5 điều dại dột trong bếp có thể khiến bạn ân hận suốt cuộc đời

Với những người yêu bếp, được tự tay chuẩn bị bữa cơm cho gia đình là niềm hạnh phúc. Nghe tiếng xèo xèo trong chảo, ngửi mùi thơm bốc lên từ nồi canh... đó là cảm giác an yên mà ít nơi nào có được. Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc, nhiều người lại quên rằng nhà bếp là nơi tiềm ẩn vô số nguy cơ. Chỉ một hành động nhỏ sai cách, có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Không ít vụ nổ bình gas, cháy nhà, hay bỏng nặng đều bắt đầu từ căn bếp. Cùng điểm lại 5 điều tuyệt đối không nên làm trong bếp, để nấu ăn luôn là niềm vui, chứ không phải nỗi ám ảnh.

1. Dùng nồi áp suất nấu cháo

Nồi áp suất thật sự hữu ích khi ninh xương hay kho thịt vì nó rút ngắn thời gian nấu nhờ áp suất cao, nhưng nấu cháo hoặc bất cứ món quá đặc rất dễ sinh ra rủi ro; nguyên nhân là tinh bột trong gạo khi sôi sẽ tạo bọt dày và nhớt, những bọt này có thể trôi theo hơi nước và bám vào lỗ xả hoặc van an toàn khiến đường thoát bị tắc, áp suất trong nồi vì vậy bị đẩy lên quá mức và có nguy cơ bung nắp hoặc văng các mảnh ghép kim loại; hệ quả không chỉ hỏng nồi mà còn gây bỏng nặng cho người đứng gần.

Cách an toàn là nếu muốn ăn cháo hãy dùng nồi thường hoặc nồi hầm điện, nấu ở lửa nhỏ trong thời gian dài để tinh bột tan đều, nếu bắt buộc phải dùng nồi áp suất thì không được đổ đầy quá mức, chỉ nên để mức tối đa dưới vạch khuyến cáo khoảng hai phần ba dung tích, đồng thời giảm lượng gạo cho loãng bớt, vệ sinh van và lỗ xả sau mỗi lần dùng để tránh tắc, tuyệt đối không mở nắp khi nồi còn áp suất và luôn đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Cho trứng sống vào lò vi sóng

Trứng nguyên vỏ là một cấu trúc kín, bên trong có nước và lòng trắng lòng đỏ, khi đưa vào lò vi sóng nhiệt làm nước bốc hơi rất nhanh tạo áp suất bên trong vỏ nhưng lại không có đường thoát, kết quả là trứng sẽ nổ tung khi áp suất vượt ngưỡng, mảnh vỏ và dịch trứng nóng văng ra có thể gây bỏng nặng cho người mở cửa lò; ngay cả trứng đã luộc mà vỏ chưa được bóc nếu hâm nóng cũng có nguy cơ tương tự vì lòng đỏ chưa bị nổ thì vẫn sinh áp suất.

Giải pháp an toàn là không hâm trứng nguyên vỏ, nếu cần hâm hãy đập trứng ra bát rồi khuấy nhẹ hoặc dùng dụng cụ nấu trứng chuyên dụng cho lò vi sóng có lỗ thoát hơi, nếu muốn luộc nhanh vào buổi sáng thì dùng nồi luộc trứng trên bếp hoặc nồi hấp có nắp thoát hơi, sau khi hâm xong luôn để trứng nghỉ vài chục giây rồi mở cửa lò cẩn thận.

3. Thức ăn đông lạnh chưa rã đông đổ vào dầu sôi

Khi thực phẩm đông lạnh mang lớp băng hoặc nước đá bám vào bề mặt mà thả vào dầu sôi, nước sẽ bốc hơi tức thì tạo ra bọt mạnh đẩy dầu bắn tung, điều này gây bỏng và có thể làm dầu tràn ra lửa dẫn tới cháy; những sản phẩm công nghiệp như khoai tây chiên hay viên gà sẵn có lớp áo bột thường được thiết kế để chiên trực tiếp nhưng đồ nhà làm như miếng thịt hay cá đông lạnh không có lớp bảo vệ ấy thì hoàn toàn khác.

Cách an toàn là rã đông hoàn toàn trong tủ lạnh hoặc bằng cách ngâm trong nước lạnh rồi dùng giấy thấm ráo nước trước khi chiên, hạ nhiệt dầu trước khi cho thực phẩm vào, cho từng miếng nhỏ vào từ từ và dùng vung chống bắn hoặc tấm chắn mối khi chiên, nếu muốn tiết kiệm thời gian hãy chọn sản phẩm có hướng dẫn chiên trực tiếp từ nhà sản xuất.

4. Rây hoặc đổ bột mì cạnh bếp

Bột mì ở dạng hạt siêu nhỏ khi bay lơ lửng trong không khí tạo thành đám mây bụi, nếu đạt nồng độ nhất định và gặp ngọn lửa hoặc tia lửa sẽ bùng cháy rất nhanh, đây là cơ chế của hiện tượng nổ bụi mà ít ai nghĩ tới trong bếp gia đình; do đó cứ vô tư rây bột ngay trên bếp ga là chứa rủi ro.

Biện pháp phòng tránh rất đơn giản, hãy rây bột trong vùng kín gió, tắt bếp hoặc di chuyển ra chỗ khác trước khi thao tác, để bột trong hũ kín khi không dùng, lau sạch bụi bột đọng quanh bếp ngay sau khi làm, tránh tạo mây bụi lớn tiếp xúc với nguồn lửa.

5. Để nồi canh hoặc hầm bỏ không giám sát

Nhiều người có thói quen để nồi ninh trên bếp rồi ra làm việc khác, điều này tưởng tiết kiệm thời gian nhưng thực tế rất nguy hiểm vì canh sôi trào có thể dập tắt lửa, gây rò rỉ gas tức thời, hoặc khi nước cạn khô đáy nồi sẽ bị cháy, có trường hợp nồi bị nung nóng đến mức biến dạng và gây cháy; hơn nữa khi nồi sôi quá lâu thức ăn có thể trào ra, dính vào lửa gây lửa lớn.

Cách xử lý đúng là luôn để bếp trong tầm mắt khi đang nấu, nếu cần làm việc khác hãy đặt hẹn giờ, điều chỉnh lửa ở mức nhỏ để chỉ lăn tăn, sử dụng nồi có kích thước phù hợp và nắp vung có lỗ thoát hơi, ưu tiên dùng bếp điện từ có tính năng tự ngắt khi quá nóng hoặc bếp gas có van ngắt an toàn, đồng thời kiểm tra bình gas và đường ống định kỳ để tránh rò rỉ.

Tóm lại, nhà bếp là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro vì luôn có lửa, dầu mỡ và nhiệt độ cao. Vì vậy, khi nấu nướng, bạn nên thật cẩn thận trong từng thao tác, đừng coi nhẹ chuyện an toàn dù chỉ là việc nhỏ nhất.



