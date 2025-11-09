4 điều làm nên phong cách đẹp vượt thời gian của Victoria Beckham, mặc đẹp như cô ấy không hề khó

Victoria Beckham là biểu tượng thời trang huyền thoại, một nhà thiết kế tài năng và luôn được nhắc đến với phong cách thanh lịch, tối giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Dù đã bước qua tuổi 50, cô vẫn giữ vững danh hiệu "nữ hoàng thời trang" với gu ăn mặc tinh tế, sang trọng và dễ ứng dụng cho phụ nữ trên 40 tuổi. Dưới đây là 4 yếu tố làm nên phong cách vượt thời gian của Victoria Beckham, những bí quyết mà phụ nữ sau 40 hoàn toàn có thể học hỏi để vừa trẻ trung vừa đẳng cấp.

Gam màu trung tính – bảo chứng cho vẻ ngoài sang trọng

Nếu nhìn lại những lần xuất hiện của Victoria Beckham, bạn sẽ nhận ra một điểm chung dễ thấy: cô hiếm khi chạy theo xu hướng nhất thời. Thay vào đó, Victoria trung thành với bảng màu trung tính gồm đen, trắng, be, nâu, ghi hoặc navy, những gam màu mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế tuyệt đối.

Cách kết hợp của cô không phức tạp nhưng luôn hiệu quả. Một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, hay váy màu đen đi cùng boots xuyệt tông, tất cả đều thể hiện sự tối giản đúng nghĩa "less is more". Những gam màu này còn giúp dễ phối đồ, dễ tái sử dụng trong nhiều dịp khác nhau mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Phụ nữ sau 40 tuổi thường muốn hướng đến hình ảnh chững chạc, tự tin và thanh lịch, chính vì thế, bảng màu trung tính là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần một chút khéo léo trong chất liệu và phom dáng, bạn hoàn toàn có thể đạt được thần thái "quiet luxury" như Victoria Beckham.

Không thể thiếu các item cơ bản

Victoria Beckham luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của những món đồ cơ bản trong tủ quần áo. Đó là chiếc áo khoác dáng dài, áo dạ, quần âu ống suông, những item tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nền tảng giúp xây dựng phong cách bền vững.

Chiếc áo khoác dáng dài là "bảo bối" giúp Victoria luôn nổi bật trên phố dù chỉ diện quần jeans và áo phông bên trong. Trong khi đó, quần âu ống suông là món đồ được cô ưu ái trong cả đời thường lẫn sự kiện – vừa che khuyết điểm vóc dáng, vừa giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn.

Điều đáng học ở Victoria là cô không mua sắm theo cảm hứng mà tập trung vào những thiết kế chất lượng, phom dáng chuẩn, có thể mặc lại nhiều lần. Với phụ nữ trưởng thành, đây chính là triết lý thời trang đáng quý: đầu tư vào ít món đồ, nhưng thật sự "đắt giá" cả về hình ảnh lẫn công năng.

Đừng bỏ qua đồ màu sắc

Mặc dù nổi tiếng với phong cách tối giản và bảng màu trung tính, Victoria Beckham không hề "quay lưng" với những gam màu nổi bật. Cô khéo léo đưa sắc màu vào trang phục bằng những chi tiết vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ tinh tế vốn có.

Chẳng hạn, một chiếc váy họa tiết kẻ, tông màu tím được cắt may tinh tế, áo len tím lavender kết hợp cùng quần màu xanh, hay bộ suit màu đỏ rực rỡ đều là minh chứng cho khả năng cân bằng giữa sự nổi bật và thanh lịch của cô. Cách phối của Victoria không rực rỡ hay gây chói mắt, mà luôn giữ được sự sang xịn mịn nhờ chất liệu cao cấp và thiết kế tinh gọn.

Đối với phụ nữ sau 40 tuổi, việc mặc màu sắc không chỉ giúp trẻ trung hơn mà còn thể hiện tinh thần tự tin, yêu đời. Bí quyết nằm ở chỗ chọn màu hợp tông da và tiết chế phụ kiện, để tổng thể vẫn hài hòa và tinh tế – như cách Victoria Beckham vẫn thường làm.

Đam mê quần jeans – biểu tượng của phong cách hiện đại

Ít ai ngờ rằng một nhà thiết kế danh tiếng như Victoria Beckham lại có niềm đam mê đặc biệt với quần jeans. Nhưng chính item tưởng chừng "bình dân" này lại là một phần quan trọng trong phong cách của cô.

Từ quần jeans ống suông, ống rộng cho đến dáng loe cổ điển, Victoria luôn biết cách biến chúng trở nên sang trọng. Cô thường kết hợp jeans với áo sơ mi lụa, blazer cắt may tinh tế hoặc áo len cao cổ – tạo nên hình ảnh vừa năng động vừa thời thượng.

Điều đáng nói là, quần jeans trong tủ đồ của Victoria không bao giờ lỗi mốt. Bởi thay vì chạy theo kiểu dáng hot trend, cô chọn những thiết kế cơ bản, chất liệu tốt, màu xanh denim chuẩn và vừa vặn với cơ thể. Đây chính là chìa khóa để phụ nữ trên 40 vẫn có thể diện jeans mà không lo "cưa sừng làm nghé", mà ngược lại, còn toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại và đầy tự tin.

Ảnh: Sưu tầm