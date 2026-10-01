Có người ăn cơm vẫn thon gọn, có người vừa ăn tinh bột đã lo tăng cân: Khác biệt nằm ở đâu?

Hứa Tình từng khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện trong chương trình thực tế Hoa Nhi và Thiếu Niên với bữa sáng có ngô, khoai lang, bánh áp chảo và cháo kê. Trong khi đó, một số nghệ sĩ lại nổi tiếng với chế độ ăn hạn chế tinh bột để giữ dáng.

Hai cách ăn trái ngược khiến nhiều chị em băn khoăn: Muốn giảm cân, có nhất thiết phải bỏ cơm, bún, mì khỏi thực đơn?

Thực tế, không ít người vừa muốn giảm cân vừa sợ ăn tinh bột. Bữa cơm gia đình cũng phải cân nhắc, đi ăn ngoài thì ngại gọi món, thậm chí có người bỏ cả bữa tối. Nhưng cân nặng chưa chắc đã giảm như mong muốn.

Vấn đề không đơn giản nằm ở việc ăn hay không ăn cơm. Chất lượng thực phẩm, khẩu phần, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe đều ảnh hưởng đến cân nặng.

Vì sao mỗi người phản ứng khác nhau với tinh bột?

Một nghiên cứu đăng trên Nature Medicine năm 2025 ghi nhận phản ứng đường huyết sau ăn khác nhau giữa các cá nhân. Cùng một loại thực phẩm, người này có thể tăng đường huyết nhiều hơn người khác. Tuy nhiên, nghiên cứu với 55 người tham gia chưa đủ để chia mọi người thành những nhóm cố định, càng không thể kết luận Hứa Tình chuyển hóa tinh bột tốt hơn những nghệ sĩ ăn kiêng.

Gene AMY1, liên quan đến enzyme phân giải tinh bột trong nước bọt, cũng được nghiên cứu về mối liên hệ với chuyển hóa. Nhưng bằng chứng hiện nay chưa cho phép dựa vào gene này để xác định một người nên ăn nhiều hay ít cơm.

Vì vậy, đừng vội cho rằng mình không hợp với tinh bột chỉ vì ăn cơm xong thấy buồn ngủ hoặc nhanh đói. Nếu thường xuyên mệt mỏi bất thường, khát nước, đi tiểu nhiều hoặc có nguy cơ tiểu đường, bạn nên đi khám thay vì tự phán đoán qua cảm giác sau ăn.

Bỏ cơm chưa chắc đã giảm cân tốt hơn

Khi nhìn vào thực đơn của người nổi tiếng, chúng ta thường chỉ thấy một vài bữa ăn được chia sẻ, chứ không biết đầy đủ khẩu phần, chế độ tập luyện hay thói quen ăn uống của họ.

Cân nặng có thể giảm khi lượng năng lượng nạp vào thấp hơn mức cơ thể tiêu hao, kể cả khi chế độ ăn vẫn có cơm, bún hay mì. Ngược lại, cắt tinh bột nhưng ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng khác cũng chưa chắc giúp giảm cân.

Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, thay đổi nội tiết, giấc ngủ kém, ít vận động và sự suy giảm khối cơ theo tuổi đều có thể ảnh hưởng đến vóc dáng. Chỉ chăm chăm bỏ cơm mà không chú ý đến những yếu tố này chưa chắc đã giải quyết được tình trạng tăng mỡ bụng.

Đừng sợ tinh bột, hãy chú ý mình ăn gì

Không phải mọi loại tinh bột đều giống nhau. Ngô, khoai lang, yến mạch, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ cùng nhiều dưỡng chất. Trong khi đó, bánh kẹo, nước ngọt và những thực phẩm nhiều đường nhưng ít chất xơ không mang lại giá trị dinh dưỡng tương đương.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị carbohydrate nên chủ yếu đến từ ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây và các loại đậu. Vì thế, thay vì bỏ hẳn cơm, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần, ăn thêm rau, bổ sung nguồn đạm phù hợp và thay một phần ngũ cốc tinh chế bằng những lựa chọn giàu chất xơ.

Nếu đang thừa cân hoặc mắc tiền tiểu đường, tiểu đường, lượng và loại tinh bột cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe. Khi cần, hãy trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thay vì tự áp dụng thực đơn của người nổi tiếng.

Phụ nữ muốn giữ dáng có nhất thiết phải bỏ cơm?

Hứa Tình ăn sáng với nhiều món giàu tinh bột không có nghĩa ai ăn giống cô cũng giữ được dáng. Một nghệ sĩ hạn chế tinh bột rồi giảm cân cũng không chứng minh đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.

Nếu vẫn muốn ăn cơm cùng gia đình, bạn không nhất thiết phải bỏ món ăn quen thuộc chỉ vì đang giảm cân. Hãy chú ý khẩu phần, ăn đủ rau và đạm, duy trì vận động, đặc biệt là các bài tập giúp giữ cơ.

Đôi khi, điều cần thay đổi không phải là bỏ hẳn bát cơm, mà là cách ăn và những thói quen lặp lại mỗi ngày. Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc sợ tinh bột. Điều quan trọng là tìm được chế độ ăn phù hợp, đủ chất và có thể duy trì lâu dài.