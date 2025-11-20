Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

44 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20-11-2025 - 07:18 AM | Sống

Nhiều trường hợp phạt nguội mới đây vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đẩy mạnh kiểm tra bằng hệ thống camera giám sát, qua đó liên tiếp phát hiện các trường hợp tài xế vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Số liệu ghi nhận cho thấy tình trạng vượt đèn đỏ vẫn là lỗi phổ biến.

Theo thống kê của Cảnh sát giao thông Đồng Nai công bố ngày 18/11, từ 1/10 đến 10/11, toàn tỉnh ghi nhận 29 trường hợp vi phạm, và toàn bộ đều liên quan đến hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

44 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

29 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

Tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết từ ngày 4/11/2025 đến 11/11/2025, hệ thống camera giám sát đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm. Trong số này, có 15 trường hợp bị xác định không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Danh sách chi tiết được cơ quan chức năng công bố kèm theo.

44 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

15 trường hợp bị xác định không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông tại Ninh Bình

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Phát hiện 260 tài xế vượt đèn đỏ tại ngã tư ở Hà Nội trong một ngày

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
vượt đèn đỏ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rau gia vị đắt hơn thịt, chủ quán bún phở rập rình tăng giá để bù lỗ

Rau gia vị đắt hơn thịt, chủ quán bún phở rập rình tăng giá để bù lỗ Nổi bật

Mùa đông bao lâu gội đầu một lần là chuẩn nhất?

Mùa đông bao lâu gội đầu một lần là chuẩn nhất? Nổi bật

Mua áo khoá trên sàn TMĐT, người phụ nữ nhận hàng "mới cứng” nhưng thứ trong túi áo mới ngỡ ngàng: “Lần đầu gặp chuyện khó tin đến vậy…”

Mua áo khoá trên sàn TMĐT, người phụ nữ nhận hàng "mới cứng” nhưng thứ trong túi áo mới ngỡ ngàng: “Lần đầu gặp chuyện khó tin đến vậy…”

07:04 , 20/11/2025
90% người Việt đang ngủ sai tư thế mà không biết – và đây là lý do bạn đau lưng mỗi sáng

90% người Việt đang ngủ sai tư thế mà không biết – và đây là lý do bạn đau lưng mỗi sáng

00:46 , 20/11/2025
BHXH TP.HCM hướng dẫn hoàn tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế

BHXH TP.HCM hướng dẫn hoàn tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế

00:02 , 20/11/2025
Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ

Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ

23:30 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên