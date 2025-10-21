4 thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ theo quan niệm của người Trung Quốc

Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho người Trung Quốc của Ủy ban EAT–Lancet (liên minh giữa tổ chức khoa học toàn cầu EAT và tạp chí y khoa The Lancet ), một số loại thực phẩm đã được xác định là có liên quan mật thiết đến tuổi thọ và một cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng cao khi về già.

Chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: Sohu)

Mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và tuổi thọ đã được khoa học chứng minh từ lâu. Nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng đã chỉ ra rằng việc bổ sung lành mạnh các loại thực phẩm nguyên chất giàu chất chống oxy hóa, protein, cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và làm chậm quá trình lão hóa.

Một phân tích dữ liệu lớn gần đây của Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy những người tiêu thụ kết hợp các loại " thực phẩm trường thọ " hàng ngày có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não thấp hơn khoảng 23,4%, và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường thấp hơn gần 20%.

4 nhóm thực phẩm trường thọ của người Trung Quốc

Những "thực phẩm trường thọ" này không hề xa vời; điều quan trọng là phải ăn chúng đều đặn, kết hợp chúng một cách khoa học, và hiểu rõ các đặc điểm cụ thể cũng như chống chỉ định. Để kéo dài tuổi thọ, tận hưởng tuổi già khỏe mạnh, minh mẫn, theo người Trung Quốc, bạn không nên bỏ qua 4 nhóm thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ.

Quả óc chó

Một nghiên cứu theo dõi 10 năm trên 60.000 người được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã xác nhận rằng những người ăn quả óc chó ít nhất năm lần một tuần có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn 28% và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Quả óc chó giàu axit béo không bão hòa, các nguyên tố vi lượng và chất chống oxy hóa tự nhiên, có thể cải thiện lipid máu, bảo vệ não và làm chậm quá trình lão hóa mạch máu. Chúng cũng có lượng calo vừa phải, dễ tiêu hóa và ít có khả năng gây béo phì. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh tiêu thụ quá nhiều hàng ngày; nên giới hạn lượng tiêu thụ ở một nắm nhỏ (khoảng 25-30 gram) và chọn loại không chiên.

Các loại đậu (như đậu nành, đậu đen và các sản phẩm từ đậu)

Các sản phẩm từ đậu rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Người Trung Quốc bảo nhau: "Hai lạng đậu mỗi ngày giúp bạn khỏe mạnh". Đậu giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều isoflavone và chất xơ. Chúng không chỉ thúc đẩy nhu động ruột mà còn điều hòa lipid máu và lượng đường trong máu. Theo "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc", 100 gram đậu nành chứa 34,3 gram protein, khiến chúng trở thành nguồn protein chất lượng cao đáng kể.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard theo dõi 93.000 người trong 14 năm cũng cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ đậu có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 21%. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh các sản phẩm đậu nành có pha thêm hương vị chứa nhiều đường và chất béo. Bên cạnh đó, nếu sử dụng đậu phụ, nên nấu chúng ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như hấp hoặc luộc.

Các loại khoai

Các loại khoai như khoai lang , khoai mỡ và khoai tây tím được mệnh danh là nhân sâm trong đất.

Cả chế độ ăn Địa Trung Hải và người dân sống ở đảo Okinawa, vùng đất nổi tiếng về sống thọ của Nhật Bản, đều khuyến khích ăn khoai lang. Khoai lang giàu chất xơ và polysaccharides, giúp ổn định lượng đường trong máu và tăng cường sức khỏe đường ruột đáng kể. Khoai lang cũng rất ít chất béo nên rất tốt cho sức khỏe.

Theo dõi dinh dưỡng dài hạn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, việc bổ sung 100 gram khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày có thể giảm khoảng 15% nguy cơ mắc các khối u đường tiêu hóa như ung thư đại trực tràng. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong khoai như anthocyanin, có tác dụng chống lại các gốc tự do và giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Khoai lang có mặt trong chế độ ăn ở những vùng đất nổi tiếng về tuổi thọ. (Ảnh: Sohu)

Các sản phẩm từ sữa

Nhiều người cao tuổi thường ngừng tiêu thụ sữa vì cho rằng sữa đầy bụng, khó tiêu. Thực tế, ngược lại, uống đủ sữa mỗi ngày có thể tăng mật độ xương lên 13,7% và giảm đáng kể nguy cơ gãy xương hông mỗi năm. Protein và canxi chất lượng cao trong sữa và sữa chua rất quan trọng để ngăn ngừa loãng xương, tăng cường miễn dịch và duy trì chức năng cơ bắp. Trong khi đó, tiêu thụ vừa phải các sản phẩm sữa ít béo có lợi cho sức khỏe tim mạch. Lượng khuyến nghị hàng ngày là 250-300ml, và nên điều chỉnh lượng sữa phù hợp với khả năng dung nạp lactose của bạn.

Cơ thể thay đổi thế nào khi thường xuyên ăn "thực phẩm trường thọ"?

Khi sử dụng các thực phẩm trên thường xuyên, hầu hết những người trung niên và cao tuổi đều trải qua những thay đổi đáng kể với cơ thể, đó là:

- Dạ dày và ruột thông thoáng hơn, tình trạng táo bón mãn tính và chướng bụng được cải thiện đáng kể.

- Các chỉ số bệnh mãn tính như huyết áp, lipid máu và đường huyết ổn định hơn. Dữ liệu cho thấy các biến chứng tim mạch ở những người trên 60 tuổi áp dụng thực phẩm trường thọ trong thời gian dài đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước .

- Trí nhớ và trạng thái tinh thần được cải thiện, giấc ngủ cũng ngon hơn. Một khảo sát trong Sách Xanh về Quản lý sức khỏe người cao tuổi cho thấy việc bổ sung cân bằng bốn nhóm thực phẩm trên hàng tuần giúp giảm tỷ lệ trầm cảm và lo âu xuống 13,5%.

- Độ bền của xương và khớp được tăng cường, và một số người có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với tình trạng té ngã liên tục do mật độ xương tăng lên.

- Khả năng miễn dịch được cải thiện, ít bị cảm lạnh hơn và tỷ lệ tái phát các bệnh mãn tính giảm đáng kể.

Tuy nhiên, ngay cả với thực phẩm trường thọ, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tránh những quan niệm sai lầm phổ biến như: tiêu thụ quá nhiều các loại hạt có thể dẫn đến tăng cân, các sản phẩm từ đậu nành có thể gây béo phì, tiêu thụ quá nhiều sữa có thể gây tiêu chảy hoặc không dung nạp lactose... Một chế độ ăn uống đa dạng với sự kết hợp đa dạng là điều cần thiết cho một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

4 lưu ý khi dùng các "thực phẩm trường thọ"

- Thêm nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ tuổi thọ vào các bữa ăn khác nhau như bữa sáng, bữa ăn nhẹ và thực phẩm chính hàng ngày để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và phù hợp.

- Chọn những thành phần tự nhiên, nguyên bản, ít đường và được chế biến tối thiểu

- Lượng tiêu thụ cụ thể của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng tiêu hóa. Khuyến cáo nên thử một lượng nhỏ trước, sau đó điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể dựa trên kết quả khám sức khỏe cá nhân.

Mặc dù vậy, điều quan trọng cần lưu ý là thể trạng và bệnh lý nền của mỗi người là khác nhau, vì vậy không phải tất cả "thực phẩm trường thọ" đều phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn mắc bệnh thận mãn tính, rối loạn tiêu hóa và hấp thu nghiêm trọng, hoặc dị ứng đặc hiệu, bạn nên tìm kiếm lời khuyên dinh dưỡng từ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, kết hợp các "thực phẩm trường thọ" nêu trên với chế độ ăn uống lành mạnh, bạn thường sẽ đạt được kết quả an toàn và hiệu quả hơn.