín tiếng, bình lặng, không cần ồn ào nhưng vẫn đầy hạnh phúc.

Vợ Vĩnh Thuỵ rất ít khi lộ diện trên MXH, cô cũng dùng trang cá nhân ở chế độ riêng tư

Dù đã kết hôn, Vĩnh Thuỵ vẫn giữ quy tắc không công khai vợ

Trung Dũng có con, chia tay với vợ vẫn chưa từng lộ diện chung

Trong làng phim Việt, Trung Dũng luôn gây ấn tượng với hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh, phong độ trong các vai diễn. Nhưng trái ngược với ánh đèn sân khấu, đời tư của anh lại phủ đầy bí ẩn. Năm 2014, Trung Dũng khiến công chúng ngạc nhiên khi lần đầu thừa nhận mình từng có vợ và một cậu con trai 8 tuổi. Người phụ nữ ấy vốn là fan hâm mộ lâu năm, hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật và cũng chưa từng một lần lộ diện trước truyền thông.

Thế nhưng, chỉ hai năm sau, anh bất ngờ xác nhận hôn nhân đã tan vỡ. Vợ cũ đưa con trai sang Mỹ định cư, để lại cho Trung Dũng nỗi đau không dễ nguôi ngoai. Sau khi "đường ai nấy đi", vợ cũ vì không muốn con nhận Trung Dũng nên đưa bé sang nước ngoài sinh sống, Trung Dũng từng tâm sự: "Vợ tôi không muốn cho con nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không gặp được bố mẹ".

Trung Dũng từng gây chú ý trong Gạo Nếp Gạo Tẻ

Anh từng chia sẻ, điều day dứt nhất là không được gần gũi, chăm sóc con trai, chỉ có thể liên lạc hạn chế qua điện thoại. Ngay cả khi đã ly hôn, nam diễn viên vẫn kiên quyết giữ kín danh tính vợ cũ, như một cách tôn trọng quá khứ và bảo vệ cuộc sống riêng tư cho con. Cho đến vài năm gần đây, Trung Dũng mới được tạo điều kiện để nói chuyện, thăm hỏi tình hình con trai, người cũ của anh hiện cũng đã có gia đình riêng.

Hiện tại, Trung Dũng vẫn chọn cuộc sống độc thân, dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật. Anh hoạt động đều đặn trên cả sân khấu lẫn màn ảnh, gần đây còn ghi dấu trong loạt dự án điện ảnh ăn khách. Ngoài công việc, Trung Dũng hướng đến cuộc sống giản dị, lành mạnh, đọc sách, tập thể dục, nấu nướng.

Vài năm trước, Trung Dũng cho biết đang hẹn hò một cô gái kém nhiều tuổi, không hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên khoe nửa kia tâm lý, cả hai có nhiều nét tương đồng trong suy nghĩ và lối sống. Trải qua cuộc hôn nhân bí ẩn, giờ này Trung Dũng cũng rất è chừng khi chia sẻ chuyện yêu đương, anh mong muốn được giữ bí mật, tôn trọng sự riêng tư của đối phương.

Trung Dũng từng chia sẻ về gu bạn gái lý tưởng: "Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, tóc dài, bụi bụi, biết chăm sóc bản thân và chơi thể thao. Tôi mê những cô gái chơi thể thao vì trông họ rất sexy, đặc biệt là phần đùi và phần cánh tay của họ. Hơn nữa, tập thể thao cũng nâng cao ý chí cho họ, giúp họ có sức khỏe và không bị đàn ông làm chủ. Tôi rất sợ những người phụ nữ thụ động, thiếu ý chí".

Trung Dũng có cuộc sống đời tư rất kín tiếng

Thanh Trúc – Châu Khải Phong: Công khai sau tiệc thôi nôi con gái

Nếu Vĩnh Thuỵ hay Trung Dũng giữ hôn nhân trong vòng tuyệt mật thì câu chuyện của Thanh Trúc và Châu Khải Phong bí ẩn theo cách khác. Cặp đôi vốn quen thuộc với công chúng, một người là nữ diễn viên truyền hình được yêu mến, một người là ca sĩ nổi tiếng, thế nhưng cả hai đã chọn cách lặng lẽ gắn kết mà không hề công khai trong suốt 2 năm trời.Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã âm thầm đăng ký kết hôn từ năm 2023, song giữ kín tuyệt đối. Thậm chí, có lúc Châu Khải Phong tiết lộ Thanh Trúc chỉ là bạn bè.

Dù bị soi hint rõ rành rành nhưng Châu Khải Phong từng nói chỉ là bạn với Thanh Trúc

Chỉ đến tháng 7/2025, trong buổi tiệc thôi nôi mừng con gái đầu lòng Kỳ Kỳ tròn một tuổi, cả hai mới bất ngờ xuất hiện tay trong tay, gọi nhau là "vợ chồng" trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Khoảnh khắc ấy ngay lập tức tạo nên cú nổ trên mạng xã hội, khán giả vừa ngỡ ngàng vừa vỡ oà khi biết nữ diễn viên và nam ca sĩ vốn kín tiếng bấy lâu nay đã âm thầm có cả một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Thanh Trúc tiết lộ chồng luôn đồng hành trong thai kì nhưng lúc đó không công khai

Hành trình đến với bé Kỳ Kỳ càng khiến câu chuyện của cặp đôi trở nên đặc biệt. Thanh Trúc từng mắc đa nang buồng trứng, phải trải qua nhiều lần IVF thất bại. Cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất gần hai năm để tập trung điều trị, chăm sóc sức khoẻ, và cuối cùng phép màu đã mỉm cười khi bé Kỳ Kỳ chào đời. Với cả Thanh Trúc lẫn Châu Khải Phong, đó là món quà vô giá sau hành trình dài nhiều nước mắt, biến tổ ấm nhỏ trở thành "kỳ tích" đáng trân trọng.

Đến hiện tại, vợ chồng Thanh Trúc, Châu Khải Phong vẫn chọn cuộc sống kín đáo, chỉ là thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh gia đình. Nam ca sĩ được vợ nhận xét là người trầm tính, chân thành, không giỏi lãng mạn nhưng luôn tận tâm chăm sóc gia đình. Thanh Trúc từng chia sẻ: "Chắc khoảng 10 năm nữa mọi người. Mọi người đừng quên đám cưới của em nhé". Kha Ly cũng hé lộ: "Chị Trúc nói là muốn sinh thêm em bé nữa rồi mới làm đám cưới. Phải đủ hai bé mới làm".