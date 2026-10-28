4 "món khoái khẩu" vạn người mê là thủ phạm gia tăng đau khớp

Một số người hỏi: "Dạo này đầu gối tôi bị đau, có phải do tôi ăn phải thứ gì đó dễ gây viêm không?" Bác sĩ Hsiao Yu-ning, giám đốc một phòng khám chỉnh hình tại Đài Loan (Trung Quốc), giải thích rằng không có một loại thực phẩm nào có thể ngay lập tức gây hại cho khớp của bạn. Viêm khớp thoái hóa có liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, cân nặng, tiền sử chấn thương, sức mạnh cơ bắp, mức độ hoạt động và di truyền.

Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều đường và chất béo trong thời gian dài, cùng với chế độ ăn uống không cân bằng, có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân và gánh nặng chuyển hóa, gián tiếp làm tăng áp lực lên các khớp chịu trọng lượng. Ông chia sẻ 4 loại thực phẩm dễ bị tiêu thụ quá mức trong cuộc sống hàng ngày.

1. Đồ uống có đường và đồ ngọt tinh chế

Mặc dù đồ uống, nước ngọt, bánh ngọt và kẹo mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng chúng thường chứa một lượng đường bổ sung đáng kể và có thể dễ dàng dẫn đến tích tụ calo mà không tạo cảm giác no. Việc tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì và các vấn đề về chuyển hóa, trong khi tăng cân gây thêm áp lực lên khớp gối và khớp hông. Lời khuyên cho bạn là hãy giảm tần suất và lượng tiêu thụ, dần dần chuyển từ đồ uống nhiều đường sang các lựa chọn ít đường hoặc không đường.

2. Thực phẩm chiên rán và thực phẩm nhiều chất béo bão hòa

Gà rán, khoai tây chiên, thịt mỡ và vỏ bánh ngọt thường chứa nhiều chất béo và calo. Nên hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên, và chọn cá, các sản phẩm từ đậu nành, thịt gà hoặc thịt nạc để bổ sung protein. Không phải tất cả các loại chất béo đều cần tránh. Các nguồn chất béo không bão hòa như các loại hạt, cá và dầu ô liu có thể được kết hợp vào chế độ ăn uống cân bằng một cách điều độ.

3. Đồ uống có cồn

Uống rượu dễ dàng bổ sung thêm calo và cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng giữ thăng bằng và sự an toàn của một số loại thuốc. Nếu bạn bị bệnh gút, axit uric cao, bệnh gan hoặc thận, hoặc đang dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống đông máu, bạn nên chủ động tham khảo ý kiến bác sĩ về sự an toàn của việc tiêu thụ rượu. Đừng dựa vào việc rượu vang đỏ chứa chất chống oxy hóa như một phương pháp chăm sóc khớp.

4. Thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, xúc xích, khoai tây chiên, thực phẩm chiên đông lạnh và một số thực phẩm ăn liền thường chứa nhiều natri, tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa hoặc đường bổ sung, và chúng dễ dàng làm giảm lượng rau, protein và chất xơ trong chế độ ăn uống.

Khi thực phẩm chế biến sẵn trở thành món chính trong bữa ăn, chế độ ăn uống tổng thể dễ bị mất cân bằng. Do đó, thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn chúng, Hsiao Yu-ning đề xuất bắt đầu bằng cách giảm tần suất tiêu thụ. Ví dụ, thêm trứng và rau vào mì ăn liền, thay thế món tráng miệng bằng các loại hạt không tẩm gia vị hoặc trái cây nguyên quả, dần dần tăng tỷ lệ thực phẩm tự nhiên.

Ông cũng nhắc nhở chúng ta rằng chế độ ăn uống là một khía cạnh của việc chăm sóc khớp, nhưng không phải là câu trả lời duy nhất. Nền tảng thực sự quan trọng để phòng ngừa thoái hóa khớp gối vẫn bao gồm duy trì cân nặng phù hợp, thường xuyên tập luyện cơ đùi và cơ mông, tránh tăng cường độ tập luyện đột ngột. Thỉnh thoảng ăn đồ chiên rán hoặc đồ tráng miệng không nên là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi; thói quen ăn uống lâu dài mới là chìa khóa. Giống như việc điều chỉnh ánh sáng trong nhiếp ảnh, bạn không cần phải đẩy tất cả các thiết lập lên mức tối đa cùng một lúc; việc điều chỉnh tỷ lệ dần dần thường dễ duy trì hơn!

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo)