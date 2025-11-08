Sau 60 tuổi, ngày càng nhiều người tập 3 bộ môn này: Càng tập càng khoẻ, kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Theo CDC, người cao tuổi nên thường xuyên hoạt động thể chất để cải thiện sức khỏe, tinh thần và giảm nguy cơ bệnh tật. “Khi bạn già đi, càng nên chăm vận động vì lúc này cơ thể bắt đầu mất cơ và xương. Tập thể thao giúp người lớn tuổi sức khỏe tim mạch, cơ xương, khả năng phối hợp và thăng bằng”, bác sĩ người Mỹ Rachel Tavel cho biết.

Tuy nhiên người sau 60 tuổi cần chú ý đến nguy cơ té ngã, chấn thương nghiêm trọng khi tập luyện thể thao, đặc biệt là ở các môn đòi hỏi động tác phức tạp hoặc tốc độ nhanh. Người cao tuổi có thể tham khảo 3 bộ môn được chuyên gia khuyến khích tập luyện sau để tăng cường sức khoẻ:

Golf

Ảnh minh hoạ

Golf là bộ môn đang thu hút khoảng 60 triệu người chơi trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Golf, chơi golf có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, có khả năng góp phần làm tăng tuổi thọ.

Bên cạnh đó, golf được chứng minh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc chơi golf với việc cải thiện các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch như nồng độ lipid và insulin - glucose, tình trạng ít vận động…

Một nghiên cứu với sự tham gia của hơn 300.000 người từ các quốc gia Scandinavia cho thấy những người thường xuyên chơi golf sống lâu hơn 5 năm so với những người không chơi. Kết quả này không xét đến yếu tố tuổi tác, giới tính hay địa vị kinh tế xã hội của họ.

Chơi golf thường xuyên cũng giúp cải thiện chức năng phổi, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Đây cũng là bộ môn có cường độ vừa phải, giúp cơ bắp hoạt động và cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, golf còn giúp tăng cường giao lưu xã hội, góp phần giảm nguy cơ trầm cảm ở người sau 60 tuổi.

Bơi lội

Ảnh minh hoạ

Bơi lội từ lâu đã được biết đến là một trong những bài tập tốt nhất cho những người bị viêm khớp, giúp giảm các triệu chứng và cải thiện sức mạnh cơ bắp.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tavel cho biết bơi lội rất tốt cho sức khỏe tim mạch của người cao tuổi, cải thiện mức cholesterol và giảm huyết áp. Bộ môn này nhẹ nhàng hơn cho các khớp so với các môn thể thao vận động mạnh khác, giúp giảm nguy cơ chấn thương, tổn thương khớp khi vận động ở người sau 60 tuổi.

Không những vậy, bơi lội còn được chứng minh cải thiện dung tích phổi, kiểm soát cân nặng và xây dựng cơ bắp. Người cao tuổi có thể tập bộ môn này để cải thiện chức năng nhận thức, nhưng cần lưu ý về các yếu tố an toàn khi tập luyện.

Thể dục nhịp điệu (Aerobic)

Ảnh minh hoạ

Các bài tập thể dục nhịp điệu thường bị đánh giá thấp về hiệu quả, trong khi bộ môn này có khả năng cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp, giảm đáng kể nguy cơ té ngã và các chấn thương liên quan ở người sau 60 tuổi.

Thường xuyên tập thể dục nhịp điệu còn giúp tăng và duy trì mật độ xương, cải thiện sức khỏe xương khớp. Aerobic giải phóng endorphin, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và mang lại cảm giác thư thái, tích cực. Bên cạnh đó, các hoạt động thể chất như aerobic giúp duy trì chức năng nhận thức, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer.

Tập thể dục theo nhóm hoặc tham gia các lớp học aerobic tạo cơ hội giao lưu, kết nối xã hội cho người cao tuổi. Người tập cần lưu ý bắt đầu với các bài tập nhẹ và tăng cường độ theo thời gian, đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ giữa các buổi tập.