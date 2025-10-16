3 tháng tới: 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, Vingroup và Vietjet dự kiến huy động hàng nghìn tỷ đồng

Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp vừa trải qua một tháng 9 tương đối trầm lắng trên thị trường sơ cấp. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị huy động qua kênh này trong tháng chỉ đạt 23.703 tỷ đồng. Con số này cho thấy sự sụt giảm đáng kể, ở mức 61% so với tháng 8 trước đó và giảm 58% nếu so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: VBMA

Trong cơ cấu phát hành tháng 9, có 26 đợt phát hành theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị 23.204 tỷ đồng và chỉ có một đợt phát hành ra công chúng trị giá 499 tỷ đồng của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT).

Nguồn: VBMA

Dù ghi nhận sự giảm tốc trong tháng vừa qua, bức tranh toàn cảnh 9 tháng đầu năm 2025 vẫn cho thấy sự tăng trưởng. Lũy kế từ đầu năm, các doanh nghiệp đã huy động thành công gần 398.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 73% tổng giá trị phát hành. Nhóm Bất động sản theo sau với tỷ trọng 18%.

Nguồn: VBMA

Trong khi dòng vốn mới có phần thận trọng, nghĩa vụ trả nợ của các tổ chức phát hành vẫn là một điểm đáng chú ý. Trong tháng 9, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 19.509 tỷ đồng trái phiếu, con số này giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VBMA

Áp lực trả nợ được dự báo sẽ gia tăng vào giai đoạn cuối năm. VBMA ước tính sẽ có khoảng 48.080 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong ba tháng còn lại của năm 2025. Đáng chú ý, riêng nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tới 38% trong số này, tương đương giá trị hơn 18.331 tỷ đồng.

Thực tế, áp lực thanh khoản đã bộc lộ rõ nét hơn khi danh sách các doanh nghiệp chậm trả nợ trong tháng 9 ngày càng nối dài. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy các trường hợp đáng chú ý như CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TCD) với khoản lãi chậm trả hơn 27,4 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn R&H với con số hơn 55,4 tỷ đồng tiền lãi; CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát cũng chậm thanh toán khoản lãi hơn 5,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain cũng chậm thanh toán hơn 55 tỷ đồng cả gốc và lãi của lô trái phiếu BGICH2125004.

Điểm sáng đến từ thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 9 diễn ra sôi động hơn với tổng giá trị đạt 150.766 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi phiên giao dịch đạt 7.538 tỷ đồng, tăng 45% so với mức trung bình của tháng 8. Thanh khoản cải thiện cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn còn, dù quy mô phát hành mới đang thu hẹp.

Nhìn về triển vọng, một số doanh nghiệp lớn cũng đã công bố kế hoạch huy động vốn trở lại. Tập đoàn Vingroup (VIC) dự kiến phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý 3, trong khi Vietjet (VJC) cũng có kế hoạch huy động tối đa 3.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm.