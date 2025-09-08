Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08-09-2025 - 14:41 PM | Sống

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng kiểm tra thông tin.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách phạt nguội, trong khoảng thời gian từ ngày 29/8/2025 đến ngày 04/9/2025. Trong thời gian này, tổng số vi phạm phát hiện là 452 trường hợp. 

Danh sách cụ thể như sau:

I. Ô tô: 266 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 35 trường hợp

30G-381.08; 99C-104.65; 99A-238.21; 99A-863.46; 30L-627.06; 19A-157.77; 30H-360.98; 99A-597.57; 30L-493.30; 29A-481.78; 20A-917.50;

98A-684.14; 34A-968.70; 14A-946.46; 30F-241.08; 20A-132.25; 98A-812.84; 98A-574.29; 30E-199.92; 20A-641.49; 20H-020.46;

98A-920.46; 98A-565.35; 29H-526.01; 29C-941.44; 29D-005.73; 30Y-6813; 30H-128.88; 98C-132.01; 98A-796.46; 34A-213.28;

98C-225.29; 98A-107.57; 98A-836.22; 98C-241.00

2. Quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ: 3 trường hợp

99A-384.36; 99A-282.17; 99A-746.49

3. Rẽ trái tại nơi có biển cấm: 13 trường hợp

98A-030.53; 98A-755.54; 98A-186.75; 29E-094.02; 98A-357.25; 98A-709.54; 98A-620.61; 98A-747.05; 30E-436.23;

98A-259.15; 98A-198.93; 99A-439.79; 98A-388.82

4. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 116 trường hợp

98A-674.65; 99A-134.75; 51D-173.27; 99A-535.78; 99A-687.15; 21H-019.52; 99A-606.02; 30N-2915; 99E-018.29; 98A-118.96;

14E-000.62; 89C-180.57; 99D-020.90; 99A-781.24; 99A-074.95; 99A-811.17; 99F-005.21; 99A-361.20; 99A-486.76; 99A-541.51;

34A-302.68; 99A-760.36; 99A-193.86; 73A-457.07; 99A-889.96; 99A-267.14; 30A-987.93; 99E-000.83; 99A-601.32; 99A-610.12;

99H-038.81; 99A-767.68; 30M-028.13; 99A-504.07; 29H-202.55; 99A-312.72; 29C-099.22; 20A-915.34; 98A-142.95; 99A-165.20;

89C-283.27; 99A-820.01; 99A-701.90; 20A-597.11; 29LD-316.52; 99A-728.91; 99A-851.59; 30L-508.82; 15H-032.14; 99A-778.99;

99LD-031.44; 99A-708.47; 23B-005.13; 99H-029.04; 98LD-010.85; 89A-291.20; 99A-161.17; 99A-615.50; 98C-232.37; 30H-407.60;

29H-915.20; 99A-842.57; 12F-001.09; 99A-063.18; 30G-558.71; 29F-029.71; 99C-308.13; 99F-009.95; 20H-033.37; 99A-813.09;

29E-376.54; 34H-001.28; 30K-921.17; 30E-647.57; 98A-260.15; 98C-236.53; 98A-455.39; 98A-273.42; 98A-834.82; 98A-223.16;

29E-354.42; 98C-176.62; 98A-488.13; 99A-838.42; 98A-171.43; 98A-764.92; 98A-302.63; 98C-212.50; 98LD-011.73; 98A-374.23;

98C-135.68; 29A-914.86; 98A-566.97; 99A-550.92; 98C-351.10; 99A-677.02; 98A-656.17; 34A-106.11; 98A-597.43; 98C-199.13;

889A-035.54; 98A-680.44; 98C-242.25; 99A-375.79; 30A-011.82; 98A-488.13; 98A-329.95; 98A-429.09; 30E-609.58; 98A-222.37;

98C-295.57; 98C-250.38; 98C-370.60; 29A-562.74; 99C-020.34; 88A-386.44

5. Chạy quá tốc độ quy định: 99 trường hợp

14A-731.33; 15A-557.89; 18H-024.04; 29A-559.26; 29C-919.91; 29E-242.91; 29E-356.31; 29E-381.15; 29H-061.78; 29K-002.07;

29K-066.60; 29K-240.03; 30A-850.86; 30E-081.42; 30E-445.72; 30F-833.82; 30G-894.89; 30H-113.82; 30H-261.07; 30H-779.96;

30H-863.10; 30K-433.00; 30K-574.97; 30K-671.53; 30K-826.73; 30K-874.41; 30M-031.48; 51A-887.33; 89A-477.84; 89A-661.82;

89C-336.01; 89C-348.64; 89H-029.99; 90E-001.49; 90LD-004.28; 98A-079.96; 98A-852.65; 99A-282.10; 99A-480.12; 99A-651.35;

99A-655.01; 99A-711.41; 99A-798.84; 99A-800.65; 99A-808.89; 99A-830.92; 99A-874.91; 99C-180.14; 99C-274.60; 99H-064.57;

29C-080.87; 29E-115.10; 29H-602.11; 29K-167.48; 30A-019.21; 30B-149.87; 30E-022.26; 30E-809.34; 30F-142.85; 30F-392.02;

30G-004.30; 30G-602.33; 30H-477.56; 30H-660.32; 30K-651.14; 34A-683.31; 34F-001.34; 36K-249.82; 37G-002.12; 38H-027.52;

61A-987.17; 89C-298.70; 98A-273.16; 98A-547.10; 98A-833.32; 98A-846.53; 98B-012.57; 98C-197.06; 98C-202.62; 98D-017.17;

99A-186.70; 99A-238.45; 99A-275.68; 99A-287.38; 99A-311.78; 99A-402.02; 99A-488.38; 99A-497.66; 99A-544.49; 99A-727.68;

99A-734.90; 99A-759.55; 99A-768.37; 99A-782.12; 99C-203.50; 99C-310.74; 99LD-013.34; 99A-909.07

452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh

II. Mô tô: 186 trường hợp

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 159 trường hợp

99G1-530.88; 29F2-1521; 98K1-347.37; 18F1-321.76; 99G1-215.20; 29.097-Y5; 11B1-356.18; 99G1-421.44; 34E1-320.52; 99E1-683.89; 99H5-6829; 97B1-279.82; 98G1-075.94; 98D1-112.22; 98D1-661.19; 98D1-958.12; 98B2-982.44; 98D1-697.06; 98D1-976.90; 98D1-161.18; 98D1-874.18; 98B2-931.77; 98D1-902.26; 98B2-495.47; 98H1-409.87)

2. Không đội mũ bảo hiểm: 27 trường hợp 

99D1-287.95; 99AA-042.72; 98Y2-9696; 99G1-099.71; 99G1-665.03; 99G1-421.13; 99G1-150.54; 99G1-322.81; 99G1-340.24;

99MĐ1-102.43; 99H1-242.46; 99G1-389.33; 99E1-500.25; 99G1-525.43; 99G1-242.06; 99F2-0570; 99G1-665.75;

98B3-202.26; 98K1-070.43; 98K1-374.49; 98B2-656.80; 98G1-119.91; 98D1-603.64; 98K1-161.41; 98B2-981.52; 98F1-133.56; 98D1-644.22.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức có phương tiện nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

452 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

