Coteccons (CTD) lên kế hoạch huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.400 tỷ đồng. Theo Nghị quyết HĐQT, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 9%/năm – mức được xem là khá cạnh tranh trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang dần hồi phục.

Coteccons dự kiến phát hành 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán SSI. Thời gian chào bán sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh, thanh toán các hợp đồng với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, cũng như chi trả lương và thưởng cho người lao động.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn 1.400 tỷ đồng từ thu từ kênh huy động vốn trái phiếu của Coteccons.

Cùng với kế hoạch huy động vốn, Coteccons cũng đã thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài – một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình toàn cầu hóa hoạt động. Doanh nghiệp dự kiến thành lập công ty con ở nước ngoài, với 100% vốn đầu tư bằng tiền mặt từ nguồn vốn chủ sở hữu, nhằm triển khai các dự án đầu tư và xây dựng quốc tế.

Theo thông báo, Coteccons sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 20/10/2025 theo hình thức trực tuyến. HĐQT dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ sau giai đoạn tái cấu trúc.

Song song, Coteccons cũng dự kiến phát hành hơn 5,1 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 1.036 tỷ đồng lên 1.087 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026–2027 sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, báo lãi sau thuế đạt 456,2 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Coteccons tăng 29,9% so với đầu năm, lên 29.701 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 6.800 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của công ty tăng hơn 7.500 tỷ đồng, lên 27.963 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.712 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tăng 45,2% so với đầu năm, lên 20.736 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 6.500 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 20.683 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu CTD rung lắc mạnh trong thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 14/10, giá cổ phiếu CTD ở mức 84.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,8 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Coteccons đạt hơn 8.520 tỷ đồng – thấp hơn rất nhiều giá trị sổ sách của “ông lớn” ngành xây dựng này.