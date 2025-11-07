Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

07-11-2025 - 21:46 PM | Sống

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

Nước sông Bình Bá dâng cao vì bão số 13 đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp - chiếc cầu gỗ dài nhất nước, địa điểm check-in được yêu thích của tỉnh Đắk Lắk.

Clip: Cầu gỗ Ông Cọp đã "biến mất" vì bão số 13.

Ngày 7-11, nhiều người lưu thông trên Quốc lộ 1 qua đoạn dốc Vườn Xoài (giáp ranh phường Xuân Đài với xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) ngạc nhiên khi không thể tìm thấy cầu gỗ Ông Cọp. Có người chạy qua lại vài lần cũng chẳng thấy đâu cây cầu gỗ được xem là dài nhất Việt Nam, nối 2 bờ sông Bình Bá.

Một người dân địa phương cho biết khi bão số 13 vào thì nước sông Bình Bá dâng nhanh và chảy mạnh khiến cây cầu gỗ bị nhấn chìm dưới.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13- Ảnh 1.

Cầu gỗ Ông Cọp đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại vài trụ cầu nhô lên giữa sông.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đài xác nhận bão số 13 đổ bộ vào khu vực khiến nước sông Bình Bá dâng cao, chảy xiết và cuốn trôi cây cầu gỗ nổi tiếng này. Hiện dấu vết của cầu gỗ Ông Cọp chỉ là 2 ngôi nhà nhỏ ở 2 bờ sông dùng để thu phí người qua cầu, cùng vài trụ cầu còn trơ trọi giữa dòng nước chảy xiết.

Theo lãnh đạo phường Xuân Đài, cầu này do người dân góp tiền làm và có thu phí người lưu thông (xe máy và người đi bộ) nên việc làm lại cầu sẽ do người dân thực hiện trong thời gian tới.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13- Ảnh 2.

Căn nhà dùng để thu phí người qua cầu đã được khóa cửa khi cầu Ông Cọp bị cuốn trôi.

Cầu gỗ Ông Cọp (còn gọi là cầu Ông Cọp, cầu gỗ Miếu Ông Cọp) dài 800 m, rộng khoảng 2 m, được làm hoàn toàn bằng gỗ (tre, bạch đàn, keo) lần đầu tiên vào năm 1998, giúp người dân 2 bên cầu rút ngắn khoảng 10 km so với đi những con đường khác.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13- Ảnh 3.

Cầu gỗ Ông Cọp trước khi bị lũ cuốn. Ảnh: TTXVN

Đến nay, cầu nhiều lần hư hỏng, bị đứt gãy trong thời tiết mưa bão. Sau mỗi lần gặp sự cố, mọi người sẽ góp tiền làm lại cầu. Ngoài việc giúp người dân thuận tiện lưu thông, nhiều năm nay, cầu gỗ Ông Cọp cũng trở thành địa điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ.

Theo Trường Nguyên

NLĐ

