Cuối tuần này, concert của G-DRAGON sẽ chính thức diễn ra với hai đêm bùng nổ vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City – Vinhomes Ocean Park, nằm trong khuôn khổ World Tour “Übermensch”. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ Hàn Quốc tổ chức concert solo quy mô lớn ở Việt Nam, khiến người hâm mộ trong nước và quốc tế vô cùng háo hức.

Theo đơn vị tổ chức, hai đêm diễn sẽ mang đến những phần trình diễn đẳng cấp, sáng tạo về âm nhạc lẫn hiệu ứng sân khấu. Lượng khán giả tham gia dự kiến lên tới hàng chục nghìn người mỗi đêm. Không chỉ khán giả Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước mà còn có đông đảo fan quốc tế từ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đổ về. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của G-DRAGON nói riêng và văn hóa K-pop nói chung tại thị trường Việt Nam.

Trong khi người hâm mộ đang tất bật chuẩn bị để “cháy” hết mình cùng thần tượng, yếu tố thời tiết lại trở thành mối quan tâm lớn. Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục đón những đợt mưa lạnh, khiến không ít fan lo lắng liệu concert có bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 05/11 đến ngày 13/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rải rác, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Ảnh: Internet

Với địa điểm tổ chức là không gian ngoài trời, việc mưa xuất hiện vào đúng thời điểm concert diễn ra có thể ảnh hưởng đến các hoạt động di chuyển cũng như trải nghiệm xem của khán giả. Dù vậy, với kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quy mô lớn, các nhà sản xuất có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Về phía khán giả, việc chủ động chuẩn bị trang phục phù hợp là điều cần thiết dù Dù dự báo thời tiết còn có thể thay đổi trong những ngày tới. Ngoài những phụ kiện “thời trang đi concert” quen thuộc như lightstick, slogan, nhiều fan nên trang bị áo mưa mỏng, giày kín, túi chống nước cho điện thoại và pin dự phòng. Việc di chuyển cũng cần được tính toán kỹ, nhất là với khán giả từ các tỉnh thành xa khi mưa có thể làm tăng tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào khu đô thị nơi tổ chức sự kiện.

Trong bối cảnh hàng chục nghìn khán giả đang đếm ngược từng ngày, có thể nói thời tiết có thể là một phép thử, nhưng cũng có thể tạo nên những khoảnh khắc lịch sử chào đón sự trở lại rực rỡ của một trong những biểu tượng âm nhạc lớn nhất châu Á.

(Tổng hợp)