3 lần trong đời bạn nên học cách từ chối, dù đối phương là người quen thân

Trong các mối quan hệ, sự tử tế đôi khi khiến chúng ta ngại nói lời từ chối, nhất là khi người đưa ra lời đề nghị là bạn bè, người thân hay những người đã gắn bó lâu năm. Chúng ta sợ làm đối phương phật lòng, sợ bị đánh giá là ích kỷ hoặc khiến mối quan hệ trở nên xa cách. Thế nhưng, không phải lời nhờ vả nào cũng cần được đồng ý và không phải sự giúp đỡ nào cũng nên đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc hay sự thoải mái của bản thân. Có những thời điểm, biết nói “không” mới là cách bảo vệ chính mình và giữ gìn một mối quan hệ lành mạnh.

Khi lời nhờ vả vượt quá khả năng của bạn

Một người bạn thân nhờ vay tiền trong khi tài chính của bạn cũng đang eo hẹp, người quen muốn bạn giúp xử lý công việc ngoài chuyên môn hoặc một người thân liên tục nhờ cậy dù bạn đang có quá nhiều việc phải giải quyết. Đây đều là những tình huống mà nhiều người dễ rơi vào thế khó xử. Vì nể nang, họ cố gắng xoay xở để giúp đỡ, ngay cả khi bản thân không thực sự có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, giúp đỡ người khác không đồng nghĩa với việc phải gánh lấy những trách nhiệm vượt quá khả năng của mình. Nếu việc đồng ý khiến bạn rơi vào áp lực tài chính, ảnh hưởng đến công việc hoặc phải hy sinh những kế hoạch quan trọng, bạn hoàn toàn có quyền từ chối. Một lời từ chối chân thành, đi kèm lời giải thích vừa đủ, tốt hơn nhiều so với việc miễn cưỡng nhận lời rồi để cả hai phía rơi vào tình huống khó xử. Người thực sự tôn trọng bạn cũng cần hiểu rằng sự giúp đỡ chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ khả năng và sự tự nguyện.

(Ảnh minh hoạ)

Khi người quen yêu cầu bạn làm điều đi ngược lại nguyên tắc của mình

Có những lời đề nghị không quá khó thực hiện, thậm chí có thể giúp bạn tránh được một cuộc tranh cãi trước mắt, nhưng lại khiến bạn phải đánh đổi những nguyên tắc cá nhân. Chẳng hạn, một người bạn nhờ nói dối để che giấu sai lầm, người quen muốn bạn đứng ra bảo đảm cho một việc mà bạn biết là không minh bạch, hay một đồng nghiệp thân thiết đề nghị bạn nhận phần trách nhiệm không thuộc về mình.

Trong những trường hợp này, sự thân thiết không nên trở thành lý do để bạn làm điều mà bản thân cảm thấy không đúng. Một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng lẫn nhau, bao gồm cả việc tôn trọng giới hạn và quan điểm của mỗi người. Bạn có thể từ chối mà không cần công kích hay phán xét đối phương. Điều quan trọng là giữ được lập trường rõ ràng, không vì sợ mất lòng mà liên tục nhượng bộ trước những yêu cầu khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Bởi một khi đã vượt qua giới hạn của chính mình, bạn có thể phải đối diện với những hệ quả lâu dài hơn nhiều so với sự không hài lòng nhất thời của người khác.

Khi sự giúp đỡ dần trở thành nghĩa vụ mà người khác mặc định dành cho bạn

Ban đầu, bạn có thể vui vẻ giúp một người bạn chuyển nhà, hỗ trợ đồng nghiệp một vài đầu việc hoặc dành thời gian lắng nghe chuyện riêng của người thân. Nhưng nếu những lần nhờ vả ngày càng xuất hiện thường xuyên, đến mức đối phương mặc định bạn luôn phải có mặt mỗi khi họ cần, sự tử tế có thể dần biến thành một nghĩa vụ không tên.

(Ảnh minh hoạ)

Điều đáng nói là nhiều người ngại từ chối trong tình huống này vì cho rằng mình đã từng giúp đỡ thì phải tiếp tục giúp đỡ. Họ sợ một lần không đồng ý sẽ khiến những lần hỗ trợ trước đó trở nên vô nghĩa hoặc bị đánh giá là thay đổi thái độ. Thực tế, việc bạn từng sẵn lòng giúp đỡ không có nghĩa là người khác có quyền mặc định thời gian và công sức của bạn luôn sẵn có. Bạn có thể quan tâm đến một người mà không cần đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Khi cảm thấy sự giúp đỡ đang trở thành gánh nặng, hãy thẳng thắn nói rõ giới hạn của mình thay vì âm thầm chịu đựng rồi tích tụ sự khó chịu.

Học cách từ chối không có nghĩa là trở nên lạnh lùng, ích kỷ hay thờ ơ với những người xung quanh. Đó là khả năng phân biệt giữa điều mình thực sự muốn làm và điều mình chỉ miễn cưỡng đồng ý vì sợ mất lòng. Một mối quan hệ đủ bền vững sẽ không chỉ được duy trì bằng những lần gật đầu, mà còn cần có sự tôn trọng dành cho những lời từ chối. Đôi khi, nói “không” đúng lúc chính là cách để bạn không đánh mất bản thân trong quá trình cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.