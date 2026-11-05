3 thực phẩm được ví là “bí quyết trường thọ” của người Trung Quốc, cà rốt không đứng đầu

Khi nhắc đến bí quyết sống thọ của người Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ đến các loại dược liệu quý hay thực phẩm bồi bổ đắt tiền. Tuy nhiên, trong bữa ăn truyền thống, rau xanh và những nguyên liệu bình dân cũng giữ vai trò quan trọng.

Cà rốt, rau bina và tỏi là ba thực phẩm được nhắc đến nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi. Chúng không phải “thần dược” kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng, cân bằng. Đáng chú ý, cà rốt vốn nổi tiếng với lợi ích cho mắt lại chỉ đứng thứ ba trong danh sách này.

Hạng 3: Cà rốt - giàu beta-carotene, tốt cho mắt

Cà rốt là loại củ quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình châu Á. Với màu cam đặc trưng, vị ngọt tự nhiên và cách chế biến đa dạng, cà rốt có thể dùng để nấu canh, luộc, hấp, xào hoặc làm salad.

Dưỡng chất nổi bật nhất trong cà rốt là beta-carotene - sắc tố thực vật tạo nên màu cam của củ. Khi được cơ thể hấp thu, beta-carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A. Đây là vitamin cần thiết cho thị lực, chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da.

Vitamin A tham gia vào quá trình hình thành sắc tố thị giác trong võng mạc, giúp mắt thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu. Khi thiếu hụt vitamin A kéo dài, cơ thể có thể gặp tình trạng khô mắt, quáng gà và những vấn đề nghiêm trọng hơn về thị lực.

Ngoài beta-carotene, cà rốt còn cung cấp chất xơ, kali và vitamin K1. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, góp phần duy trì hoạt động của đường ruột. Kali tham gia điều hòa hoạt động của cơ bắp và huyết áp.

Theo ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cà rốt là nguồn cung cấp beta-carotene và chất xơ, có thể góp phần bổ sung vitamin A, hỗ trợ sức khỏe mắt.

Để hấp thu beta-carotene tốt hơn, có thể chế biến cà rốt cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu ô liu hoặc dầu đậu nành. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều cà rốt trong thời gian dài vì lượng beta-carotene dư thừa có thể khiến da chuyển sang màu vàng cam.

Hạng 2: Rau bina - rau xanh giàu vitamin và khoáng chất

Đứng thứ hai là rau bina, còn được gọi là cải bó xôi hoặc rau chân vịt. Đây là loại rau lá xanh đậm có lượng calo thấp nhưng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật.

Trong 100g rau bina sống có khoảng 23 kcal và 2,2g chất xơ. Loại rau này còn cung cấp folate (vitamin B9), vitamin A, vitamin C, vitamin K và magie. Folate cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới, tổng hợp ADN và hình thành hồng cầu. Đây cũng là dưỡng chất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị mang thai và thai kỳ.

Vitamin K tham gia vào quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Vitamin C góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa. Trong khi đó, magie và kali hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch.

Rau bina còn chứa lutein và zeaxanthin - hai sắc tố thực vật tập trung nhiều ở võng mạc. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ mắt trước tác động của stress oxy hóa.

Người có tiền sử sỏi thận hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu nên lưu ý lượng rau tiêu thụ và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần điều chỉnh chế độ ăn.

Hạng 1: Tỏi - gia vị quen thuộc ở mọi căn bếp

Đứng đầu danh sách là tỏi, loại gia vị gần như không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình Việt Nam và Trung Quốc. Tỏi thường được dùng để phi thơm, ướp thịt cá, làm nước chấm hoặc chế biến món xào. Ngoài khả năng tạo hương vị, tỏi còn chứa các hợp chất lưu huỳnh được quan tâm trong nhiều nghiên cứu về sức khỏe.

Một trong những hợp chất nổi bật là allicin. Chất này được hình thành khi tép tỏi bị đập dập, nghiền hoặc cắt nhỏ. Khi cấu trúc tép tỏi bị phá vỡ, enzyme alliinase xúc tác quá trình chuyển hóa alliin thành allicin - thành phần góp phần tạo nên mùi hăng đặc trưng của tỏi tươi.

Tỏi cũng cung cấp một lượng nhỏ vitamin B6, vitamin C, mangan và selen. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa bình thường của cơ thể.

Tỏi có thể gây khó chịu dạ dày nếu ăn sống với lượng lớn. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng khi sử dụng nhiều tỏi hoặc các chế phẩm chiết xuất đậm đặc. Đặc biệt, tỏi không thể thay thế thuốc điều trị bệnh tim mạch hay huyết áp.

Không có thực phẩm nào tự quyết định tuổi thọ

Cà rốt, rau bina và tỏi đều là những nguyên liệu bình dân, dễ tìm và có giá trị dinh dưỡng. Mỗi loại cung cấp những dưỡng chất khác nhau, từ beta-carotene, folate đến các hợp chất lưu huỳnh. Khi được kết hợp hợp lý trong bữa ăn, chúng góp phần làm phong phú khẩu phần và hỗ trợ duy trì sức khỏe.

Muốn duy trì sức khỏe lâu dài, điều quan trọng hơn cả là ăn uống đa dạng, tăng cường rau củ và trái cây, bổ sung nguồn protein phù hợp, hạn chế thực phẩm quá mặn, nhiều đường và chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và kiểm soát cân nặng cũng góp phần tạo nền tảng cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Thay vì tìm kiếm một món ăn có thể tạo ra phép màu, hãy bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong bữa cơm mỗi ngày.