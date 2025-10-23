4 DN huy động 24.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày: Cùng ký hợp tác với 1 đại gia BĐS tham gia vào siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 4 doanh nghiệp đã phát hành 5 lô trái phiếu riêng lẻ trong 2 ngày 13 và 14/10, với tổng giá trị

Cụ thể, CTCP Thời đại Mới T&T huy động 8.050 tỷ đồng qua hai lô mã NTJ12501 (5.550 tỷ đồng) và NTJ32502 (2.500 tỷ đồng) trong ngày 14/10.

Ba doanh nghiệp còn lại bao gồm Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (7.650 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (4.500 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (3.800 tỷ đồng).

Một điểm chung được ghi nhận là trước đó, vào ngày 7/10, cả 4 pháp nhân này đều đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Capitaland Tower.

Mục đích huy động vốn của CTCP Thời Đại Mới T&T có liên quan đến sự hợp tác này. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings đối với CTCP Thời Đại Mới T&T (phát hành tháng 9/2025) nêu, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm "góp vốn Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Capitaland Tower (CTC) để tham gia một dự án thành phần, trong dự án xây dựng siêu đô thị biển sinh thái Cần Giờ".

Sự kiện này diễn ra sau khi Capitaland Tower được UBND TP.HCM chấp thuận nhận chuyển nhượng hơn 150 ha đất tại một dự án ở Cần Giờ vào cuối tháng 9/2025. Gói chuyển nhượng này bao gồm đất xây nhà ở, công trình hỗn hợp và khách sạn nghỉ dưỡng, với tổng mức đầu tư được duyệt là 17.474 tỷ đồng.

Về Capitaland Tower, dữ liệu cho thấy đây là pháp nhân có vốn điều lệ 22.500 tỷ đồng (tính đến tháng 8/2025), trong đó bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988) nắm 91,03% vốn. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án tháp Saigon Marina IFC (55 tầng) bên bờ sông Sài Gòn.

Tòa tháp Saigon Marina IFC được khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới."﻿ ﻿