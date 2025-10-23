Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ

23-10-2025 - 15:17 PM | Doanh nghiệp

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ

Một đợt huy động vốn 24.000 tỷ đồng trong hai ngày của 4 doanh nghiệp cho thấy sự tập trung nguồn lực đáng chú ý cho một dự án bất động sản tại Cần Giờ.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 4 doanh nghiệp đã phát hành 5 lô trái phiếu riêng lẻ trong 2 ngày 13 và 14/10, với tổng giá trị

Cụ thể, CTCP Thời đại Mới T&T huy động 8.050 tỷ đồng qua hai lô mã NTJ12501 (5.550 tỷ đồng) và NTJ32502 (2.500 tỷ đồng) trong ngày 14/10.

Ba doanh nghiệp còn lại bao gồm Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (7.650 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (4.500 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (3.800 tỷ đồng).

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ- Ảnh 1.

Một điểm chung được ghi nhận là trước đó, vào ngày 7/10, cả 4 pháp nhân này đều đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Capitaland Tower.

Mục đích huy động vốn của CTCP Thời Đại Mới T&T có liên quan đến sự hợp tác này. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings đối với CTCP Thời Đại Mới T&T (phát hành tháng 9/2025) nêu, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm "góp vốn Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Capitaland Tower (CTC) để tham gia một dự án thành phần, trong dự án xây dựng siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ".

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ- Ảnh 2.

Sự kiện này diễn ra sau khi Capitaland Tower được UBND TP.HCM chấp thuận nhận chuyển nhượng hơn 150 ha đất tại một dự án ở Cần Giờ vào cuối tháng 9/2025. Gói chuyển nhượng này bao gồm đất xây nhà ở, công trình hỗn hợp và khách sạn nghỉ dưỡng, với tổng mức đầu tư được duyệt là 17.474 tỷ đồng.

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ- Ảnh 3.

Về Capitaland Tower, dữ liệu cho thấy đây là pháp nhân có vốn điều lệ 22.500 tỷ đồng (tính đến tháng 8/2025), trong đó bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988) nắm 91,03% vốn. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án tháp Saigon Marina IFC (55 tầng) bên bờ sông Sài Gòn.

Tòa tháp Saigon Marina IFC được khánh thành vào ngày 19/8/2025.

4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ- Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới."﻿ ﻿

Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng của Lãi suất trái phiếu: Nhà băng chịu lãi cao, VinGroup, Vinhomes, Vietjet... huy động vốn rẻ hơn chỉ 9-11%/năm, nhóm chứng khoán còn thấp nữa

Hiện tượng của Lãi suất trái phiếu: Nhà băng chịu lãi cao, VinGroup, Vinhomes, Vietjet... huy động vốn rẻ hơn chỉ 9-11%/năm, nhóm chứng khoán còn thấp nữa Nổi bật

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% Nổi bật

Ông trùm buôn thép sắp bán sạch 10 triệu cổ phiếu Xây dựng Hoà Bình (HBC), 100 tỷ tiền gửi, bất động sản và thanh lý máy móc để trả nợ ngân hàng

Ông trùm buôn thép sắp bán sạch 10 triệu cổ phiếu Xây dựng Hoà Bình (HBC), 100 tỷ tiền gửi, bất động sản và thanh lý máy móc để trả nợ ngân hàng

15:06 , 23/10/2025
Từ viên Amoxicillin đầu tiên đến chuẩn EU-GMP: Hành trình của nữ thuyền trưởng Imexpharm

Từ viên Amoxicillin đầu tiên đến chuẩn EU-GMP: Hành trình của nữ thuyền trưởng Imexpharm

14:30 , 23/10/2025
VinSpeed có Tổng Giám đốc mới

VinSpeed có Tổng Giám đốc mới

13:49 , 23/10/2025
Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần

Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần

13:43 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên