3 thức uống “thận kinh sợ nhất”, đứng đầu danh sách là món đồ uống bình dân người Việt nào cũng mê mẩn

Uống trà đặc: Bổ đâu chưa thấy, hại thận trước tiên

Từ lâu, trà đã được xem là thức uống giúp tỉnh táo, giảm stress và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, theo Vietnamnet dẫn lời Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội), việc uống trà đặc thường xuyên lại là “đại kỵ” với thận – đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Trong y học cổ truyền (YHCT), trà đặc chứa nhiều chất kích thích làm hao tổn âm khí, khiến khí huyết hư thoát. Người uống thường xuyên dễ gặp tình trạng mất ngủ, khô họng, tiểu đêm nhiều, lưng gối mỏi – những dấu hiệu điển hình của thận âm hư.

Đáng chú ý, uống trà đặc sau bữa ăn hoặc sau khi uống rượu lại càng nguy hiểm hơn. Lúc này, thận đang phải tăng cường bài tiết, chất kích thích trong trà sẽ khiến cơ chế này rối loạn, gây tổn thương thận tạng nặng nề hơn. “Uống trà đặc có thể gọi là khắc âm bổ dương giả, nghĩa là tưởng bổ nhưng thực ra là hao,” lương y Tuấn nhấn mạnh.

Nước để qua đêm: “Bình dị” nhưng âm thầm bào mòn thận

Nhiều người có thói quen để nước nguội qua đêm, sáng hôm sau hâm lại uống, nghĩ rằng vô hại. Thực tế, đây là thức uống thứ hai mà thận rất “sợ”.

Theo Đông y, nước để lâu dễ nhiễm vi khuẩn, sinh khí ẩm lạnh, được gọi là “trọc khí”. Khi uống vào, loại nước này khiến tỳ thổ bị hàn, dẫn tới thận dương hư. Người uống lâu ngày có thể gặp các triệu chứng mỏi lưng, lạnh tay chân, tiểu tiện bất thường – biểu hiện của thận âm suy, dương khí tắc nghẽn.

Không chỉ theo Đông y, các chuyên gia y học hiện đại cũng cảnh báo: nước để qua đêm, đặc biệt là trong bình nhựa, dễ sản sinh vi khuẩn, thậm chí kim loại nặng hoặc vi hạt nhựa – những yếu tố gây hại cho gan, thận khi tích tụ lâu dài.

Nước ngọt có ga: “Sát thủ ẩn danh” với gan – thận

Loại đồ uống tưởng chừng vô hại nhưng lại là “hung thần” của thận chính là nước ngọt có ga.

Theo YHCT, nước ngọt dễ sinh đàm thấp – một loại tà khí làm rối loạn tỳ vị, khiến cơ thể không sinh đủ khí huyết. Khi tỳ vị yếu, thận phải làm việc gấp đôi để đào thải độc tố, dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Biểu hiện thường thấy ở người uống nước ngọt thường xuyên là mệt mỏi, đầy bụng, đau khớp, gan nóng, tiểu ít. Các nghiên cứu y học hiện đại cũng chỉ ra rằng, lượng đường và phốt-pho cao trong nước ngọt gây mất cân bằng khoáng chất, tăng nguy cơ sỏi thận và suy thận mạn.

Để bảo vệ thận, lương y Đỗ Minh Tuấn khuyên: “Ăn uống nên thuận tự nhiên – ít gia vị, nhiều dưỡng khí.” Hãy hạn chế muối, đường, rượu, và thay bằng rau xanh, hoa quả tươi, vị ngọt tự nhiên từ kỷ tử, táo đỏ.

Thay vì trà đặc hay nước ngọt, bạn có thể uống nước ấm, trà thảo mộc nhẹ, hoặc nước sâm bổ mát. Ngoài ra, ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng, giữ ấm cơ thể là “tam bảo” giúp thận hồi phục.

3 cách đơn giản giúp thận khỏe mỗi ngày