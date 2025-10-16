Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng

16-10-2025 - 00:09 AM | Doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về khối lượng phát hành mới, trong bối cảnh áp lực đáo hạn và nghĩa vụ thanh toán nợ cuối năm ngày càng gia tăng.

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 1.

Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp vừa trải qua một tháng 9 tương đối trầm lắng trên thị trường sơ cấp. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị huy động qua kênh này trong tháng chỉ đạt 23.703 tỷ đồng. Con số này cho thấy sự sụt giảm đáng kể, ở mức 61% so với tháng 8 trước đó và giảm 58% nếu so với cùng kỳ năm 2024.

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 2.

Nguồn: VBMA

Trong cơ cấu phát hành tháng 9, có 26 đợt phát hành theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị 23.204 tỷ đồng và chỉ có một đợt phát hành ra công chúng trị giá 499 tỷ đồng của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT).

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 3.

Nguồn: VBMA

Dù ghi nhận sự giảm tốc trong tháng vừa qua, bức tranh toàn cảnh 9 tháng đầu năm 2025 vẫn cho thấy sự tăng trưởng. Lũy kế từ đầu năm, các doanh nghiệp đã huy động thành công gần 398.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 73% tổng giá trị phát hành. Nhóm Bất động sản theo sau với tỷ trọng 18%.

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 4.

Nguồn: VBMA

Trong khi dòng vốn mới có phần thận trọng, nghĩa vụ trả nợ của các tổ chức phát hành vẫn là một điểm đáng chú ý. Trong tháng 9, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 19.509 tỷ đồng trái phiếu, con số này giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng- Ảnh 5.

Nguồn: VBMA

Áp lực trả nợ được dự báo sẽ gia tăng vào giai đoạn cuối năm. VBMA ước tính sẽ có khoảng 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong ba tháng còn lại của năm 2025. Đáng chú ý, riêng nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tới 38% trong số này, tương đương giá trị hơn 18.331 tỷ đồng.

Thực tế, áp lực thanh khoản đã bộc lộ rõ nét hơn khi danh sách các doanh nghiệp chậm trả nợ trong tháng 9 ngày càng nối dài. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy các trường hợp đáng chú ý như CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TCD) với khoản lãi chậm trả hơn 27,4 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn R&H với con số hơn 55,4 tỷ đồng tiền lãi; CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát cũng chậm thanh toán khoản lãi hơn 5,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain cũng chậm thanh toán hơn 55 tỷ đồng cả gốc và lãi của lô trái phiếu BGICH2125004.

Điểm sáng đến từ thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 9 diễn ra sôi động hơn với tổng giá trị đạt 150.766 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi phiên giao dịch đạt 7.538 tỷ đồng, tăng 45% so với mức trung bình của tháng 8. Thanh khoản cải thiện cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn còn, dù quy mô phát hành mới đang thu hẹp.

Nhìn về triển vọng, một số doanh nghiệp lớn cũng đã công bố kế hoạch huy động vốn trở lại. Tập đoàn Vingroup (VIC) dự kiến phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý 3, trong khi Vietjet (VJC) cũng có kế hoạch huy động tối đa 3.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm.

Coteccons (CTD) lên kế hoạch huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu Nổi bật

Cổ phiếu GEE tăng trần 3 phiên, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp vượt mốc 2 tỷ USD

Cổ phiếu GEE tăng trần 3 phiên, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp vượt mốc 2 tỷ USD Nổi bật

Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình 2,7 tỷ USD vừa khởi công lại muốn lùi thời hạn vận hành vì không kịp đặt hàng turbine

Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình 2,7 tỷ USD vừa khởi công lại muốn lùi thời hạn vận hành vì không kịp đặt hàng turbine

00:07 , 16/10/2025
Hé lộ dự án hơn 3.100 tỷ của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam: Mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch cho thị trường Mỹ

Hé lộ dự án hơn 3.100 tỷ của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam: Mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch cho thị trường Mỹ

00:04 , 16/10/2025
Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?

00:03 , 16/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 16/10: Công ty điện báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ, một DN có lợi nhuận trước thuế tăng hơn 6.000%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 16/10: Công ty điện báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ, một DN có lợi nhuận trước thuế tăng hơn 6.000%

00:01 , 16/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên