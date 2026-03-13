4h sáng, khách Việt bỏ chạy khỏi phòng tắm hơi công cộng ở Hàn Quốc: "Nơi đó không dành cho tôi"

Nhắc đến du lịch Hàn Quốc, nhiều du khách thường muốn thử một trải nghiệm khá đặc trưng của xứ sở kim chi: ngủ tại phòng tắm hơi công cộng, hay còn gọi là Jjimjilbang. Đây là mô hình rất phổ biến tại xứ sở kim chi, thường xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, nơi mọi người có thể tắm rửa, xông hơi, ăn uống và thậm chí ngủ qua đêm với chi phí khá rẻ.

Chính vì sự tò mò đó, P. Hoa (Hà Nội) - một du khách Việt - đã quyết định cùng nhóm bạn thử trải nghiệm này khi ghé thăm Seoul.

Theo chia sẻ của Hoa, ban đầu cô khá hào hứng vì từ trước tới nay chỉ thấy phòng tắm hơi kiểu Hàn qua phim ảnh. Sau khi vào bên trong, nhóm của cô bắt đầu với các hoạt động quen thuộc như tắm ở khu vực chung, sau đó lên khu sinh hoạt để ăn uống nhẹ.

Tại đây, Hoa cũng thử những món ăn đặc trưng thường thấy ở các phòng tắm hơi, như trứng luộc nhiều màu sắc và nước uống đặc trưng.

"Mọi thứ đều khá ổn, dù không 'wow' như mình tưởng tượng. Nước uống khá lạ và ngon, nhưng trứng luộc thì khiến mình thất vọng. Nhìn thì đẹp nhưng chỉ là trứng gà luộc kỹ, vì kỹ quá nên ăn bị khô ấy. Nói chung các trải nghiệm ở mức trung bình, có thể chấp nhận. Dù sao giá cũng rẻ mà, không thể đòi hỏi quá cao được", Hoa chia sẻ.

Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sau khi ăn uống xong, Hoa và nhóm bạn tiếp tục khám phá các khu xông hơi. Theo lời cô, nơi đây có nhiều phòng với mức nhiệt khác nhau, từ vừa phải cho tới rất nóng, cùng những khu xông hơi đặc trưng như phòng đá nóng, đá cuội…

"Sau khi ăn uống nhẹ xong thì tụi mình trải nghiệm ở các khu vực tắm hơi. Có cả những hoạt động như xông hơi đá nóng, đá cuội... Tóm lại mức nóng sẽ tăng dần lên. Mình thử ở phòng nóng ở mức vừa, cũng ổn nhưng thật sự không thể ở trong đó lâu vì cảm thấy quá bí, khó thở. Sau khi thử đi qua các khu vực mình đều không ngồi lâu được nên ra ngoài tìm chỗ nằm ngủ".

Tuy nhiên, khi đến khu vực nghỉ ngơi chung, Hoa mới phát hiện một tình huống không ngờ: "Lúc này mình chỉ cần chỗ nằm ngủ thôi, không cần trải nghiệm hay xông hơi gì hết, nhưng ôi… xung quanh kín người, không còn một chỗ trống nào để mình có thể nằm".

Sau một hồi tìm kiếm, cô đành lên khu thay quần áo vì tại đây có vài chiếc ghế có thể nằm tạm. "Nhưng ở đây lại quá sáng và quá lạnh, không có chăn hay gối gì cả", Hoa kể.

Sau vài tiếng loay hoay giữa việc tìm chỗ ngủ, nghỉ tạm rồi lại không ngủ được, cuối cùng cô quyết định rời khỏi phòng tắm hơi vào lúc khoảng 4h sáng."Nhóm bạn mình vẫn thích ở lại để trải nghiệm các kiểu đá nóng, nên mình phải về một mình vì thật sự mình buồn ngủ mà không có chỗ ngủ".

Hành trình trở về cũng khiến Hoa không khỏi hồi hộp. Sau khi rời khỏi nhà tắm hơi, cô đi bộ ra ga tàu điện ngầm nhưng phải chờ tới khoảng 1,5 tiếng nữa tàu mới bắt đầu chạy. Cuối cùng, cô quyết định bắt taxi về giữa buổi đêm. Để yên tâm hơn, Hoa cẩn thận chụp lại biển số xe gửi cho nhóm bạn và liên tục cập nhật tình hình trong suốt quãng đường. May mắn là chuyến đi về diễn ra an toàn.

Sau trải nghiệm này, Hoa chỉ cười và nói ngắn gọn: "Có lẽ nơi đó không dành cho mình".

Chia sẻ của Hoa cũng có không ít người đồng cảm, bởi không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với mô hình Jjimjilbang - một trải nghiệm rất quen thuộc với người dân Hàn Quốc nhưng có thể khá "khó làm quen" với du khách lần đầu thử.

Không gian sinh hoạt chung đông đúc, khu nghỉ ngơi hạn chế chỗ nằm hay việc phải ngủ trong điều kiện ánh sáng và nhiệt độ khác biệt đều là những điều mà nhiều du khách có thể chưa lường trước. Vì vậy, nếu muốn thử trải nghiệm ngủ tại phòng tắm hơi công cộng khi du lịch Seoul hay các thành phố khác ở Hàn Quốc, du khách nên tìm hiểu kỹ trước về không gian, thời điểm đông khách cũng như chuẩn bị tâm lý cho một kiểu nghỉ ngơi khá khác so với khách sạn.

Còn với Hoa, chuyến đi này tuy có chút "dở khóc dở cười", nhưng cũng trở thành một kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá xứ sở kim chi. Và đôi khi, chính những trải nghiệm không hoàn hảo như vậy lại khiến chuyến du lịch trở nên đáng nhớ hơn.