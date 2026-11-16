4 chuyện dù khó chịu đến mấy cũng đừng nói với con, nhiều mẹ vẫn nói mà chẳng biết con tổn thương thế nào

Một tối tuần trước, sau khi tăng ca về, người mẹ vừa bước qua cửa đã chỉ muốn ngả lưng xuống ghế sofa.

Cậu con trai nhỏ cầm bát cơm đi theo sau, hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì?”.

Vừa mệt vừa bực, chị buột miệng: “Ăn với uống gì, mẹ mệt muốn chết rồi. Con đừng làm mẹ rối thêm”.

Cậu bé “ơ” một tiếng, cầm chiếc bát nhỏ quay lại ngồi ở mép sofa, chẳng nói thêm lời nào.

Bữa cơm hôm ấy, cả nhà ăn trong im lặng. Về sau, mỗi lần nhớ lại gương mặt con lúc đó, chị vẫn thấy áy náy.

Trẻ hiểu chuyện hơn người lớn tưởng. Nghe mẹ lỡ lời hay thở dài, con có thể chẳng khóc, chẳng quấy, chỉ giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự hỏi: “Có phải mình làm mẹ không vui không?”.

Có bốn chuyện dù trong lòng khó chịu đến mấy, cha mẹ cũng nên cân nhắc trước khi nói với con. Nhiều bà mẹ vẫn nói hằng ngày mà không biết con có thể tổn thương đến mức nào.

1. Những lời than thở lúc bực bội

Không ít bà mẹ thường buột miệng than: “Mệt chết đi được”, “Sống thế này sao chịu nổi”, “Bố con chẳng trông cậy được chút nào”.

Nói ra đôi câu cũng là cách để nhẹ lòng. Ai cũng có lúc không kìm được. Nhưng trẻ chưa hiểu hết những chuyện khiến người lớn phiền lòng. Con chỉ nhận ra mẹ đang không vui rồi tự hỏi có phải do mình gây ra hay không.

Con chẳng giúp được gì, cũng chưa biết làm sao để mẹ thấy dễ chịu hơn. Thế là con cứ giữ nỗi lo ấy trong lòng.

Nhà vốn là nơi trẻ có thể thoải mái. Nếu ngày nào không khí trong nhà cũng căng thẳng, đến lúc trở về, con cũng phải dè chừng xem nên nói gì.

Khi đang bực, mẹ có thể tâm sự vài câu với bạn bè, xuống nhà đi bộ một vòng hoặc vào bếp hít thở sâu vài lần cho bình tĩnh. Lúc gặp con, nói nhẹ đi một chút, cười với con nhiều hơn một chút. Khi không khí trong nhà dịu lại, con mới dám chơi đùa thoải mái.

2. Những lời chê bai người bạn đời

Có lần, sau khi cãi nhau với chồng, người mẹ đang nóng giận liền than với con gái: “Bố con lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ giúp đỡ gì!”.

Tối hôm ấy, cô bé tự chạy vào bếp giúp bố rửa bát. Rửa xong, con quay lại, lí nhí hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố không tốt à?”.

Người mẹ sững lại.

Trong lòng cô bé, bố và mẹ là hai người thân thiết nhất. Khi mẹ nói bố không tốt, con biết đứng về phía ai? Chọn bên nào, con cũng sợ làm người còn lại buồn. Con chưa phân biệt được ai đúng, ai sai, lại chẳng biết nói ra thế nào, cuối cùng chỉ đành giữ trong lòng.

Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên nói chuyện riêng. Trước mặt con, hãy giữ lời lẽ bình tĩnh và tôn trọng nhau. Cách bố mẹ nói về nhau cũng ảnh hưởng đến cảm giác của con về chính gia đình mình.

3. Những lời so sánh con với đứa trẻ khác

Người mẹ từng mắc lỗi này. Thấy kết quả môn Toán của Hạo Hạo sa sút nhiều, chị sốt ruột buột miệng: “Con nhìn bạn Hàm Hàm xem, lần nào cũng đứng nhất khối”.

Cậu bé gập vở đánh “cộp” rồi đáp: “Thế mẹ nhận bạn ấy làm con trai đi”.

Vừa nói xong, chị đã hối hận. Chị muốn con học tốt hơn, nhưng điều cậu bé nghe được chỉ là “Con kém quá”.

Nghe so sánh nhiều lần, động lực học của trẻ có thể thay đổi. Con học trong tâm trạng lo lần sau lại bị đem ra so với bạn.

Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Có bé hiểu bài sớm, có bé cần thêm thời gian. Nếu sốt ruột, cha mẹ có thể nhìn lại chính lần làm bài trước của con và nói: “Lần này con làm nhanh hơn lần trước nhiều rồi”. Câu ấy có ích hơn lời nhắc “Nhìn bạn mà học”.

4. Những lời kể công về điều cha mẹ đã “hy sinh” vì con

Có lần tăng ca đến khuya, người mẹ mở cửa bước vào thì thấy Hạo Hạo vẫn nằm sấp trên sofa phòng khách chờ mình. Tivi cũng chẳng bật.

Chị buột miệng: “Mẹ cố sống cố chết làm việc thế này chẳng phải đều vì con sao?”.

Nụ cười trên mặt cậu bé vụt tắt. Con cúi đầu nói: “Vậy sau này con không cần mẹ chơi với con nữa”. Nói xong, cậu tự đi về phòng.

Chị đứng ở cửa, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Chị vốn muốn con hiểu mẹ thương con đến mức nào. Cậu bé lại hiểu rằng chính mình đã làm mẹ vất vả.

Từ hôm đó, chị để ý thấy con muốn gì cũng nhìn sắc mặt mẹ trước. Muốn xin một miếng dán, cậu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có rảnh không?”. Thấy mẹ chưa ngẩng đầu lên, con lại nói: “Thôi, để con tự làm”.

Cuối tuần, con bảo muốn ăn bánh cuốn ở quán dưới nhà. Thấy mẹ đang trả lời tin nhắn, cậu đứng bên cạnh chừng ba phút rồi bảo: “Không ăn cũng được ạ”.

Một đứa trẻ mới tám, chín tuổi mà nói chuyện với mẹ cứ như đang xin phép từng chút một. Chị lo nếu cứ như vậy, lớn lên con sẽ ngại nói mình cần gì, người khác nói sao cũng gật đầu, còn việc mình muốn làm thì chẳng dám tự quyết.

Sau đó, người mẹ đổi cách nói.

Khi mệt, chị nói thẳng với con: “Hôm nay mẹ mệt, mẹ muốn nghỉ 10 phút. Lát nữa mẹ chơi với con nhé”.

Khi con cần gì, chị bảo: “Đợi mẹ hai phút nhé”. Đã hẹn hai phút thì chị thực sự quay lại sau hai phút.

Mẹ thương con và mẹ cũng có lúc mệt. Hai chuyện ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Chị dần thôi nhắc mình đã bỏ ra bao nhiêu vì con. Thấy con dám mở lời khi cần và yên tâm làm những việc con muốn, chị cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Có những lời nên dành để tâm sự với bạn bè, tự nói với mình hoặc viết vào sổ. Giữ những lời ấy khỏi cuộc trò chuyện với con cũng là một cách để trẻ lớn lên nhẹ lòng hơn.

Có câu nào cha mẹ từng buột miệng nói với con rồi lập tức thấy hối hận? Hãy chia sẻ ở phần bình luận.