3 điều tưởng nhỏ nhưng có thể phá hỏng sự nghiệp ngay từ ngày đầu tiên đi làm

Bạn có thể chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu công ty kỹ lưỡng, nhưng khi bước vào văn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cách bạn cư xử, ăn mặc, nói năng. Ấn tượng ban đầu tốt đẹp sẽ mở ra nhiều cánh cửa hợp tác, còn một vài sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bạn mất điểm trong mắt đồng nghiệp.

Sarah Murphy, chuyên gia phát triển con người và lãnh đạo tại công ty phần mềm nhân sự Personio (Anh), nhận định: “Một ấn tượng không tốt có thể khiến quá trình hòa nhập chậm lại, làm giảm sự tin tưởng và đôi khi dẫn đến cảm giác bị cô lập nơi công sở.”

Dưới đây là ba sai lầm phổ biến mà nhân viên mới thường mắc phải trong ngày đầu đi làm – cùng những gợi ý để bạn tránh rơi vào “cái bẫy” ấy.

1. Quên xây dựng kết nối sớm

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc chuyên môn là đủ, nhưng thực tế, công việc nơi công sở không chỉ xoay quanh báo cáo và deadline, mà còn nằm ở mối quan hệ giữa con người với con người.

Ví dụ, Minh – một nhân viên mới tại một công ty truyền thông – quá tập trung vào việc đọc tài liệu hướng dẫn, đến mức khi đồng nghiệp rủ đi uống cà phê, anh từ chối với lý do “đang bận tìm hiểu công việc”. Sau một tuần, Minh nhận ra mình vẫn lạc lõng trong các câu chuyện, không ai nhớ tên anh, và sự gắn kết dường như bằng 0.

Murphy cho rằng: “Nếu chỉ chờ người khác bắt chuyện, bạn dễ bị nhận xét là xa cách, khó gần.”

Cách khắc phục đơn giản: hãy chủ động chào hỏi, bắt chuyện ngắn gọn như:

“Anh/chị có thể chỉ giúp em máy in ở đâu không?”

“Mọi người thường ăn trưa ở đâu vậy ạ?”

Những câu hỏi nhỏ nhưng đủ để mở ra cơ hội kết nối. Một tách cà phê chung buổi sáng có thể là bước đầu để bạn trở thành một phần tự nhiên của tập thể.

2. Hiểu sai quy định về trang phục

Ai cũng muốn gây ấn tượng chuyên nghiệp, nhưng chuyện “ăn mặc” lại dễ gây hiểu nhầm nhất. Khái niệm “smart casual” – vừa lịch sự vừa thoải mái – vốn không có khuôn mẫu cố định, mỗi công ty lại có một cách hiểu khác nhau.

Ví dụ, Lan – nhân viên mới của một startup công nghệ – diện váy công sở chỉnh tề, giày cao gót bóng loáng trong ngày đầu tiên. Nhưng khi bước vào văn phòng, cô choáng váng vì mọi người đều mặc áo phông, quần jeans. Kết quả, thay vì trông chuyên nghiệp, Lan lại trở nên xa cách, khó gần.

Ngược lại, Tuấn – một bạn trẻ làm việc tại ngân hàng – lại mặc áo thun và giày thể thao trong ngày đầu. Chỉ sau vài phút, cậu nhận ra mình quá xuề xòa giữa dàn đồng nghiệp sơ mi, cà vạt.

Tiến sĩ George Sik, giám đốc công ty tư vấn Eras (Anh), chia sẻ: “Cách ăn mặc thể hiện khả năng nhận thức xã hội – một yếu tố quan trọng ở bất kỳ môi trường làm việc nào.”

Lời khuyên thực tế:

Trước ngày đi làm, hãy xem ảnh công ty trên LinkedIn hoặc Facebook để biết phong cách chung.

Nếu chưa chắc chắn, hãy chọn trang phục trung tính: áo sơ mi đơn giản, quần tây hoặc váy midi.

Julian Nelson, chuyên gia về quy định trang phục, nhấn mạnh: “Hãy mặc thứ khiến bạn thoải mái và tự tin. Không gì phá hỏng ấn tượng ban đầu hơn việc loay hoay kéo cổ áo hay khập khiễng vì đôi giày mới.”

3. Cố gắng quá sức để chứng tỏ

Tâm lý phổ biến của nhân viên mới là muốn chứng minh năng lực ngay lập tức: nhận thêm việc, làm ngoài giờ, nói liên tục trong cuộc họp. Nhưng sự hăng hái quá mức đôi khi phản tác dụng.

Murphy cảnh báo: “Dù có muốn gây ấn tượng đến đâu, việc cố gắng chứng minh quá nhanh có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội quan sát và học hỏi văn hóa nhóm.”

Chẳng hạn, Hương – nhân viên marketing – trong ngày đầu đã xung phong thuyết trình ý tưởng trước cả team. Tuy ý tưởng sáng tạo, nhưng đồng nghiệp cảm thấy cô thiếu tinh tế vì chưa hiểu rõ dự án, chưa biết cách phối hợp cùng nhóm.

Ngược lại, những nhân viên biết lắng nghe, đặt câu hỏi, thể hiện sự tò mò tích cực lại thường được đánh giá cao hơn. Một câu hỏi đơn giản như “Anh chị thường xử lý tình huống này thế nào?” có thể vừa giúp bạn học nhanh, vừa ghi điểm là người dễ hợp tác.

Đặc biệt, những tình bạn nhỏ trong tuần đầu tiên – như cùng đi ăn trưa, hỏi han về công việc – sẽ giúp xoa dịu căng thẳng và tạo nền tảng cho sự thành công lâu dài.

Ngày đầu tiên đi làm không phải cuộc “thi tài” căng thẳng, mà là cơ hội để bạn quan sát, lắng nghe, kết nối và tìm sự thoải mái cho chính mình. Ấn tượng ban đầu đến từ những điều nhỏ bé: một nụ cười thân thiện, bộ trang phục vừa vặn, và thái độ cởi mở. Khi bạn biết cân bằng giữa chuyên môn và kết nối, hành trình mới sẽ bắt đầu một cách suôn sẻ và bền vững.